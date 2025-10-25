0:0 בלבד לקומו, אודינזה גברה 2:3 על לצ'ה

המחזור השמיני בליגה האיטלקית המשיך היום (שבת) עם שני משחקים מוקדמים. במוקד, קומו ופארמה נפרדו בתיקו 0:0, בעוד אודינזה גברה 2:3 על לצ’ה.

פארמה – קומו 0:0

חלוקת נקודות איטלקית בין פארמה לקומו

משחק נטול שערים במפגש הקצוות. החבורה של ססק פברגאס רושמת משחק שביעי ללא הפסד בליגה האיטלקית, בעוד עבור פארמה זהו תיקו שני ברציפות, שמעלה אותה לשבע נקודות בטבלה הסרייה א’. עבור קומו, לאחר הניצחון הגדול על יובנטוס במחזור5 שעבר, היא לא הצליחה לייצר רצף ניצחונות ועלתה ל-13 נקודות בטבלה.

אודינזה – לצ’ה 2:3

בתוספת הזמן 2:3 לאודינזה על לצ'ה

לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון, המארחים פתחו את המשחק טוב יותר ועלו ליתרון 0:2 משערים של יספר קרלסטרום בדקה ה-16 וקיינן דיוויס בדקה-37. היריבה, שסופרת כעת שני משחקים ללא ניצחון, צימקה בדקה ה-59 על ידי מעדון ברישה. בדקות הסיום קיבלנו עוד שני שערים, כאשר אדם בוקסה כבר הדקה ה-89, וקונאן נדרי קבע את תוצאת הסיום בדקה ה-96. בעקבות כך, לאודינזה יש 12 נקודות במאזנה, בעוד שלאורחת 6 כאלו.