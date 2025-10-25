ארטטה חשף את האובססיה שלו למצבים נייחים

ארסנל, בהמשיך ישיר לעונה שעברה, משתמשת היטב במצבים הנייחים שלה. התותחנים כבר הספיקו לכבוש העונה 10 שערים במצבים נייחים במהלך 12 משחקים בכל המסגרות, הקבוצה הראשונה בחמש הליגות הבכירות באירופה שהצליחה להגיע למספר הזה.

מאמן הלונדונים, מיקל ארטטה, חשף כי להפוך את החבורה שלו לכה יעילה בקרנות ובעיטות חופשיות, היא למעשה עבודה של עשור בו היה אובססיבי לעניין. עוד במהלך שנתו האחרונה כשחקן ב-2015, הוא התחיל לבחון איך אפשר להשתפר במצבים נייחים בזמן שסיים את הסמכת המאמן שלו.

אחר כך הספרדי חבר לפפ גווארדיולה כעוזר במנצ’סטר סיטי, שם האחרון הטיל עליו את המשימה להתמחות במצבים נייחים. באנגליה מספרים כי ארטטה מאז ומתמיד כונה מאמן על ידי חבריו לחדר ההלבשה עוד לפני שפרש, בזכות הכמיהה שלו לידע ולתפקיד. כיום, אפילו מאמן נבחרת אנגליה תומאס טוכל, גילה כי הוא הולך בעקבותיו בנושא המצבים הנייחים.

שחקני ארסנל (IMAGO)

ארטטה עצמו הסביר בהרחבה: “כבר לפני עשר שנים חשבתי שחייבת להיות דרך מסוימת לשפר את המצבים הנייחים. התחלתי לפתח חזון ולהקיף את עצמי באנשים הנכונים כדי לעשות את זה. אם אתה מתקשה לייצר הזדמנויות אחרות לכבוש, אתה חייב לנצל את הרגעים האלה”.

האיש על הקווים של ארסנל גם דאג להבהיר כי אותה שיטה לא מתאימה לכל קבוצה או לכל מאמן: “זה משהו שקשור לתרבות ולסביבת המועדון, וכמובן לשחקנים שיש לך. אם אתה רוצה להנחיל גישה מסוימת, אתה חייב לחנך את הקבוצה שלך כדי שהיא תוכל לספק את זה”.

עוד ארטטה ציין על התקופה בסיטיזנס, שלהיות עם “המאמן הטוב בעולם” (גווארדיולה) תרם לו רבות בחידוד ההבנה של כמה חשובים המצבים הנייחים. על האובססיה לכך הוסיף: “זו הלהיטות והתשוקה למצוא כל הזמן דרכים בהן תוכל לפתח את הקבוצה שלך, לתת לשחקנים כלים אחרים להיות יעילים ובלתי צפויים”.