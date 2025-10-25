יום שבת, 25.10.2025 שעה 18:35
כדורגל ישראלי

שועה וקאלו בהרכב בית"ר, איסט בהפועל חיפה

הירושלמים והצפוניים ייפגשו למאבק צמרת (19:15): יצחקי יתחיל גם עם מורוזוב, מיכה ואצילי. נאווי ופורת עיאש יפתחו מנגד, חטואל איחר ונגרע מהסגל

|
ירדן שועה בחימום (עמרי שטיין)
ירדן שועה בחימום (עמרי שטיין)

בשבוע שעבר, בית”ר ירושלים נעצרה מול אשדוד אחרי רצף ניצחונות ואילו מנגד, הפועל חיפה שבה לאסוף שלוש נקודות נגד מכבי בני ריינה. הערב (שבת, 19:15) הצפוניים יארחו את הירושלמים בסמי עופר למשחק צמרת מסקרן, כשבין הקבוצות מפרידות שלוש נקודות בלבד.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, איתי בוגנים, אניס פורת עיאש וג'בון איסט.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, גרגורי מורוזוב, איילסון טבראש, ירין לוי, דור מיכה, ירדן שועה, עומר אצילי וסמואל קאלו.

אצל הפועל חיפה, רותם חטואל לא ב-11 ואף לא נכלל בסגל, כאשר הוא נגרע מהכוח המורחב של אראל להתמודדות מאחר ואיחר לשעת התכנסות השחקנים באצטדיון טרם שריקת הפתיחה.

רותם חטואל (עמרי שטיין)רותם חטואל (עמרי שטיין)

המפגש האחרון בין הצדדים היה בחצי גמר גביע הטוטו העונה, שם החבורה של ברק יצחקי הביסה את החבורה של גל אראל עם 0:5 מהדהד. למרות זאת, בשלושת המשחקים שהיו לפני כן בין הקבוצות ניצחו החיפאים. עבור הצהובים-שחורים מדובר גם בהכנה אחרונה לפני גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */