שועה וקאלו בהרכב בית"ר, איסט בהפועל חיפה

בשבוע שעבר, בית”ר ירושלים נעצרה מול אשדוד אחרי רצף ניצחונות ואילו מנגד, הפועל חיפה שבה לאסוף שלוש נקודות נגד מכבי בני ריינה. הערב (שבת, 19:15) הצפוניים יארחו את הירושלמים בסמי עופר למשחק צמרת מסקרן, כשבין הקבוצות מפרידות שלוש נקודות בלבד.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, איתי בוגנים, אניס פורת עיאש וג'בון איסט.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, גרגורי מורוזוב, איילסון טבראש, ירין לוי, דור מיכה, ירדן שועה, עומר אצילי וסמואל קאלו.

אצל הפועל חיפה, רותם חטואל לא ב-11 ואף לא נכלל בסגל, כאשר הוא נגרע מהכוח המורחב של אראל להתמודדות מאחר ואיחר לשעת התכנסות השחקנים באצטדיון טרם שריקת הפתיחה.

רותם חטואל (עמרי שטיין)

המפגש האחרון בין הצדדים היה בחצי גמר גביע הטוטו העונה, שם החבורה של ברק יצחקי הביסה את החבורה של גל אראל עם 0:5 מהדהד. למרות זאת, בשלושת המשחקים שהיו לפני כן בין הקבוצות ניצחו החיפאים. עבור הצהובים-שחורים מדובר גם בהכנה אחרונה לפני גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב.