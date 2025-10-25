גולים והכרעות: המספרים לקראת נתניה - הפועל

ליגת העל בכל שבוע מספקת לנו מספרים נהדרים והופעות מהנות לצפייה, בטח ובטח המשחק המרכזי בליגת העל. במחזור הזה, המחזור השמיני של עונת 2025/26, המשחק המרכזי ישוחק באצטדיון מרים בשרון, שם מכבי נתניה תארח את הפועל תל אביב לקרב ענק ומסקרן במיוחד.

מפגשים אחרונים

אם פעם התחושה הייתה שדווקא האדומים מרבים לנצח במפגשים, זה מעט התאזן לאחרונה. בשש המשחקים האחרונים בין שני הצדדים, היהלומים ניצחו פעמיים, הפועל תל אביב שלוש פעמים ופעם אחת זה נגמר בחלוקת נקודות. במפגש האחרון נתניה ניצחה 0:3, לפני זה 1:0 הפועל, לפני זה 1:2 נתניה, קודם לכן 0:2 הפועל, 1:1 ואי שם ב-2022, לפני 6 משחקים, זה נגמר ב-0:2 אדום.

כמה עובדות

אצטדיון מרים בשמו כיום נחנך ב-4.11.2012 כאשר המשחק הראשון ששוחק בו היה בין, ניחשתם נכון, מכבי נתניה נגד הפועל ת”א, ושם זה נגמר ב-1:2 צהוב שחור משערים של אחמד סבא ועלי חטיב, כשעומר דמארי איזן באופן זמני.

עומר דמארי חוגג (אחמד מוררה)

קצת מספרים. מקסים פלקושצ’נקו כבש חמישה שערים לרשת של הפועל ת”א בקריירה שלו, כשרק נגד בית”ר ירושלים הוא כובש יותר עם שישה שערים, ואולי הוא ישבור זאת היום. אבוקסיס אימן נגד האדומים 22 משחקי ליגה, ורק בחמישה הוא ניצח, כאשר בשבעה הוא הפסיד ו-10 הסתיימו בתיקו.

יש שלושה שחקנים בהפועל תל אביב שלבשו את המדים של מכבי נתניה בעבר: לירן רוטמן, רוי קורין ודניאל דאפה. מנגד, רק שחקן אחד של היהלומים שיחק באדום וזה ליאון מזרחי.

דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

נתונים קבוצתיים

מכבי נתניה מראה לא מעט אופי השנה, כאשר היא ניצחה שלושה משחקים השנה שהיא ספגה ראשונה: נגד הפועל ירושלים, נגד טבריה וגם נגד מכבי חיפה. היהלומים טרם הצליחו שלא לספוג העונה באף משחק, האדומים? היחידים בליגה שכבשו בכל משחק בליגה העונה.

שחקניו של אליניב ברדה מנצחים 55.2 מאבקים על הכדור בממוצע למשחק, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה. האדומים גם ניצחו ב-62.7% מהמאבקים האוויריים אליהם נכנסו, גם כן יותר מכל קבוצה בליגה. כמו כן, שחקני הפועל מבצעים 12.3 כדרורים מוצלחים בממוצע למשחק ועושים זאת ב-49%, הכי הרבה ובאחוזים הכי גבוהים בליגה גם כן.