כולל הדרבי שלא שוחק: שיא אוהדים בליגת העל

המחזור השביעי בליגת העל סיפק כמה משחקים בלתי נשכחים, כולל אחד כזה שבכלל לא שוחק בדמות הדרבי התל אביבי, מהפך מטורף שחטפה מכבי חיפה ממכבי נתניה הפסד ראשון ומפתיע לב”ש, ותיקו מאכזב שרשמה בית”ר ירושלים בביתה מול אשדוד.

בתוך כל אלו, שיא האוהדים למחזור בליגת העל נופץ עם כמות מרשימה של קהל שפקד את המגרשים ברחבי הארץ, כשלא פחות מ-86,482 אוהדים עודדו את קבוצותיהם. השיא הקודם נקבע במחזור ה-25 בעונת 2021/22, ועמד על 82,684 צופים, כאשר השיא שלפניו עמד על 77,541, בעונת 2019/20.

בראש ובראשונה עומד המפגש בסמי עופר בין מכבי חיפה למכבי נתניה, אליו הגיעו 26,283 צופים. מהדרבי של תל אביב 25,753 אוהדים יצאו מאוכזבים וכלל לא זכו לראות דקת משחק. אל המפגש בטדי בין בית”ר לאשדוד הגיעו 23,185 אוהדים, מרביתם בצהוב שחור.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים מראה נוכחות בטדי (אורן בן חקון)

באצטדיון מרים שבנתניה ק”ש אירחה את הפועל ב”ש והיממה אותה עם 0:1 קטן ודרמטי לעיני 4,148 צופים. אל אצטדיון שלמה ביטוח הגיעו 4,148 לחזות במפגש בין הפועל פ”ת להפועל ירושלים, 1,734 אוהדים הגיעו לגרין למפגש בין בני ריינה להפועל חיפה, ואל דוחא הגיעו 1,535 אוהדים, למפגש בין בני סכנין לעירוני טבריה.