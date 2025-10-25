אלונסו: לא אשפוט את לאמין ימאל על הצהרותיו

צ’אבי אלונסו יעמוד מחר (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) לראשונה על הקווים בקלאסיקו, במה שיהיה גם המפגש הראשון שלו כמאמן מול ברצלונה. מאמן ריאל מדריד מודע היטב לחשיבות המשחק, במיוחד לאחר ההפסד הכואב בדרבי, כשהפסד נוסף מול היריבה הגדולה עלול להיות מכה קשה לפרויקט שלו. ריאל מדריד מגיעה אחרי ארבעה הפסדים רצופים לברצלונה, והמאמן הבאסקי הגיע כדי לשנות את המאזן.

על דבריו של לאמין ימאל, שיצרו סערה לקראת המשחק, אמר אלונסו: "נחזור לזה? מה שחשוב הוא שאנחנו מצפים למשחק אינטנסיבי וקשה. צריך להיות מוכנים, יהיו רגעים מכל סוג, והשחקנים צריכים את רמת האדרנלין הנכונה. אני לא חושב על השלכות אחרות". בהמשך סירב להיגרר לדיון נוסף על הנושא: "אני לא מתכוון להיכנס לזה. מה שחשוב הוא מה שנעשה על הדשא ואיך נרצה לשחק".

על היריבה אמר המאמן: "הכי חשוב זה אנחנו. אחר כך באות תוכניות המשחק, אבל הן תמיד מבוססות על הרעיונות שלנו, לא רק עם הכדור, גם בלחץ ובשלבים ללא כדור. צריך לדעת מתי ללחוץ ואיך להגיב".

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

כשנשאל על היכולת של קבוצתו השיב אלונסו: "כן, אני אוהב את מה שאני רואה, אבל אנחנו יכולים להיות טובים יותר. אנחנו בונים בסיס חזק ואמין, ועכשיו הגיע הזמן לעשות את הצעד הבא". על הביקורת סביב ההפסד בדרבי הוסיף: "אלה משחקים חשובים, אבל אני מסתכל על התהליך כולו. התקדמנו ויש עוד מקום לשיפור. אנחנו רק בנובמבר, עוד לא חולקו תארים. מה שחשוב הוא המשחק הקרוב".

לגבי אמבפה, הסביר המאמן: "אנחנו עובדים על איך להיות יעילים יותר. מה הוא יכול לעשות כדי לבלוט וכדי להיות מכריע, לא רק בשערים. האיכות הקולקטיבית של הקבוצה משתפרת, ואמבפה הוא חלק מרכזי בזה". כשנשאל על מצבו של הכוכב הצרפתי אמר: "אני רואה אותו במצב טוב. כולם מאוד חדורי מוטיבציה ורוצים לנצח. כולם התאוששו ממשחק יובנטוס, וזה זה הרגע שלנו".

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

על השפעת ההפסד בדרבי אמר אלונסו: "עברו כמה שבועות ותיקנו דברים. לקראת המשחק אנחנו מגיעים מוכנים, גם מנטלית וגם מבחינת כדורגל". לגבי האפשרות לשחקנים שאינם בכשירות מלאה לפתוח בהרכב אמר: "כל השחקנים בסגל כשירים לפתוח. ההרכב כבר ברור לי בראש".

אלונסו נשאל גם על החשיבות של הסנטיאגו ברנבאו: "קלאסיקו הוא תמיד מיוחד, במיוחד הראשון בפרויקט הזה. אנחנו צריכים שהאצטדיון יהיה עם האנרגיה של משחקים גדולים, שידחוף אותנו קדימה". לבסוף סיכם המאמן: "זה משחק עם טעם מיוחד, הכי חשוב כרגע. אני רוצה שננצח ושאוהדים ייהנו. יהיו בו הרבה מרכיבים ליהנות מהם, וזה מה שמלהיב אותנו יותר מכל".