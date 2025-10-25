בתום הארכה ופנדלים, מכבי הרצליה בשלב הבא

במפגש במסגרת גביע המדינה בכדורגל לילדים א' (שנתון 2012), מכבי הרצליה 'הדר' אירחה את מכבי עמישב פתח תקווה 'צו פיוס' במגרש 'רן 1'. המשחק הסתיים בתוצאה 2:2 והכריע בבעיטות עונשין, בהן ניצחה מכבי הרצליה 3:4, לאחר שנותרה בעשרה שחקנים בלבד מהדקה ה-77.

ולדימיר טרסנקו, השופט, הוציא שישה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד במשחק אמוציונלי זה. מכבי הרצליה שובצה לעונת 2025/26 בליגת ילדים א' דן, בעוד מכבי עמישב פתח תקווה בליגת ילדים א' מרכז. בסיבוב הראשון, מכבי הרצליה עלתה אוטומטית לסיבוב השני, בעוד מכבי עמישב פתח תקווה ניצחה 0:11 את מכבי יפו ב-21 בספטמבר.

בדקה ה-12, מכבי עמישב פתח תקווה עלתה ליתרון עם שער של ליאור בוכריץ. תום אוהר מהרצליה השווה ל-1:1 בדקה ה-40. עמית אקסברד, בנו של עידו אקסברד, הוחלף בדקה ה-40 על ידי איתי אייזינקוביץ. בריאות איתנה ונחת, נאחל לעידו אקסברד.

שלוש דקות לפני סיום הזמן החוקי, איתן חימוביץ ממכבי הרצליה קיבל כרטיס צהוב שני ואדום. מהדקה ה-77 ועד תום הארכה, מכבי הרצליה שיחקה בעשרה שחקנים. בדקה ה-85, נועם מיכאלי העלה את מכבי הרצליה ליתרון 1:2, אך בדקה ה-91 יהונתן ארד השווה ל-2:2, מה שהוביל לבעיטות עונשין.

בבעיטות העונשין, מכבי הרצליה ניצחה 3:4 בזכות שערים של איתי אילתי, נדב צרפתי, איתי מונרוב ונועם מיכאלי. לעומתם, מכבי עמישב הבקיעה בעזרת נריה סינבני, קורן רגב ואופק גאנם. מכבי הרצליה עולה לשלב הבא, ועמישב פתח תקווה ראויה למחמאות על משחקה.

לאחר המשחק והניצחון, אמר שי סונגאוקר, מאמן מכבי הרצליה: "מי שמאמין ועובד קשה מצליח. הילדים האמינו והגיעו מוכנים. הלכידות הקבוצתית היא הסוד, והכל בזכות העוזר שלי אורי זיו והמנהל המקצועי אבו ריש ואמנון זוהר".

הרכב מכבי הרצליה 'הדר': אורי קורן, אביאל כהן, איתן חימוביץ, עילי חסון, עמית אקסברד, איתי אילתי, נדב צרפתי, איתי מונרוב, אדם שעבאן, אסף לינקובסקי ותום אוהר.

הרכב מכבי עמישב פתח תקווה "צו פיוס": טום צ'וטקו, איתי יפתח, אושר אלמלם, עילאי שקון, איתי אבידור, אלירז טיטו, אלמוג ויקטור, רון פיטרו, יוסף סיג, טל רייז וליאור בוכריץ.