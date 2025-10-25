יום שבת, 25.10.2025 שעה 15:40
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה - ילדים א'
לוח תוצאות

בתום הארכה ופנדלים, מכבי הרצליה בשלב הבא

המשחק היחיד בגביע המדינה ילדים א' שגלש להארכה ופנדלים. חניכיו של שי סונגאוקר עלו לשלב ג' אחרי שגברו על עמישב פ״ת למרות שהיו בעשרה שחקנים

|
מכבי הרצליה (יקי גיל)
מכבי הרצליה (יקי גיל)

במפגש במסגרת גביע המדינה בכדורגל לילדים א' (שנתון 2012), מכבי הרצליה 'הדר' אירחה את מכבי עמישב פתח תקווה 'צו פיוס' במגרש 'רן 1'. המשחק הסתיים בתוצאה 2:2 והכריע בבעיטות עונשין, בהן ניצחה מכבי הרצליה 3:4, לאחר שנותרה בעשרה שחקנים בלבד מהדקה ה-77.

ולדימיר טרסנקו, השופט, הוציא שישה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד במשחק אמוציונלי זה. מכבי הרצליה שובצה לעונת 2025/26 בליגת ילדים א' דן, בעוד מכבי עמישב פתח תקווה בליגת ילדים א' מרכז. בסיבוב הראשון, מכבי הרצליה עלתה אוטומטית לסיבוב השני, בעוד מכבי עמישב פתח תקווה ניצחה 0:11 את מכבי יפו ב-21 בספטמבר.

בדקה ה-12, מכבי עמישב פתח תקווה עלתה ליתרון עם שער של ליאור בוכריץ. תום אוהר מהרצליה השווה ל-1:1 בדקה ה-40. עמית אקסברד, בנו של עידו אקסברד, הוחלף בדקה ה-40 על ידי איתי אייזינקוביץ. בריאות איתנה ונחת, נאחל לעידו אקסברד.

שלוש דקות לפני סיום הזמן החוקי, איתן חימוביץ ממכבי הרצליה קיבל כרטיס צהוב שני ואדום. מהדקה ה-77 ועד תום הארכה, מכבי הרצליה שיחקה בעשרה שחקנים. בדקה ה-85, נועם מיכאלי העלה את מכבי הרצליה ליתרון 1:2, אך בדקה ה-91 יהונתן ארד השווה ל-2:2, מה שהוביל לבעיטות עונשין.

בבעיטות העונשין, מכבי הרצליה ניצחה 3:4 בזכות שערים של איתי אילתי, נדב צרפתי, איתי מונרוב ונועם מיכאלי. לעומתם, מכבי עמישב הבקיעה בעזרת נריה סינבני, קורן רגב ואופק גאנם. מכבי הרצליה עולה לשלב הבא, ועמישב פתח תקווה ראויה למחמאות על משחקה.

לאחר המשחק והניצחון, אמר שי סונגאוקר, מאמן מכבי הרצליה: "מי שמאמין ועובד קשה מצליח. הילדים האמינו והגיעו מוכנים. הלכידות הקבוצתית היא הסוד, והכל בזכות העוזר שלי אורי זיו והמנהל המקצועי אבו ריש ואמנון זוהר".

הרכב מכבי הרצליה 'הדר': אורי קורן, אביאל כהן, איתן חימוביץ, עילי חסון, עמית אקסברד, איתי אילתי, נדב צרפתי, איתי מונרוב, אדם שעבאן, אסף לינקובסקי ותום אוהר.

הרכב מכבי עמישב פתח תקווה "צו פיוס": טום צ'וטקו, איתי יפתח, אושר אלמלם, עילאי שקון, איתי אבידור, אלירז טיטו, אלמוג ויקטור, רון פיטרו, יוסף סיג, טל רייז וליאור בוכריץ. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */