יום שבת, 25.10.2025 שעה 14:14
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

סזאר סוטו גראדו ישפוט בקלאסיקו בברנבאו

השופט נבחר לנהל את המשחק בין ריאל מדריד לברצלונה ביום ראשון ב-17:15 (חי בערוץ ONE). נחשב לאמין ובעל ניסיון, אך כבר ספג ביקורת משתי הקבוצות

|
סוטו גראדו (IMAGO)
סוטו גראדו (IMAGO)

סזאר סוטו גראדו יהיה האיש שינהל את הקלאסיקו הראשון של העונה. השופט בן ה־45 הופקד על אחד המשחקים היוקרתיים והנפיצים ביותר בכדורגל הספרדי, שייערך ביום ראשון ב־17:15 באצטדיון סנטיאגו ברנבאו (שידור חי בערוץ ONE).

מדובר בשופט מנוסה מאוד, שנמצא בכושר שיפוט טוב ובעל רקורד עשיר במשחקים גדולים, אך זה עשוי להיות אחד ממשחקיו האחרונים בליגה הבכירה. סוטו גראדו כבר חצה את גיל 45, הגיל שנחשב גבולי להמשך שיפוט בליגה, אך קיבל אישור להמשיך.

בעונה שעברה ניהל עונה מצוינת, והוועדה הטכנית של השופטים רואה בו אחד השופטים הבולטים והאמינים ביותר בספרד. זו לא תהיה הפעם הראשונה שבה הוא שופט במפגש בין ריאל מדריד לברצלונה. לפני שתי עונות ניהל קלאסיקו שבו ריאל מדריד ניצחה 2:3, והוסיף לרזומה שלו גם לא מעט דרבים אזוריים ברחבי ספרד.

רוברט לבנדובסקי וסוטו גראדו (רויטרס)רוברט לבנדובסקי וסוטו גראדו (רויטרס)

המאזן של שתי הקבוצות תחת שיפוטו מעורב: אצל ריאל מדריד מדובר ב־22 משחקים תחתיו, 14 ניצחונות, 6 תיקו ושני הפסדים. אצל ברצלונה, מתוך 14 משחקים בניהולו, שישה הסתיימו בניצחון, שלושה בתיקו וחמישה בהפסד, יותר משליש.

למרות זאת, שני המועדונים הביעו בעבר ביקורת על החלטותיו, וטענו למספר טעויות שהשפיעו על תוצאות משחקים. עם זאת, בוועדת השופטים ממשיכים לתת בו אמון מלא, ומאמינים כי הוא האיש הנכון למשימה בשל יציבותו וניהולו השקט.

עוד נתון שמרגיע את שני הצדדים: סוטו גראדו טרם שפט אף אחת מהקבוצות העונה, ולכן מגיע למשחק ללא "מטען" מוקדם או חשד להטיה. מי שישב בחדר ה־VAR וילווה את המשחק הוא חאבייר איגלסיאס ויאנואבה, אחד מאנשי הווידאו הבכירים בספרד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */