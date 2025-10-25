סזאר סוטו גראדו ישפוט בקלאסיקו בברנבאו

סזאר סוטו גראדו יהיה האיש שינהל את הקלאסיקו הראשון של העונה. השופט בן ה־45 הופקד על אחד המשחקים היוקרתיים והנפיצים ביותר בכדורגל הספרדי, שייערך ביום ראשון ב־17:15 באצטדיון סנטיאגו ברנבאו (שידור חי בערוץ ONE).

מדובר בשופט מנוסה מאוד, שנמצא בכושר שיפוט טוב ובעל רקורד עשיר במשחקים גדולים, אך זה עשוי להיות אחד ממשחקיו האחרונים בליגה הבכירה. סוטו גראדו כבר חצה את גיל 45, הגיל שנחשב גבולי להמשך שיפוט בליגה, אך קיבל אישור להמשיך.

בעונה שעברה ניהל עונה מצוינת, והוועדה הטכנית של השופטים רואה בו אחד השופטים הבולטים והאמינים ביותר בספרד. זו לא תהיה הפעם הראשונה שבה הוא שופט במפגש בין ריאל מדריד לברצלונה. לפני שתי עונות ניהל קלאסיקו שבו ריאל מדריד ניצחה 2:3, והוסיף לרזומה שלו גם לא מעט דרבים אזוריים ברחבי ספרד.

רוברט לבנדובסקי וסוטו גראדו (רויטרס)

המאזן של שתי הקבוצות תחת שיפוטו מעורב: אצל ריאל מדריד מדובר ב־22 משחקים תחתיו, 14 ניצחונות, 6 תיקו ושני הפסדים. אצל ברצלונה, מתוך 14 משחקים בניהולו, שישה הסתיימו בניצחון, שלושה בתיקו וחמישה בהפסד, יותר משליש.

למרות זאת, שני המועדונים הביעו בעבר ביקורת על החלטותיו, וטענו למספר טעויות שהשפיעו על תוצאות משחקים. עם זאת, בוועדת השופטים ממשיכים לתת בו אמון מלא, ומאמינים כי הוא האיש הנכון למשימה בשל יציבותו וניהולו השקט.

עוד נתון שמרגיע את שני הצדדים: סוטו גראדו טרם שפט אף אחת מהקבוצות העונה, ולכן מגיע למשחק ללא "מטען" מוקדם או חשד להטיה. מי שישב בחדר ה־VAR וילווה את המשחק הוא חאבייר איגלסיאס ויאנואבה, אחד מאנשי הווידאו הבכירים בספרד.