ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

"אני חזק וחיובי, קרוב לכושר הטוב ביותר שלי"

כוכבה של ריאל מדריד, ג'וד בלינגהאם, התראיין למועדון ודן בכושרו הגופני המשתפר ובקלאסיקו הגדול מול ברצלונה: "אני מוכן לתרום ולתת כל מה שצריך"

|
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

המשחק הגדול בעולם, שמפגיש בין שתיים מהקבוצות הטובות ביותר שיש לכדורגל להציע, הקלאסיקו, חוזר מחר (ראשון) במשחק הראשון בין הקבוצות העונה. אחד השחקנים הבולטים של ריאל מדריד, ג’וד בלינגהאם, דיבר לטלוויזיה של המועדון ודן בין היתר בכושרו הגופני ובמשחק מול ברצלונה.

הקשר האנגלי חוזר בדיוק בזמן. הוא הצליח להתגבר על הכאב שנשא במשך שנה על ידי ניתוח בניסיון להחזיר את סגנון המשחק הרגיל שלו. הניתוח, שבוצע מיד לאחר גביע העולם למועדונים, הותיר אותו מחוץ למגרש למשך כחודשיים, במהלכם לא יכול היה להתאמן כמו שאר חבריו לקבוצה כדי לחזור לכושר. אבל זה נחלת העבר. כעת, מספר 5  בלבן נכנס לקלאסיקו עם אנרגיה מחודשת וגוף מושלם.

הוא נשאל על משמעות הניצחון במשחקים כאלה והשיב: "אני חושב שכולם מבינים ששערים וניצחונות במשחקים האלה אומרים קצת יותר, כי הם מכינים אותך רגשית ומנטלית להמשך העונה. הידיעה שאתה יכול לנצח את היריב הכי גדול שלך על התואר נותנת לך את האמונה שאתה יכול לקבל עונה טובה. הרגשתי ככה בשנה הראשונה שלי. אנחנו רוצים להרגיש ככה שוב, וזו הסיבה שניצחון כל כך חשוב".

גג'וד בלינגהאם מאושר (IMAGO)

חשיבותו של הקלאסיקו עצמו: "זה כנראה אחד המשחקים הגדולים בעולם. כילד, צפיתי בכולם, גדלתי עליהם. שיחקתי בכמה מהם. היו לי רגעים טובים מאוד וכמה קשים יותר, אבל זה משחק מדהים לשחק, במיוחד בבית, ואני ממש מצפה לזה".

על האווירה בברנבאו אמר: "זה מדהים. עבור שחקן, אין תפאורה טובה יותר מהאצטדיון הזה למשחק גדול. חוויתי את זה פעמים רבות, אבל אף פעם לא מתרגלים לזה. בכל פעם שאתה עולה למגרש, העור שלך זוחל. אתה יודע שאתה עומד בפני ערב גדול. אני מקווה שנוכל להחזיר לכל האנרגיה שהאוהדים נותנים לנו".

לגבי איך הוא ניגש לקלאסיקו השיב הקשר האנגלי: "אני מרגיש טוב מאוד ומאושר. סוף סוף חזרתי למגרש. במשחקים האחרונים לפני הפגרה, ואז נגד חטאפה ויובנטוס, התחלתי להרגיש טוב יותר, קרוב יותר לכושר הטוב ביותר שלי. אני חזק וחיובי, כנראה במצב הפיזי הטוב ביותר שהייתי בו מזה זמן רב. אני מוכן לתרום ולתת כל מה שצריך כדי שהקבוצה תנצח ותמשיך את המומנטום שכבר יצרו בזמן שהייתי מחוץ למגרש. אני מקווה שאוכל להמשיך לשחק טוב, ליהנות ולנצח".

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

על המפתחות לניצחון אמר: "חלק חשוב מאוד הוא ניהול המשחק, הרגע, הרגשות ופרטים מסוימים שעושים את כל ההבדל. בשנה שעברה, כשמצאנו את עצמנו בפיגור בכמה משחקים, זה השפיע עלינו יותר מדי, ונתנו למשחק לחמוק. עכשיו זה עניין של להישאר יציבים מנטלית לאורך 90 הדקות. מבחינה טקטית, אנחנו יודעים איך הם משחקים ואיך אנחנו רוצים לשחק. אז המפתח הוא לנהל היטב את השאר: העצבים, הלחץ, האווירה. אלה הפרטים שיכולים לעשות את ההבדל".

על הקלאסיקו במדינתו אנגליה: "באנגליה כולם מכירים בכך שזה אחד המשחקים הגדולים בעולם. יש שם קלאסיקות גדולות ודרבי, אבל גם שם, כולם מודעים למה המשחק הזה אומר. בגלל הרמה שראינו לאורך השנים, הלחץ, הדרישות, איכות השחקנים וההימורים בכל פעם. גדלתי שם, אבל זה לא משנה את הפרספקטיבה שלי, להיפך, אני מכבד את זה אפילו יותר. אז כן, חשוב שננצח".

