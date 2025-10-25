יום שני, 27.10.2025 שעה 13:22
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
67%499-5346אולימפיאקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%524-5306פנאתינייקוס4
67%528-5626פאריס5
67%492-5066וירטוס בולוניה6
67%485-5166ז'לגיריס7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
33%510-4856אנדולו אפס15
33%489-4916אולימפיה מילאנו16
33%510-4546באיירן מינכן17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

מכובד: סורקין נבחר למצטיין המחזור ביורוליג

אחרי ההצגה האישית נגד ריאל מדריד עם 21 נקודות, ביורוליג פרגנו לשחקנה של מכבי תל אביב: "דומיננטי ומנהיג, הוביל את מכבי והיה בלתי ניתן לעצירה"

|
רומן סורקין (IMAGO)
רומן סורקין (IMAGO)

היורוליג הודיעה אתמול (שבת) שרומן סורקין נבחר לראשונה בקריירה שלו ל־MVP של המחזור, בעקבות ההופעה האדירה שלו בניצחון של מכבי תל אביב על ריאל מדריד.

באתר הרשמי של המפעל נכתב: “‏דומיננטי ומנהיג, רומן סורקין הוביל את מכבי תל אביב לניצחון גדול על ריאל מדריד. הוא היה בלתי ניתן לעצירה, שלט בשני צדי המגרש וזכה לראשונה בתואר מצטיין המחזור".

סורקין, שהיה העוגן של הצהובים מתחת לסלים, סיפק את אחד המשחקים המרשימים ביותר שלו במדי מכבי העונה, עם 21 נקודות, שישה ריבאונדים ושלושה אסיסטים ב־32 דקות ו־41 שניות על הפרקט.

מעבר לסטטיסטיקה המרשימה, הוא הציג המון אנרגיה, נחישות ובגרות שהשפיעו ישירות על חבריו לקבוצה והובילו את מכבי לניצחון יוקרתי על אחת הקבוצות החזקות באירופה.

