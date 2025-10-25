חגיגה ירוקה: 1:5 לנוער של מכבי חיפה בדרבי

שבת גדושה בכדורגל לפנינו, כשבין היתר, גם דור העתיד משחק בשעה זו במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל לנוער. במוקד – הפועל חיפה מארחת את מכבי חיפה לדרבי הלוהט של הכרמל. במקביל, הפועל פתח תקווה פוגשת את מכבי תל אביב, והמוליכה מכבי נתניה מארחת את בני יהודה.

הפועל חיפה – מכבי חיפה 5:1

שתי הקבוצות פתחו את העונה במאזן די דומה ושקול, כאשר האדומים עם שמונה נקודות אחרי שבעה משחקים בעוד הירוקים עם עשר נקודות אחרי שישה מחזורים. המארחת מגיעה אחרי תבוסה בדמות 6:0 למכבי פתח תקווה במחזור הקודם, כשהירוקים חוזרים לליגה אחרי שהתמודדו בליגת האלופות לנוער נגד אוסטריה וינה ונפרדו ב-1:1. מי תעשה צעד אל עבר מעלה הטבלה?

לחיצות הידיים (שחר גרוס)

שחקני הנוער של מכבי חיפה מוכנים (שחר גרוס)

גם שחקני הנוער של הפועל חיפה (שחר גרוס)

דקה 5, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: ליאם קרגולה נשלח כדי להוציא מתפרצת קטלנית לדרך, לשחקן נותר רק להעביר רוחב לצד השני ושם חיכה דניאל דרזי שגלגל את הרשת על מנת לתת יתרון מהיר לאלופה.

נועם לוי מול עומר ח'אלד (שחר גרוס)

שמחה גדולה אצל הנוער של מכבי חיפה (שחר גרוס)

דניאל דרזי מאושר (שחר גרוס)

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)

ליאם קרגולה במאבק עם מועתז חמד (שחר גרוס)

אדם גרימברג בפעולה (שחר גרוס)

דקה 11, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: איזו פתיחה ירוקה בכרמל. עבירה לא חכמה בקצה הרחבה עלתה לאדומים בפנדל, ודניאל דרזי ניגש לנקודה ודייק על מנת להשלים צמד מהיר מאוד בדרבי.

דניאל דרזי רץ לחגוג (שחר גרוס)

חגיגות בנוער של מכבי חיפה (שחר גרוס)

חיבוקים בנוער של מכבי חיפה (שחר גרוס)

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)

דקה 23, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:3: חגיגה ענקית של חניכיו של איתי מרדכי. דניאל דרזי קיבל את הכדור על קצה הרחבה ויכול היה לבעוט, הוא העדיף לפרגן לקרגולה והחזיר לו על הבישול בגול הראשון. הקיצוני גלגל לרשת באחד על אחד.

דניאל דרזי (שחר גרוס)

שחקני הנוער של הפועל חיפה שבורים (שחר גרוס)

שמחה גדולה בנוער של מכבי חיפה (שחר גרוס)

שחקני הנוער של הפועל חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)

דקה 50, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:4: מועמד לגול העונה. כדור חופשי מרחוק התחיל כשדרזי גלגל לסעדו, האחרון התקדם כמה צעדים קדימה ומלפחות 30 מטרים שיגר פצצה אדירה לחיבור. בישול שני לצד שני השערים לדרזי.

מור סעדו מקבל את החיבוקים (שחר גרוס)

יונתן ברוך מאוכזב (שחר גרוס)

נבות רטנר נגד נועם ענטנברג (שחר גרוס)

דקה 67, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:5: לא נעים מבחינת האדומים, חגיגה מבחינת הירוקים. האורחת יצאה להתקפה מהירה מול האין הגנה של הפועל חיפה, מור סעדו קיבל את הכדור באחד על אחד וגלגל לרשת כדי להשלים צמד.

ערבוביה ברחבה (שחר גרוס)

חגיגות גדולות בנוער של מכבי חיפה (שחר גרוס)

אכזבה גדולה בנוער של הפועל חיפה (שחר גרוס)

דקה 81, שער! הפועל חיפה צימקה ל-5:1: מועתז חמד עבר את אלעד אמיר, בלם הירוקים הכשיל אותו ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה, אז חמד בעצמו בעט פנימה את הפנדל והשיג שער שהוא אפילו לא ניחומים.

מועתז חמד כובש פנדל (שחר גרוס)

מועתז חמד ממהר לחדש (שחר גרוס)

אוהדי מכבי חיפה (שחר גרוס)

רם בן מיכאל (שחר גרוס)

עופר פביאן צופה (שחר גרוס)

הפועל פתח תקווה – מכבי תל אביב 1:0

מפגש צמוד ומסקרן במיוחד. המלאבסים פתחו את העונה נהדר והם במקום השלישי, נקודה אחת בלבד מנתניה שבפסגה, ורוצים להמשיך במומנטום. מנגד, הצהובים מגיעים אחרי ניצחון גדול בדמות 0:5 במחזור הקודם נגד הפועל ראשון לציון, ומחפשים להתקרב אל עבר הצמרת.

דקה 23, אדום! הפועל פ”ת נותרה ב-10 שחקנים: הכדור נשלח לרועי מגור, שהקדים את עומרי רוזנצוויג במעט והבלם ביצע דריכה על הקשר. השופט לא היסס להוציא צהוב לשחקן בכחול, והמלאבסים בחיסרון מספרי.

דקה 43, שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: כדור קרן הורם מצד שמאל לפינה הקצרה, לירן שפיגל הגיע ראשון ונגח לאחור, יהונתן אביב הגיע ראשון ומצא את הרשת מתוך רחבת ה-5.

מכבי נתניה – בני יהודה 2:2

המוליכה של ליגת העל לנוער מארחת את הכתומים במטרה לשמור על המקום בפסגה שבוע נוסף. היהלומים עם 16 נקודות מתוך 21 אפשריות, כאשר כל תוצאה מלבד ניצחון תיחשב לאכזבה גדולה נגד האורחת, שבמקום ה-12 בליגה עם פתיחת עונה די בינונית ועם 9 נקודות.

דקה 4, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: הכדור ננגח לרחבה של המארחת, שם עידו דוד נגח לא טוב לשמיים, רז צפריר לא יצא, אף שחקן מההגנה לא עט על הכדור ומי שכן זה סהר הרשקוביץ, שמהאוויר נתן יתרון לכתומים.

דקה 27, שער! מכבי נתניה השוותה ל-1:1: פריצה מדהימה של אלכסיי טלפה הסתיימה עם עומק בצד ימין, רוחב חד הוכנס לרחבה, יואב דזלדטי אגרף, אבל ישר לדניאל אטלן שעט על הריבאונד וכבש את שערו השישי העונה.

דקה 30, שער! מכבי נתניה עלתה ל-1:2: מהפך בשרון. כדור קרן הורם מצד ימין עד לצד הרחוק בשמאל, שם לבד לחלוטין חיכה טהר תאנה שבקלות מידי השלים מהפך.

דקה 45+3, שער! בני יהודה השוותה ל-1:1: רגע לפני הירידה להפסקה, האורחת קיבלה פנדל לאחר נגיעת יד ברחבה, אורי חסן ניגש לבעוט ועם פנדל מושלם לחיבורים הוא סחט שוויון.