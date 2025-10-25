מכבי נתניה ניצחה 1:2 בדרבי ועלתה שלב בגביע

מבין המשחקים הבולטים במסגרת סיבוב ב' בגביע המדינה לנערים ב' (שנתון 2010), התקיים לו היום (שבת) מפגש בין בית"ר טוברוק, שבעונה החולפת ירדה ליגה ומשחקת כיום בליגת נערים ב' ארצית, לבין מכבי נתניה, מליגת נערים ב' – על. דרבי שכולו על טהרת העיר נתניה. את ההתמודדות הובילו מנשה משיח (שהודיע על פרישה בשנת 2017), ויקטור תשובה וירון קדוש.

מכבי נתניה עלתה ליתרון יחסית מוקדם, כשבדקה ה-12 יובל איצקוביץ' קבע 0:1. שער ראשון שלו לעונת המשחקים 2025/26. השער נשמר עד תום המחצית הראשונה. בדקה ה-59 מכבי נתניה הכפילה התוצאה, בזכות שער של אורן נחמיאס, שקבע 0:2 לאורחים. 10 דקות מאוחר יותר, איתי ואקנין, בבעיטה חדה לפינה של גיא פרידור, בית"ר טוברוק צימקה ל-2:1.

טוברוק הגיעה להתמודדות הזו מהמקום השני בליגה הארצית לנערים ב' במחוז דרום, כשרחוקה היא תשע נקודות מהמוליכה, הפועל כפר סבא, שפתחה עונה בצורה מושלמת עם שמונה ניצחונות רצופים. מנגד, מכבי נתניה הגיעה להתמודדות מהמקום ה-13 בליגת נערים ב', כשלאחר תשעה מחזורי ליגה הקבוצה השיגה תשע נקודות (צמד ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים).

יובל עקיבא, מאמן קבוצת נערים ב' של מכבי נתניה, מסר בתום ההתמודדות ל-ONE: "ניצחנו משחק דרבי קשה ועלינו שלב בגביע המדינה. זה חלק מהמטרות שלנו. אנחנו ממשיכים לעבוד קשה על מנת להגיע לאן לאן שאנחנו רוצים להגיע – רחוק ככל האפשר בעונה הנוכחית. מכבי נתניה שמה לנגד עיניה שאיפות גדולות ואנחנו רוצים לעשות שמח בעבור המועדון הנפלא הזה".