יום שני, 27.10.2025 שעה 11:45
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

המחירים המטורפים שיש בשוק השחור לקלאסיקו

הכרטיסים הרשמיים אזלו מזמן והביקוש לקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה מזנק לשמיים: מחירי ההשקה מגיעים עד 11,000 אירו לכרטיס - מעל 42,000 ש"ח

|
כרטיס לקלאסיקו (בינה מלאכותית)
כרטיס לקלאסיקו (בינה מלאכותית)

המשחק הגדול של הכדורגל הספרדי, ריאל מדריד נגד ברצלונה, ייערך ביום ראשון הקרוב ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE), וכמו בכל שנה, גם הפעם מדובר באירוע שמבעיר את השוק. למרות שהמכירה הרשמית נסגרה כבר לפני זמן מה, מאות אוהדים מנסים להשיג בכל דרך כרטיס למפגש היוקרתי, גם במחיר של אלפי אירו.

על פי החוק הספרדי, מכירת כרטיסים בשוק המשני (השקה) היא עבירה, אך בפועל התופעה רק הולכת ומתרחבת, במיוחד כשאחת משתי הענקיות הספרדיות מעורבת. וכשהקלאסיקו מתקרב, עבור הספסרים זו “הזדמנות הזהב” להרוויח סכומי עתק על חשבון אוהדים מיואשים.

הכרטיסים הרשמיים אזלו מזמן

המועדון המארח, ריאל מדריד, מכר את כל הכרטיסים למשחק דרך האתר הרשמי שלו. המחיר הרשמי עמד על בין 135 ל־465 אירו לכרטיס לאוהדים שאינם מנויים, כולל הנחה של 20% למחזיקי כרטיסי חבר. גם האפשרויות היוקרתיות, כמו תאי האירוח והכרטיסים למתחם ה־VIP, אזלו לחלוטין. המשמעות: נכון לעכשיו אין שום דרך חוקית לרכוש כרטיס למשחק בין ריאל מדריד לברצלונה.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

המחירים טסים

בהיעדר פתרון רשמי, אוהדים רבים פונים לשוק השחור, תוך עצימת עין מההיבט החוקי. באתרים כמו Milanuncios ו־Wallapop מופיעות מאות מודעות אנונימיות, שבהן המוכרים מנסים לעקוף את החוק בעזרת טריקים יצירתיים. מודעות כמו “אני מוכר עט BIC ומצרף כרטיס לקלאסיקו ב־1,000 אירו”, הפכו לנפוצות במיוחד, דרך שקופה להסוות מכירה לא חוקית.

באזורים הפחות מבוקשים באצטדיון, המחירים בהשקה נעים סביב 900 אירו לכרטיס. אך ככל שמתקרבים למרכז המגרש וליציעי ה־VIP, המחירים מטפסים למספרים דמיוניים: כרטיסים במתחם היוקרה כבר מוצעים ב־11,000 אירו, מעל 42,000 ש”ח, כשאפילו “החבילה הזולה” ביותר באזור זה עולה לא פחות מ־9,000 אירו.

רשפורד ולאמין (IMAGO)רשפורד ולאמין (IMAGO)

הסיכון: כרטיסים מזויפים והפסדים כספיים

למרות הפיתוי, חשוב לזכור כי רכישה דרך גורמים לא רשמיים היא לא רק עבירה, אלא גם הימור מסוכן. הקונים אינם יכולים לדעת אם הכרטיס אמיתי או מזויף, ובמקרים רבים הם נותרים מחוץ לשערי הברנבאו למרות ששילמו הון עתק.

במועדון מזהירים מפני רכישה דרך מקורות מפוקפקים: “המועדון לא אחראי ולא יטפל באף מקרה של בעיות הנובעות מכרטיסים שנרכשו דרך ערוצים לא רשמיים”, נמסר מריאל מדריד. למרות האזהרות והחוק האוסר זאת, הספסרות סביב הקלאסיקו הפכה כבר לחלק בלתי נפרד מהמשחק עצמו. השנה, עם הביקוש האדיר והקרב על הפסגה, נראה שגם תג המחיר, כמו המתח, שובר שיאים חדשים.

