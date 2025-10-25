חולמת בגדול: הפועל ברנר עלתה לסיבוב ג'

אי-שם בשפלה, אפשר למצוא את גבעת ברנר, קיבוץ שנקרא ע"ש הסופר יוסף חיים ברנר, שנרצח במאורעות תרפ"א (1921). בקיבוץ הצנוע קצת יותר מ-2,400 תושבים, נכון לסוף חודש יוני 2025 ובו מתקיימת פעילות של ארבע קבוצות ליגה, מילדים א' ועד טרום ילדים א'.

אחת מהקבוצות הללו, היא קבוצת ילדים ג', הפועל ברנר "צו פיוס", אותה מאמן ניר גרמה. מדובר בקבוצה צעירה בשנתון 2014 המשתייכת, בעונת המשחקים 2025/26, לליגת ילדים ג' שפלה, שעוד משנים עברו נחשבת לליגה חזקה פחות מאלו במרכז, בהן משחקות קבוצות ממועדונים גדולים.

ובכל זאת, קבוצת ילדים ג' של הפועל ברנר לא מתביישת להסתכל בלבן של העיניים אל מול הקבוצות שהתמודדו מולה, עד כה, במסגרת השלבים המוקדמים בגביע המדינה לילדים ג', לעונת המשחקים 2025/26.

הפועל ברנר נגד מ.ס. בני יפו אורתודוכסים (באדיבות המועדון)

בסיבוב א' חלפה הפועל ברנר על אגודת ספורט רמת אליהו, מליגת ילדים ג' מרכז 1, כשניצחה אותה בתוצאה 1:4. אתמול (שישי), במסגרת סיבוב ב' בגביע, פגשה הפועל ברנר את מ.ס. בני יפו אורתודוכסים מליגת ילדים ג' מרכז 1 וניצחה גם אותה, לאחר 1:5.

היות והמגרש בברנר לא מאפשר שימוש ומשחק בו, הרי שהקבוצה הצעירה נדדה למגרש הכדורגל בקריית עקרון, שם הבקיעו אורי סוונך (צמד), המשחק כדורגל זו עונה שנייה שלו, אילון אברגמוב, הקפטן, שסיפק אף הוא צמד ומהנקודה הלבנה הבקיע ליאם זוהר.

לאחר הניצחון בסיבוב ב' והעפלה לשלב הבא, מסר המאמן ניר גרמה: "אני גאה מאוד בילדים שלי. הם עלו למשחק עם המון לב, רצון ונחישות, והוכיחו שכל עבודה קשה באימונים משתלמת. ראינו היום קבוצה שמשחקת ביחד, עוזרת אחד לשני ולא מוותרת עד הדקה האחרונה".

"הניצחון 1:5 על מ.ס. בני יפו הוא לא מקרי – זה כבר המשחק השני ברציפות שאנחנו מנצחים קבוצה מדרג גבוה יותר מאיתנו, וזה רק מוכיח כמה הקבוצה הזו מיוחדת. הילדים הראו בגרות, אחריות ורוח ספורטיבית מדהימה".

"אני רוצה להודות להורים על התמיכה ולמועדון הפועל ברנר על האמונה והליווי. אנחנו ממשיכים לעבוד קשה, ליהנות מהדרך ולשאוף תמיד להשתפר", סיכם בדבריו המאמן, ניר גרמה, שקבוצתו הצעירה תמשיך לחלום על שלבים מתקדמים יותר.

הפועל ברנר הגיעה להתמודדות מול בני יפו בסגל הבא: שליו אברהם, ינאי בשן, יערי גולדשטיין, זיו יפרח, דור דיאמנט, אימרי סטירין, יובל מלכי, רותם דהן מור, עידו דוויט, בן יהודה, רועי פוגל, עידו אלקבץ, עמית שפירא, ליאם זוהר, מוחמד אבו עדרה, איתי ינקלוביץ, אילון אברגמוב, מתן דיין, איתמר מושקוביץ, שלו אדלה ואורי סוונך.