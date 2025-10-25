רבע 4, 03:56: בני הרצליה - מכבי ת"א 103:86

המחזור השלישי של ליגת ווינר נפתח בשעה זו באולם היובל, שם מארחת בני הרצליה שפתחה את העונה רק בשבוע שעבר עם הפסד את מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות הבודדות בליגה עם מאזן מושלם של שני ניצחונות.

הצהובים מגיעים למשחק לאחר שבוע מצוין, שנחתם בניצחון דרמטי ביורוליג 91:92 על ריאל מדריד בבלגרד, הבית הזמני של המועדון העונה. בליגה המקומית רשמו עד כה שני ניצחונות מרשימים בפער דו־ספרתי עם 92:104 על הפועל באר שבע/דימונה בחוץ ו-75:95 על רעננה בבית.

מנגד, הקבוצה של יהוא אורלנד פתחה את הליגה רק בשבוע שעבר לאחר שמשחקה מול חולון במחזור הראשון נדחה לדצמבר. היא הפסידה להפועל העמק 95:94 בגן נר, למרות יתרון של 15 נקודות בתחילת הרבע האחרון ותצוגת שיא של אלייז'ה סטיוארט עם 34 נקודות.

העונה שעברה סיפקה לא מעט דרמות בין השתיים, כולל המפגש ביובל שהסתיים בניצחון הרצלייני 101:106 לאחר הארכה. למעשה, חניכיו של עודד קטש יחפשו ניצחון חוץ ראשון על בני הרצליה בעונה הסדירה מאז דצמבר 2023.

תמיר בלאט מתחמם למשחק (רועי כפיר)

רומן סורקין מתחמם למשחק (רועי כפיר)

ג'ימי קלארק מקבל פרחים מקבוצתו הקודמת בני הרצליה (רועי כפיר)

אוהדי בני הרצליה (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב במחאה נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

יהוא אורלנד ועודד קטש (רועי כפיר)

רבע ראשון: 21:22 לבני הרצליה

חמישיית בני הרצליה: מוריאל לוטאטי, טוני דגלאס, ג’ורדון ורנאדו, אלייז'ה סטיוארט ונואה קרטר.

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ימי קלאק, לוני ווקר, ג’ייל הורד ורומן סורקין.

המארחת פתחה עם שתי קליעות מחוץ לקשת מידיהם של דגלאס ו-ורנאדו, אך הורד ובלאט הגיבו מנגד. מספר נקודות מהקו מצד הצהובים קבעו 9:12 לאחר שלוש וחצי דקות של כדורסל. ווקר עלה על הלוח עם הנקודות הראשונות שלו במשחק.

האורחים רצו 0:6 בזכות נקודות של קרטר, דאוסון ושלו לוגשי, אך סורקין הגיב והחזיר את ההובלה לעודד קטש. הרבע אופיין בזריקות עונשין רבות, כששתי הקבוצות הרבו ללכת לקו העונשין. מקס היידיגר וג’ון דיברתולומיאו החליפו שלשות, ושלשה שנייה של היידיגר בסמוך לבאזר קבעה 21:22 לבני הרצליה.

רומן סורקין עולה לזריקה (רועי כפיר)

מוריאל לוטאטי שומר על תמיר בלאט (רועי כפיר)

רבע שני: 49:56 למכבי תל אביב

קרטר פתח את הרבע השני עם שלשה נוספת לזכות הרצליה, כאשר היידיגר קלע עוד שתיים במעבר וגרם לקטש לקחת פסק זמן לאחר קצת יותר מחצי דקה לתוך הרבע. שתי שלשות של גור לביא, בתוספת שתי נקודות של טי ג’יי ליף ומרסיו סנטוס, קבעו ריצת 0:10 כדי לעלות את האורחים ליתרון ולגרום למאמן המארחת יהוא אורלנד לקחת פסק זמן.

לביא קלע שלשה נוספת, השלישית שלו, כדי לקבוע 27:34 ולהמשיך את הריצה. סנטוס הוסיף עוד שתיים, לפני שלוגשי עצר את הריצה עם שלשה. בלאט, סורקין ודיברתולומיאו קלעו בצד הצהוב, בעוד דגלאס רשם סל ועבירה מנגד. השלשות נכנסו בקצב עבור שתי הקבוצות ובאחוזים טובים מאוד, ושתי נקודות של דשון פרנסיס גרמו לקטש לקחת פסק זמן. שלשה של דאוסון הורידה את ההפרש לארבע בלבד, אך סורקין הגיב היישר מנגד עם קליעה מעבר לקשת משלו. דיברתולומיאו קלע שלשה גדולה על הבאזר של המחצית הראשונה והוריד את הקבוצות לחדר ההלבשה בתוצאה 49:56 למכבי ת”א.

ג'יילן הורד עולה לזריקה (רועי כפיר)

רומן סורקין עולה לזריקה (רועי כפיר)

נואה קרטר חוגג סל (רועי כפיר)

גור לביא עולה לזריקה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 76:89 למכבי תל אביב

היידיגר קלע שלשה בפתיחת הרבע, ושתי נקודות נוספות שלו צימקו לשתיים בלבד, אך הוא עשה עבירה בלתי ספורטיבית על הורד, שקלע אחת מהקו ובלאט הוסיף שלשה משלו כדי לתת אוויר לקטש. פעם נוספת המארחים התקרבו אך קליעה מעבר לקשת של בלאט, בתוספת אחת נוספת כזו של ווקר, קבעו יתרון 9, 60: 69.

מהלך של שלוש נקודות של הורד הגדיל את היתרון לדו ספרתי, פרנסיס וקרטר הגיבו בהרצליה. היידיגר קלע שלשה נוספת, החמישית שלו, כדי לעבור את רף 20 הנקודות ולצמק לחמש בלבד. הצהובים לחצו על הדוושה, כאשר קלארק, סורקין וג’ף דאוטין ג’וניור העלו את ההפרש ל-76:86. שלוש נקודות של דיברתולומיאו מהקו קבע ה את תוצאת הרבע, 76:89.

רבע רביעי:

קלארק פתח את הרבע עם שלשה בצד הצהוב, אך היידיגר הגיב מיד עם השלשה השביעית שלו כדי לשמור על סטטוס קוו. מכבי ת”א המשיכה בבשלה, עלתה ליתרון 20, 83:103 וגרמה לאורלנד לקחת פסק זמן.