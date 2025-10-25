מתאקלמת: 65:69 להפועל העמק על הפועל י-ם

אחרי פתיחת עונה מאוזנת עם ניצחון ביתי והפסד חוץ, הפועל ירושלים והפועל העמק נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור השלישי של ליגת ווינר סל, בהיכל הפיס ארנה, ובסיומו אחת הקבוצות תצא עם מאזן חיובי.

האדומים מהבירה ספגו במחזור הקודם את הפסדה הראשון לעונת 2025/26 בליגה, לאחר שלשה דרמטית של ג'ורדן מקריי שקבעה 77:78 להפועל חולון, במשחק שבו איבדה יתרון של 15 נקודות. הבחורים של יונתן אלון התאוששו במהירות כשגברו 69:86 על ורוצלאב ביורוקאפ, ניצחון ששבר רצף של שני הפסדים במפעל האירופי.

מנגד, החבורה של שרון אברהמי מגיעה מעודדת מהניצחון 94:95 על בני הרצליה לאחר הארכה, זאת לאחר פתיחת עונה עם הפסד בדרבי להפועל גליל עליון, כשחזרה מפיגור של 13 נקודות ברבע האחרון. קיילר אדוארדס היה הכוכב הבלתי מעורער של אותו ערב, עם 38 נקודות בסך הכול, מה שזיכה אותו בתואר שחקן המחזור בליגה.

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים ניצחה בכל ארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות במסגרת הליגה הסדירה, כולל 75:85 בעונה שעברה בהיכל הפיס ארנה. לעומת זאת, הניצחון האחרון של העמק (אז תחת השם הפועל גלבוע גליל) בפיס ארנה היה ב-3 במאי 2021. מי תנצח הערב?

קמרון הנרי זורק (אורן בן חקון)

רבע ראשון: 16:18 להפועל העמק

חמישייה הפועל ירושלים: יובל זוסמן, אנתוני לאמב, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון וג’ארד הארפר.

חמישייה הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה וניב משגב.

ניב משגב פתח עם 2 מדויקות מהקו, ווילי השווה בדאנק, משגב החזיר את היתרון לעמק ולאמב צימק עם אחת מהקו. שדריק הגדיל ל-7 עם סל ועבירה, משגב הוסיף שלשה וקבע 3:10. קרינגטון הוריד ל-4 עם סל ועבירה, אך אדוארדס קלע 4 רצופות מנגד והעלה ל-6:14. ווילי צימק עם אחת מהקו, קרינגטון הוסיף שלשה והוריד עד ל-4, משגב הגיב עם סל, וקרינגטון קלע בצד השני והוריד ל-16:12. קרינגטון הוריד ל-2, לוי קלע פעמיים מהקו והחזיר את ירושלים למשחק עם שוויון 16. קיילר אדוארדס קלע בשניות הסיום ונתן לעמק יתרון בסוף הרבע.

לוקאס גולדנברג במהלך (אורן בן חקון)

רבע שני: 27:32 להפועל ירושלים

הארפר קלע שלשה, הוסיף אחת מהקו ונתן לירושלים את היתרון, לאמב הוסיף וקבע 18:22. ווילי קלע אחת מהקו, ג’יימס הוסיף לייאפ וירושלים ביתרון 7. משגב צימק בלייאפ משלו, ווילי הגיב בדאנק, ואדוארד קלע שלשה מנגד והוריד ל-27:23. שלשה של ג’יימס קבעה יתרון 7, קרינגטון הוסיף 2 מהקו וקבע 23:32. הנרי צימק בלייאפ, גולדנברג הוסיף והוריד ל-5 בלבד בירידה להפסקה.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

רבע שלישי: 50:51 להפועל העמק

משגב פתח עם שלשה וצימק ל-2, ג’יימס הגיב מנגד עם שלשה משלו וזוסמן נכנס גם הוא למשחק וקבע 30:37. משגב צימק עם אחת מהקו, לאמב הגיב עם 2 משלו, אדוארדס עם שלשה צימק ל-5, צ’יילדס הוסיף לייאפ והוריד ל-39:36 בלבד, אך הארפר הגיב עם שלשה והגדיל ל-6. זוסמן הגדיל ל-8, אדוארדס קלע אחת מהקו בצד השני, גולדנברג קלע שלשה והנרי בלייאפ הוריד ל-2 הפרש בלבד. סקפינצב קלע לירושלים, ווילר הגיב עם שלשה, סקפינצב הוסיף דאנק וירושלים ב-45:48. הארפר דייק פעמיים מהקו, הנרי הוריד ל-2 בלבד עם סל ועבירה ו-ווילר החזיר את היתרון לעמק עם שלשה ו-50:51 בסיום הרבע.

יונתן אלון (אורן בן חקון)

רבע רביעי:

גולדנברג עם נקודות ראשונות ברבע נתן לעמק יתרון 3, הנרי הוסיף סל ענק וקבע 50:55. חסון צימק עם אחת מהקו, אך נויוביץ’ קלע 5 רצופות בדרך ל-51:60 גדול. צ’יילדס בדאנק העלה את הצפוניים לדו ספרתי, הארפר צימק עם שלוש רצופות מהקו, ג’יימס הוריד עד ל-6 עם עוד 2 מדויקות, אך הנרי המשיך במחצית השנייה הנפלאה עם 56:64 צפוני. הארפר דייק פעמיים מהקו, זוסמן הוריד עד ל-4, הארפר הוסיף עוד שלשה וזה נקודה בלבד! לאמב החזיר את היתרון לירושלים עם 2 מדויקות, הנרי הגיב עם 2 מדויקות משלו, פחות מ-40 שניות לסיום. אדוארדס הוסיף עוד 2 מהקו 20 שניות לסיום, והעמק ביתרון 3.

אלייז'ה צ'יילדס מול אוסטין ווילי (אורן בן חקון)

ניב משגב (אורן בן חקון)

נמרוד לוי עולה לסל (אורן בן חקון)