יום שבת, 25.10.2025 שעה 12:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

קיים את ההבטחה: צפו בימאל כובש בקינגס ליג

כוכב ברצלונה הלהיט את ה"דרבי" מול הקבוצה של איבאי וכבש את הפנדל שהעניק ניצחון. בסיום היו חגיגות והרבה מאוד טראש טוק: "לך לישון". גאבי הגיב

|
לאמין ימאל ואיבאי בקינגס ליג הלילה (האתר הרשמי של הקינגס ליג)
לאמין ימאל ואיבאי בקינגס ליג הלילה (האתר הרשמי של הקינגס ליג)

לאמין ימאל הצית את האווירה סביב הקלאסיקו עוד לפני המשחק שלו מול איבאי יאנוס במסגרת קינגס ליג. הוא הבטיח, וקיים. שחקן בארסה, המעורב מאוד כנשיא קבוצתו "לה קפיטל FC" בליגה של ג’רארד פיקה, לא אכזב וגם הפעם עמד במרכז העניינים עם שער, הופעה גדולה וחגיגה אייקונית שהוקדשה ליריבו. "אמרתי את זה – הם לא יכולים לנצח אותנו", אמר בצחוק, כשבכיסו כבר ניצחון ראשון לסוף השבוע. כעת, מחכה לו הברנבאו לקלאסיקו השני.

מספר 10 של בארסה נהנה מכל רגע מהחוויה הזו, וכמו ביום ראשון שעבר, גם הפעם חזר כדי לעמוד מאחורי שחקניו ולעזור להם לנצח 4:5 בזכות הפנדל המדויק שלו. הוא עשה זאת כמו שהוא רגיל, כמעט בלי ריצה, בשלווה אופיינית, כשהוא מטעה את השוער ומצמיד את הכדור לקורה.

“הוא חי את זה כמו אף אחד אחר. מהרגע שהגיע לאצטדיון היה ברור כמה חשוב לו לנצח, והדבר הראשון שעשה היה לנאום בפני שחקניו ולעודד אותם לפני תחילת משחק צמוד שנגמר בניצחון דרמטי בזכות שער זהב”, נכתב בספרד.

לאמין ימאל כובש ומנצח גם בקינגסליג

“לאמין לא נח לרגע, גם לא בעמדת השידור. הוא חגג, התרגש, הגיב ובכל רגע מכריע פנה לקהל כדי להרים את העוצמה ביציעים. התנועות האופייניות שלו, כמו כשהוא רץ לקרן אחרי מהלך גדול באגף במדי בארסה, חזרו על עצמן גם כאן כדי להלהיב את חבריו לקבוצה, שזכו לתמיכת קהל עצומה. הקהל לא הפסיק לשיר ולדחוף, והנקישות הנרגשות של ימאל על הזכוכית היו חלק מהמומנטום ששמר על ההתלהבות באוויר”, הוסיפו בתקשורת הקטלונית.

“לך לישון”

המשחק היה לוהט מהפתיחה ולא אכזב. ההתמודדות הצמודה הסתיימה בדרך הכי אכזרית מבחינת איבאי יאנוס, כאשר קבוצת "פורסינוס" כבשה את "שער הזהב" שהוביל את הסטרימר לרוץ למגרש ולחגוג עם תנועת ה-"Go to sleep" המזוהה עם סטף קרי. שניות לאחר מכן השופט פסל את השער בטענה לנבדל.

הנאום של לאמין בחדר ההלבשה בקינגס ליג

מהלך אחד אחר כך, ההיסטוריה נכתבה. קפיטל FC כבשה את השער המכריע, ולאמין ימאל השיב באותו מחווה, בזמן שאיבאי סימן תנועת VAR. זה היה סיום מושלם לעוד משחק קינגס ליג טיפוסי, עם עלילה דרמטית שהקפיצה שוב את מספרי הצפייה. על פי הדיווח בשידור בהשתתפות פיקה, המשחק חצה את רף 300 אלף הצופים החיים בכל הפלטפורמות.

"נגרייראסו בקינגס ליג"

לאחר המשחק, איבאי יאנוס העלה פוסט משועשע ברשתות החברתיות שהמשיך את היריבות בינו לבין לאמין, כשהוא כותב: "שער חוקי נפסל על נבדל. נגרייראסו בקינגס ליג. עכשיו אני מבין הכל". ולא רק איבאי, גם גאבי הצטרף לחגיגה כשפרסם בסטורי שלו באינסטגרם סרטון של הפנדל של לאמין ימאל, מלווה בסמיילים צוחקים, והראה שגם בחדר ההלבשה של בארסה עוקבים מקרוב אחרי כל מה שקורה בליגה של פיקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
