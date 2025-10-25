קיים את ההבטחה: צפו בימאל כובש בקינגס ליג

לאמין ימאל הצית את האווירה סביב הקלאסיקו עוד לפני המשחק שלו מול איבאי יאנוס במסגרת קינגס ליג. הוא הבטיח, וקיים. שחקן בארסה, המעורב מאוד כנשיא קבוצתו "לה קפיטל FC" בליגה של ג’רארד פיקה, לא אכזב וגם הפעם עמד במרכז העניינים עם שער, הופעה גדולה וחגיגה אייקונית שהוקדשה ליריבו. "אמרתי את זה – הם לא יכולים לנצח אותנו", אמר בצחוק, כשבכיסו כבר ניצחון ראשון לסוף השבוע. כעת, מחכה לו הברנבאו לקלאסיקו השני.

מספר 10 של בארסה נהנה מכל רגע מהחוויה הזו, וכמו ביום ראשון שעבר, גם הפעם חזר כדי לעמוד מאחורי שחקניו ולעזור להם לנצח 4:5 בזכות הפנדל המדויק שלו. הוא עשה זאת כמו שהוא רגיל, כמעט בלי ריצה, בשלווה אופיינית, כשהוא מטעה את השוער ומצמיד את הכדור לקורה.

“הוא חי את זה כמו אף אחד אחר. מהרגע שהגיע לאצטדיון היה ברור כמה חשוב לו לנצח, והדבר הראשון שעשה היה לנאום בפני שחקניו ולעודד אותם לפני תחילת משחק צמוד שנגמר בניצחון דרמטי בזכות שער זהב”, נכתב בספרד.

לאמין ימאל כובש ומנצח גם בקינגסליג

“לאמין לא נח לרגע, גם לא בעמדת השידור. הוא חגג, התרגש, הגיב ובכל רגע מכריע פנה לקהל כדי להרים את העוצמה ביציעים. התנועות האופייניות שלו, כמו כשהוא רץ לקרן אחרי מהלך גדול באגף במדי בארסה, חזרו על עצמן גם כאן כדי להלהיב את חבריו לקבוצה, שזכו לתמיכת קהל עצומה. הקהל לא הפסיק לשיר ולדחוף, והנקישות הנרגשות של ימאל על הזכוכית היו חלק מהמומנטום ששמר על ההתלהבות באוויר”, הוסיפו בתקשורת הקטלונית.

“לך לישון”

המשחק היה לוהט מהפתיחה ולא אכזב. ההתמודדות הצמודה הסתיימה בדרך הכי אכזרית מבחינת איבאי יאנוס, כאשר קבוצת "פורסינוס" כבשה את "שער הזהב" שהוביל את הסטרימר לרוץ למגרש ולחגוג עם תנועת ה-"Go to sleep" המזוהה עם סטף קרי. שניות לאחר מכן השופט פסל את השער בטענה לנבדל.

הנאום של לאמין בחדר ההלבשה בקינגס ליג

מהלך אחד אחר כך, ההיסטוריה נכתבה. קפיטל FC כבשה את השער המכריע, ולאמין ימאל השיב באותו מחווה, בזמן שאיבאי סימן תנועת VAR. זה היה סיום מושלם לעוד משחק קינגס ליג טיפוסי, עם עלילה דרמטית שהקפיצה שוב את מספרי הצפייה. על פי הדיווח בשידור בהשתתפות פיקה, המשחק חצה את רף 300 אלף הצופים החיים בכל הפלטפורמות.

"נגרייראסו בקינגס ליג"

לאחר המשחק, איבאי יאנוס העלה פוסט משועשע ברשתות החברתיות שהמשיך את היריבות בינו לבין לאמין, כשהוא כותב: "שער חוקי נפסל על נבדל. נגרייראסו בקינגס ליג. עכשיו אני מבין הכל". ולא רק איבאי, גם גאבי הצטרף לחגיגה כשפרסם בסטורי שלו באינסטגרם סרטון של הפנדל של לאמין ימאל, מלווה בסמיילים צוחקים, והראה שגם בחדר ההלבשה של בארסה עוקבים מקרוב אחרי כל מה שקורה בליגה של פיקה.