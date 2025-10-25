יום שבת, 25.10.2025 שעה 10:25
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

היחס לניצחון של נתניה על הפועל ת״א ב-Winner

ניצחון של היהלומים במשחק הביתי מול האדומים יהיה שווה פי 3. מכבי חיפה פייבוריטית ברורה בבכורה של בכר נגד טבריה. וגם: בית״ר ירושלים ומכבי סל

|
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

עוד שבת של ספורט בפתח כשהיום (שבת) נקבל מספר משחקים מרתקים בכל החזיתות. בליגת העל, מכבי נתניה והפועל ת״א ייפגשו למפגש מסקרן אחרי אירועי הדרבי. מכבי חיפה, עם ברק בכר בבכורה מחודשת על הקווים תצא למשחק חוץ נגד טבריה ובית״ר ירושלים מתארחת אצל הפועל חיפה. בסל, מכבי תל אביב תפגוש את בני הרצליה.

אחרי אירועי הדרבי, ולמרות הניצחון הגדול של מכבי נתניה במחזור הקודם, הפועל תל אביב מגיעה לאצטדיון מרים כפייבוריטית נגד היהלומים. ניצחון צהוב יהיה שווה פי 3.00 על הכסף, בעוד ניצחון של אליניב ברדה וחניכיו יהיה שווה פי 2.00. תיקו יהיה שווה פי 3.25.

מתיאוס דאבו עם חיוך ששווה שלוש נקודות (עמרי שטיין)מתיאוס דאבו עם חיוך ששווה שלוש נקודות (עמרי שטיין)

במשחק מסקרן נוסף, מכבי חיפה מגיעה אחרי הזעזוע על הקווים והצירוף של ברק בכר לעמדת המאמן, כשהיא פייבוריטית מובהקת נגד טבריה. ניצחון שלה יהיה שווה פי 1.35, כשניצחון ביתי של אלירן חודדה ושחקניו יהיה שווה פי 6.20. תיקו יזכה את המהמרים עליו בפי 4.80 על הכסף.

גם בית״ר ירושלים תצפין הערב, כשתתארח אצל הפועל חיפה. הצהובים מהבירה פייבוריטים, כשניצחון חוץ שלהם יהיה שווה פי 1.75. ניצחון ביתי של האדומים מהכרמל יהיה שווה פי 4.00, בעוד חלוקת נקודות תהיה שווה פי 3.45 למהמרים.

ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בליגת ווינר סל, נקבל משחק טוב בין מכבי תל אביב לבני הרצליה, כשהחבורה של עודד קטש פייבוריטית. ניצחון שלה ביותר משמונה הפרש יהיה שווה פי 1.80, בעוד ניצחון של הרצליה או כל הפסד מתחת לשמונה הפרש מקבל יחס זהה. לאוהבי הסיכונים, ניצחון של הצהובים בשמונה הפרש בדיוק יהיה שווה פי 9.00.

