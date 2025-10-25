יום שבת, 25.10.2025 שעה 10:28
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%236-2552מילווקי באקס
100%206-2242ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
50%232-2322אורלנדו מג'יק
50%245-2292אטלנטה הוקס
50%226-2262דטרויט פיסטונס
50%240-2372וושינגטון וויזארדס
50%240-2542טורונטו ראפטורס
50%239-2672מיאמי היט
50%243-2422קליבלנד קאבלירס
0%141-1351אינדיאנה פייסרס
0%222-2112בוסטון סלטיקס
0%267-2412ברוקלין נטס
 מערב 
100%259-2662אוקלהומה ת'אנדר
100%208-2452סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
50%213-2332יוטה ג'אז
50%229-2372לוס אנג'לס לייקרס
50%231-2372לוס אנג'לס קליפרס
50%242-2282מינסוטה טימברוולבס
50%268-2422ממפיס גריזליס
50%224-2212סקרמנטו קינגס
50%237-2532פורטלנד בלייזרס
50%245-2222פיניקס סאנס
0%242-1992דאלאס מאבריקס
0%137-1311דנבר נאגטס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

אבדיה: לא ירחמו עלינו, חייבים להמשיך קדימה

הישראלי התייחס לפרשה המטלטלת של מאמנו בילאפס לפני המשחק מול גולדן סטייט: "צ’ונסי היה רוצה שנמשיך לשחק ולהילחם. אני מאחל לו ולמשפחתו רק טוב"

|
דני אבדיה (IMAGO)
דני אבדיה (IMAGO)

בסיום מבצע רחב היקף של ה-FBI, נעצר מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד, צ’ונסי בילאפס, בחשד למעורבות במשחקי פוקר לא חוקיים שהופעלו, על פי החשד, על ידי גורמי פשע מאורגן, ואף להונאת משתתפים בהם.

לפני משחקה של פורטלנד מול גולדן סטייט, התייחס אבדיה לראשונה לפרשה שמטלטלת את ה-NBA: "להיות חלק מהליגה הזו אומר להמשיך לשחק, גם כשקשה. כולנו כאן בשביל הכדורסל. זו תקופה לא פשוטה, אנחנו חושבים עליו ועל המשפחה שלו. כולנו אוהבים את צ’ונסי ואת התרומה שלו למועדון. הוא תמיד נתן הכל בשבילנו ועבד מסביב לשעון כדי שנשתפר".

הישראלי הוסיף: "אף אחד לא ירחם עלינו, ואנחנו חייבים להמשיך קדימה. צ’ונסי היה רוצה שנמשיך לשחק ולהילחם. אני מאחל לו ולמשפחתו רק טוב. אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל אני מתמקד במה שאני יכול לשלוט בו. אנחנו קבוצה מאוחדת עם רצון להצליח, וזה מה שחשוב עכשיו".

על העוזר החדש טיאגו ספליטר, שנטל זמנית את מושכות האימון, אמר: "הוא מגיע מהיורוליג, עולם שאני מכיר טוב, וזה כיף לעבוד איתו. יש לו הרבה הבנה בכדורסל, הוא היה שחקן גדול ועכשיו מאמן מצוין. ברור שכולנו מרגישים בחיסרון, אבל אנחנו נשארים ביחד וממשיכים הלאה".

