הרכב סופר התקפי לבכר בבכורה, מוחמד בספסל

עידן ברק בכר יוצא הערב באופן רשמי במשחק החוץ שמצפה למכבי חיפה באצטדיון גרין. כ-3,500 אוהדי הקבוצה יגיעו לתמוך בירוקים במטרה לזכות בניצחון שיוציא את הקבוצה לדרך חדשה. המאמן החדש מתכנן לעלות עם הרכב סופר התקפי שלא מותיר ספקות באשר לרצון של הקבוצה לזכות בהכרעה מהירה מול קבוצה שנמצאת השנה בהתקדמות ועלולה לעשות צרות לכל קבוצה, בטח בביתה.

בכר למעשה מתכנן שני שינויים מרכזים בהרכב לעומת ההרכב שפתח במשחק האחרון מול מכבי נתניה, במהלכו המארחת כזכור הובילה 0:2 ובסופו של דבר ירדה מנוצחת 3:2, דבר שסלל את פיטוריו של דייגו פלורס.

למרות שלאורך שני האימונים האחרונים ברק בכר ערבב וניסה לא מעט הרכבים ושינויים נראה שהפוקוס והשינוי הגדול יהיה בקישור. פיטר אגבה יחזור לעמדתו הטבעית כקשר 6 בזמן שעלי מוחמד יפנה את מקומו ויירד לספסל. בכר מודע לכך שבמשחק מהסוג הזה אין צורך להקנות לקבוצה אופי הגנתי עם מוחמד ואגבה שלמעשה משחקים על אותה משבצת.

פיטר אגבה (עמרי שטיין)

אגבה מגלה יכולת טובה מאוד באימונים, והדבר לא נעלם מעיניו של המאמן. לצד אגבה ישחק איתן אזולאי ודולב חזיזה שיוסט לקו השני, כאשר בחלק הקדמי ניתן יהיה לראות שלושה שחקנים קדמיים, קנג'י גורה בהופעת בכורה בהרכב, טברינטה סטיוארט שבשני המשחקים האחרונים פחות מקבל כדורים ופחות מרוכז ליד שער היריב, וסילבה קאני שגם ירשום הופעת בכורה בהרכב.

מדובר בהרכב סופר התקפי שבכר החליט לעלות איתו מתוך מגמה ברורה לזכות בניצחון. בהגנה לא צפויים להיות שינויים. ליסב עיסאת ועבדולאי סק ימשיכו במרכז ההגנה, מה שאומר ששון גולדברג שהתאושש מפציעה וחזר להתאמן יחזור בהדרגה לעניינים.

ברק בכר (עמרי שטיין)

לרשות בכר בספסל תהיה רשימה של שחקנים בחלק הקדמי שיכולים בכל רגע נתון להיכנס, החל מג'ורג'ה יובאנוביץ', דרך סוף פודגוראנו ועד מתיאס נהואל שעד כה מהווה אכזבה גדולה מאוד, כמו גם מיכאל אוחנה. לגבי גיא מלמד ועומר דהן שלא נכללים שוב בסגל, נראה שהסיבה העיקרית לכך נעוצה בזה שכל זמן שהקבוצה תשחק במערך של חלוץ מטרה אחד ויש את יובאנוביץ' בספסל, אין צורך בחלוץ מטרה שני בספסל המחליפים.

הרכב משוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, קני סייף, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, סילבה קאני, קנג'י גורה, וטריבנטה סטיוארט.