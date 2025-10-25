צמד לליאו מסי, 1:3 למיאמי על נאשוויל בפלייאוף

ליאו מסי ממשיך להראות שאין לו תקרת זכוכית, גם בגיל 38 וגם מעבר לאוקיינוס. כוכב אינטר מיאמי הוביל הלילה (בין שישי לשבת) את קבוצתו לניצחון 1:3 על נאשוויל במשחק הראשון בסדרת הפלייאוף של ה-MLS, עם צמד מרהיב שהעלה אותו למעורבות ישירה ב-39 שערים בשנה הקלנדרית, הכי הרבה אי פעם בליגה.

עוד לפני שריקת הפתיחה באצטדיון "צ'ייס", מסי קיבל את נעל הזהב של הליגה על 29 שעריו בעונה הסדירה, ונדמה שהוא בדרך הבטוחה גם לתואר ה-MVP של העונה. האלוף הארגנטינאי, שפתח את דרכו בפלייאוף הנוכחי בנחישות, היה חתום על הרגע המשמעותי הראשון של הערב כבר בדקה ה-19. לואיס סוארס הגביה כדור מושלם לרחבה, ומסי צלל ונגח לרשת, שער קלאסי של מספר 10, עם שיתוף פעולה שמחזיר את האוהדים לשנים היפות בברצלונה.

בדקה ה-62 המשיך מסי ללהטט, הפעם בתפקיד המבשל. הוא מצא את איאן פריי בכדור עומק חכם, וזה הגביה לטאדו אלנדה שנגח מקרוב וקבע 0:2. בתוספת הזמן, כשהשעון הראה 96 דקות, מסי ניצל בלבול בין שוער נאשוויל ובלם הקבוצה, והיה במקום הנכון כדי לדחוק פנימה את השלישי של אינטר מיאמי והשני שלו במשחק. נאשוויל עוד הצליחה לצמק משער חופשי אדיר של האני מוחטאר בדקה ה-102, אך זה לא שינה את התוצאה.

אינטר מיאמי, שמודרכת על ידי חאבייר מסצ'ראנו, נראית ממוקדת יותר מאי פעם במטרה שלה, זכייה ראשונה בתולדותיה באליפות ה-MLS. אחרי היכולת המאכזבת בעונה שעברה, שהסתיימה בהדחה מוקדמת למרות זכייה במגן האוהדים, הקבוצה של מסי נראית בשלה לתקן.

כעת, כדי להעפיל לשלב הבא, תצטרך אינטר מיאמי לנצח גם במשחק הבא שייערך ב־1 בנובמבר בגיאודיס פארק. ניצחון שם יספיק לה כדי לסגור את הסדרה, אך אם נאשוויל תשווה, הסדרה תגיע למשחק שלישי ומכריע. בינתיים, מסי ממשיך לרשום פרק חדש בקריירה האין סופית שלו, ונדמה שדרכו אל תואר ה-MVP כבר כמעט מובטחת.