יום שבת, 25.10.2025 שעה 10:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

צמד לליאו מסי, 1:3 למיאמי על נאשוויל בפלייאוף

הפרעוש שקיבל את נעל הזהב של ה-MLS כבש בנגיחה ובדחיקה מקרוב, קבוצתו פתחה את הפלייאוף בצורה חלקה ותגיע עם יתרון משמעותי לגומלין. בישול לסוארס

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי ממשיך להראות שאין לו תקרת זכוכית, גם בגיל 38 וגם מעבר לאוקיינוס. כוכב אינטר מיאמי הוביל הלילה (בין שישי לשבת) את קבוצתו לניצחון 1:3 על נאשוויל במשחק הראשון בסדרת הפלייאוף של ה-MLS, עם צמד מרהיב שהעלה אותו למעורבות ישירה ב-39 שערים בשנה הקלנדרית, הכי הרבה אי פעם בליגה.

עוד לפני שריקת הפתיחה באצטדיון "צ'ייס", מסי קיבל את נעל הזהב של הליגה על 29 שעריו בעונה הסדירה, ונדמה שהוא בדרך הבטוחה גם לתואר ה-MVP של העונה. האלוף הארגנטינאי, שפתח את דרכו בפלייאוף הנוכחי בנחישות, היה חתום על הרגע המשמעותי הראשון של הערב כבר בדקה ה-19. לואיס סוארס הגביה כדור מושלם לרחבה, ומסי צלל ונגח לרשת, שער קלאסי של מספר 10, עם שיתוף פעולה שמחזיר את האוהדים לשנים היפות בברצלונה.

בדקה ה-62 המשיך מסי ללהטט, הפעם בתפקיד המבשל. הוא מצא את איאן פריי בכדור עומק חכם, וזה הגביה לטאדו אלנדה שנגח מקרוב וקבע 0:2. בתוספת הזמן, כשהשעון הראה 96 דקות, מסי ניצל בלבול בין שוער נאשוויל ובלם הקבוצה, והיה במקום הנכון כדי לדחוק פנימה את השלישי של אינטר מיאמי והשני שלו במשחק. נאשוויל עוד הצליחה לצמק משער חופשי אדיר של האני מוחטאר בדקה ה-102, אך זה לא שינה את התוצאה.

אינטר מיאמי, שמודרכת על ידי חאבייר מסצ'ראנו, נראית ממוקדת יותר מאי פעם במטרה שלה, זכייה ראשונה בתולדותיה באליפות ה-MLS. אחרי היכולת המאכזבת בעונה שעברה, שהסתיימה בהדחה מוקדמת למרות זכייה במגן האוהדים, הקבוצה של מסי נראית בשלה לתקן.

כעת, כדי להעפיל לשלב הבא, תצטרך אינטר מיאמי לנצח גם במשחק הבא שייערך ב־1 בנובמבר בגיאודיס פארק. ניצחון שם יספיק לה כדי לסגור את הסדרה, אך אם נאשוויל תשווה, הסדרה תגיע למשחק שלישי ומכריע. בינתיים, מסי ממשיך לרשום פרק חדש בקריירה האין סופית שלו, ונדמה שדרכו אל תואר ה-MVP כבר כמעט מובטחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */