יום שבת, 25.10.2025 שעה 10:28
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%236-2552מילווקי באקס
100%206-2242ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
50%232-2322אורלנדו מג'יק
50%245-2292אטלנטה הוקס
50%226-2262דטרויט פיסטונס
50%240-2372וושינגטון וויזארדס
50%240-2542טורונטו ראפטורס
50%239-2672מיאמי היט
50%243-2422קליבלנד קאבלירס
0%141-1351אינדיאנה פייסרס
0%222-2112בוסטון סלטיקס
0%267-2412ברוקלין נטס
 מערב 
100%259-2662אוקלהומה ת'אנדר
100%208-2452סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
50%213-2332יוטה ג'אז
50%229-2372לוס אנג'לס לייקרס
50%231-2372לוס אנג'לס קליפרס
50%242-2282מינסוטה טימברוולבס
50%268-2422ממפיס גריזליס
50%224-2212סקרמנטו קינגס
50%237-2532פורטלנד בלייזרס
50%245-2222פיניקס סאנס
0%242-1992דאלאס מאבריקס
0%137-1311דנבר נאגטס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

2 נקודות לבן שרף בהפסד 131:124 לקליבלנד

הישראלי שוב פתח בחמישייה ושיחק 18 דקות, אך התקשה למצוא קצב. הוא הוסיף אסיסט והסל שלו היה בדאנק מרשים, דונובן מיטשל הפציץ 35 נקודות בצד השני

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בן שרף ממשיך לצבור ניסיון בליגה הטובה בעולם, והלילה (בין שישי לשבת) רשם את הופעתו השנייה ב-NBA, כשפתח בחמישייה של ברוקלין בהפסד 131:124 לקליבלנד באולם הביתי החדש שלו.

אחרי הבכורה המרגשת במדיסון סקוור גארדן מול הניקס, הפעם שרף כבר הרגיש נינוח יותר, אך התקשה למצוא קצב מול אחת הקבוצות המרשימות של המזרח. הוא סיים עם 2 נקודות (1 מ-2 מהשדה), אסיסט ו-3 איבודים ב-18 דקות, אך סיפק גם רגע אחד גדול כשחתך יפה לצבע והטביע במהלך נאה במחצית השנייה, סל ראשון בבית בקריירת ה-NBA שלו.

הפתיחה דווקא הייתה יכולה להפוך את הערב לחלומי: כבר בדקה הראשונה ניסה הרוקי הישראלי דאנק אדיר מול ההגנה של קליבלנד, אך הכדור פגע בטבעת וחזר החוצה, ניסיון שהבהיר את מידת הביטחון והנחישות איתה עלה לפרקט. לאחר מכן הוא סבל משלושה איבודים מהירים ונאלץ להסתגל לקצב הגבוה של המשחק.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

בצד השני, דונובן מיטשל סיפק תצוגת תכלית עם 35 נקודות ו-6 שלשות, והוביל את קליבלנד לניצחון חוץ יוקרתי אחרי שהחזיקה ביתרון של 25 נקודות בשלב מסוים. סם מריל וג'ארט אלן הוסיפו 22 כל אחד למנצחת.

בברוקלין בלט קאם תומאס עם 33 נקודות, בעוד מייקל פורטר ג'וניור קלע 31 וזאיר ויליאמס הוסיף 25 מהספסל. דני וולף, חברו של שרף לנבחרת ישראל ולנטס, המשיך להיעדר בשל פציעה בקרסול, אך בקבוצה מעריכים שיחזור לסגל בקרוב.

עבור בן שרף, זו עוד אבן דרך במסע ההסתגלות שלו ל-NBA: הוא כבר פתח פעמיים בחמישייה, הראה ניצוצות של יכולת אתלטית וביטחון, אך גם למד בדרך הקשה כמה מעט זמן לוקח לאיבוד ריכוז ברמות האלו.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)
