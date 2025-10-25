2 נקודות לבן שרף בהפסד 131:124 לקליבלנד

בן שרף ממשיך לצבור ניסיון בליגה הטובה בעולם, והלילה (בין שישי לשבת) רשם את הופעתו השנייה ב-NBA, כשפתח בחמישייה של ברוקלין בהפסד 131:124 לקליבלנד באולם הביתי החדש שלו.

אחרי הבכורה המרגשת במדיסון סקוור גארדן מול הניקס, הפעם שרף כבר הרגיש נינוח יותר, אך התקשה למצוא קצב מול אחת הקבוצות המרשימות של המזרח. הוא סיים עם 2 נקודות (1 מ-2 מהשדה), אסיסט ו-3 איבודים ב-18 דקות, אך סיפק גם רגע אחד גדול כשחתך יפה לצבע והטביע במהלך נאה במחצית השנייה, סל ראשון בבית בקריירת ה-NBA שלו.

הפתיחה דווקא הייתה יכולה להפוך את הערב לחלומי: כבר בדקה הראשונה ניסה הרוקי הישראלי דאנק אדיר מול ההגנה של קליבלנד, אך הכדור פגע בטבעת וחזר החוצה, ניסיון שהבהיר את מידת הביטחון והנחישות איתה עלה לפרקט. לאחר מכן הוא סבל משלושה איבודים מהירים ונאלץ להסתגל לקצב הגבוה של המשחק.

בן שרף (רויטרס)

בצד השני, דונובן מיטשל סיפק תצוגת תכלית עם 35 נקודות ו-6 שלשות, והוביל את קליבלנד לניצחון חוץ יוקרתי אחרי שהחזיקה ביתרון של 25 נקודות בשלב מסוים. סם מריל וג'ארט אלן הוסיפו 22 כל אחד למנצחת.

בברוקלין בלט קאם תומאס עם 33 נקודות, בעוד מייקל פורטר ג'וניור קלע 31 וזאיר ויליאמס הוסיף 25 מהספסל. דני וולף, חברו של שרף לנבחרת ישראל ולנטס, המשיך להיעדר בשל פציעה בקרסול, אך בקבוצה מעריכים שיחזור לסגל בקרוב.

עבור בן שרף, זו עוד אבן דרך במסע ההסתגלות שלו ל-NBA: הוא כבר פתח פעמיים בחמישייה, הראה ניצוצות של יכולת אתלטית וביטחון, אך גם למד בדרך הקשה כמה מעט זמן לוקח לאיבוד ריכוז ברמות האלו.