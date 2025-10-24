יום שבת, 25.10.2025 שעה 00:57
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
176-138מילאן1
158-187אינטר2
157-127נאפולי3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
125-97קומו6
127-97יובנטוס7
115-117אטאלנטה8
108-87ססואולו9
109-87קרמונזה10
910-77אודינזה11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
67-37פארמה15
610-57לצ'ה16
412-58פיזה17
49-27ורונה18
310-57פיורנטינה19
39-37גנואה20

בדקה ה-93: מילאן סחטה 2:2 ביתי מול פיזה

הרוסונרי צפויים לאבד את הפסגה: ליאאו כבש ראשון (7), קוואדראדו (60) ואנזולה (86) קבעו מהפך דרמטי, אבל אתקמה איזן עמוק בתוספת הזמן בסן סירו

|
לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

מילאן סחטה הערב (שישי) רק 2:2 מול נועלת הטבלה פיזה בסן סירו, במשחק שפתח את המחזור השמיני בליגה האיטלקית. הרוסונרי, שהגיעו במטרה לשמור על הפסגה, צפויים לאבד אותה בסוף המחזור לאחר איבוד הנקודות המפתיע, התיקו השני שלהם בשלושת המחזורים האחרונים.

האדומים-שחורים עלו ליתרון מוקדם כבר בדקה ה־7, כאשר רפאל ליאאו הבקיע אחרי בישול נאה של סמואלה ריצ'י. מילאן שלטה בקצב והחזיקה בכדור ברוב שלבי המחצית הראשונה, אך התקשתה להגדיל את התוצאה.

פיזה, שהגיעה להתמודדות מהמקום האחרון בטבלה וללא ניצחון העונה, החלה להאמין ככל שהמשחק התקדם. בדקה ה־60 היא חזרה למשחק בזכות פנדל מדויק של חואן קוואדראדו, שהכניע את שוער מילאן והשווה ל־1:1.

קוואדראדו (IMAGO)קוואדראדו (IMAGO)

בדקות הסיום התחוללה דרמה גדולה. אמבלה אנזולה הפתיע את הקהל בסן סירו כשהשלים מהפך מדהים בדקה ה־86 אחרי בישול של אבנעזר אקינסאנמירו, והיה נדמה שפיזה בדרך לניצחון ראשון העונה.

אלא שבזמן פציעות, מילאן הצליחה להימנע מהפסד מביך. זכרי אתקמה היה שם בדקה ה־93 כדי לקבוע 2:2 דרמטי אחרי בישול של לוקה מודריץ’, שהציל נקודה לרוסונרי, אך לא מנע אכזבה גדולה מהקהל הביתי.

בסיום, למילאן 17 נקודות, בעוד אינטר, נאפולי ורומא, שעדיין לא שיחקו במחזור, מחזיקות ב־15 וצפויות לעקוף אותה בקרוב. פיזה, מנגד, משיגה נקודה מפתיעה ועשויה לקבל רוח גבית לקראת המשך מאבקי התחתית.

