יום שבת, 25.10.2025 שעה 10:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
4159-1852הפועל ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3169-1602הפועל העמק
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ
195-941בני הרצליה

במכבי ת"א דרוכים לקראת הרצליה: משחק לא קל

הצהובים רוצים להשיג ניצחון הערב באולם היובל, רגע לפני שהם יוצאים לשבוע כפול ביורוליג ולא מזלזלים: "המרווח לטעויות קטן מאוד, צריך להמשיך"

|
עודד קטש ולוני ווקר (רדאד ג'בארה)
עודד קטש ולוני ווקר (רדאד ג'בארה)

דריכות במכבי תל אביב לקראת המפגש הערב (שבת), ב-19:00 מול בני הרצליה באולם היובל, במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל, אליו הם מגיעים לאחר ניצחון ביום חמישי האחרון נגד ריאל מדריד, ורגע לפני שעודד קטש וחניכיו יוצאים לשבוע משחקים כפול נוסף ביורוליג.

קבוצתו של יהוא אורלנד הפסידה מוקדם יותר השבוע להפועל העמק, במה שהיה מחזור הפתיחה שלה בזירה המקומית, במשחק דרמטי במיוחד שהלך לא טוב מבחינתה. בעוד שהצהובים כחולים יבקשו להישאר מושלמים מבחינת המאזן, המארחת תבקש להשיג את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה. 

הסיבה לדריכות, או לפחות אחת מהן, היא משחק האימון הראשון של מחזיקת גביע המדינה מול בני הרצליה, כמו גם מפגשים קודמים מול המארחת: "הפסדנו להם במשחק האימון הראשון, גם בשנה שעברה הפסדנו באולם היובל שהוא לא קל מסורתית", אמרו במועדון. יחד עם זאת, הם גם מבהירים: "התקדמנו מאז". כזכור, בעונה שעברה חניכיו של עודד קטש היו קרובים לנצח את אלו של אורלנד, אך אלו כפו הארכה בדרך לניצחון ביתי. 

אושיי בריסט עולה לזריקה (רועי כפיר)אושיי בריסט עולה לזריקה (רועי כפיר)

בסביבת הקבוצה שמחו לאחר הניצחון על הבלאנקוס בחמישי האחרון, אך מציינים: "צריכים לבוא עם הרגליים על הקרקע, יש לנו על מה לעבוד. זה שניצחנו משחק לא אומר כלום. הכל יכול להתהפך מהר מאוד, אנחנו רוצים ללכת קדימה ולהמשיך ולבנות מומנטום חיובי, בטח לפני שבוע כפול".

במועדון מרוכזים בבני הרצליה, כשהם דיברו על החשיבות של צ'ינאנו אונואקו ושל מקס היידגר, כשהם יודעים: "עם הקבוצות שיש בליגה, המרווח לטעויות קטן מאוד ואנחנו רוצים להמשיך מהמקום שבו הפסקנו".

כאמור בהמשך השבוע, הקבוצה תצא לשבוע משחקים כפול במסגרת התחרות הבכירה של היבשת, כאשר ביום שלישי הצהובים כחולים יפגשו באתונה את פנאתינייקוס, ואז ביום חמישי, “יארחו” את הכוכב האדום בלגרד של סשה אובראדוביץ', שניצחה במחזור היורוליג האחרון את באסקוניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */