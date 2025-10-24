יום שבת, 25.10.2025 שעה 00:14
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

לפני הקלאסיקו: צפו בלאמין ימאל בקינגס ליג

טורניר הקינגס קאפ יעלה הלילה שלב (החל מ-00:00, שידור ישיר בערוץ ONE) כשהליגה מספרד תשוחק. במוקד: הקבוצה החדשה של כוכב בארסה מול האלופה לשעבר

|
לאמין ימאל מאושר (IMAGO)
לאמין ימאל מאושר (IMAGO)

ליגת המלכים, שהקים כוכב העבר ג'רארד פיקה, ממשיכה לתפוס תאוצה בעולם. ולמי שעדיין לא נחשף לטירוף, מדובר בכדורגל שמשוחק במגרש קטן יותר, דומה מאוד לקט-רגל או כדורגל אולמות, אבל עשו בו כמה שינויים בחוקים. המשחק קצר יותר, במגרש קטן יותר, משודר בלייב באינטרנט ויש לו כמה קלפי ג'וקר. למשל, האפשרות לבחור שחקן עבר שיצטרף לקבוצה, בונוסים על שערים ועוד. אם תרצו, מדובר בקטרגל משולב עם קלפי הפתעה שבהם, הכל יכול לקרות על הדשא. 

במשחק עצמו, בו גם הנשיאים (בעלי הקבוצות), יכולים לגשת לבעוט פנדל ״נשיאותי״ יתמודדו הלילה (בין שישי לשבת), שתיים מהקבוצות הפופולריות של ספרד, במה שמכונה, הקלאסיקו של הקינגס ליג.

הקבוצה של איבאי יאנוס, סטרימר מוכר בספרד שמזוהה עם ריאל מדריד תתמודד נגד הקבוצה החדשה של לאמין ימאל.  הסקרנות סביב המשחק ובסמיכות לקלאסיקו ביום ראשון, לא הפסיקה להרעיד את הרשת ביממה האחרונה ולספק כותרות גדולות. בין היתר של כוכב ברצלונה בעצמו כי “ריאל מדריד גונבת ומתלוננת”. 

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

המשחק יעבור בלייב גם ברשתות החברתיות וצפוי לשבור את שיא הצפיות למשחקי הקינגסליג אי פעם.

