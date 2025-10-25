אינייסטה: לאמין ימאל רק ניסה להוסיף קצת פלפל

אנדרס אינייסטה, אחד הסמלים הגדולים בתולדות ברצלונה, התייחס לקראת הקלאסיקו לדבריו השנויים במחלוקת של לאמין ימאל, והעדיף להנמיך את הלהבות. "יש הערות משני הצדדים, מפה ומשם", אמר אינייסטה. "הקלאסיקו גדול מכל אמירה או שחקן, גדול מכל נשיא או מנהל. הדבר החשוב באמת הוא הכדורגל, והשחקנים שיעלו למגרש. הקלאסיקו הוא המשחק הכי גדול שיש".

את הדברים אמר הקשר לשעבר לאחר שהשתתף יחד עם ריקי רוביו בקונגרס הבין־לאומי השני לתקשורת בריאות, שהתקיים בבית החולים ואיי ד’הברון בברצלונה. אינייסטה התבקש להגיב על ההתבטאות של ימאל, שאמר בשידור חי עם יוצר התוכן איבאי יאנס כי ריאל מדריד וקבוצתו של איבאי "גונבים ומתלוננים".

הקשר האגדי בחר שלא להיגרר לעימות, והסביר: "תמיד יש קצת עקיצות לפני משחק כזה, כדי לחמם את האווירה, אבל אלה גורמים חיצוניים. מה שחשוב באמת הוא מה שקורה ב־90 הדקות על הדשא". הוא הוסיף: "אני מבין שזה נאמר בשביל להוסיף קצת פלפל, לא מעבר לזה. מדובר במשחק ענק, והוא יהיה מרהיב בכל מקרה".

לאמין ימאל (IMAGO)

כשנשאל האם ימאל היה צריך להתנהג אחרת מחוץ למגרש, אינייסטה השיב בזהירות: "לכולנו יש את החיים שלנו, ואני לא אוהב לתת עצות כשאני לא נמצא שם. אם הייתי חלק מהקבוצה, אולי הייתי יכול לדבר אחרת. אם המועדון חושב שמשהו לא היה בסדר, זו כבר סוגיה פנימית".

על מצב הקבוצה לפני המשחק בברנבאו אמר אינייסטה: "ברצלונה מגיעה במצב מצוין, עם ביטחון ותחושת המשכיות. אבל לא משנה איך כל שחקן מגיע, הקלאסיקו הוא תמיד סיפור אחר. זה משחק מיוחד בפני עצמו".

כשהתבקש להשוות בין עצמו לבין הקשר הנוכחי פדרי, דחה אינייסטה את ההשוואה: "פדרי הוא פדרי. הוא הולך בדרך שלו, וצריך לתת לו את הזמן. אבל אין ספק שהוא היום השחקן הכי משפיע בקבוצה".

בסיום נשאל אינייסטה אם הוא רואה את עצמו חוזר לברצלונה בעתיד, והשיב בכנות: "הייתי רוצה לחזור יום אחד, כן, אבל הרבה דברים צריכים להתחבר בשביל שזה יקרה. אני לא יודע אם זה יקרה או מתי, אבל הרצון קיים".