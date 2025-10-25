יום שבת, 25.10.2025 שעה 00:21
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

מעל לקו האדום: סוסיאדד גברה 1:2 על סביליה

הקבוצה מחבל הבאסקים חזרה לנצח בליגה אחרי צמד של מיקל אויירסאבל במחצית הראשונה. נמניה גודלי איזן זמנית. באנגליה, לידס ניצחה 1:2 את ווסטהאם

|
שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)

המחזור העשירי בליגה הספרדית נפתח הערב (שישי), כשריאל סוסיאדד המדשדשת אירחה את סביליה, והצליחה להשיג ניצחון חשוב מאוד מבחינתה מצמד של מיקל אויירסאבל. נמניה גודלי רק השווה זמנית עבור האורחת, שרשמה הפסד שני ברציפות.

המשחק לא היה רב מצבים, אך המארחת יצאה עם ידה על העליונה, כשהיא קיבלה פנדל בדקה ה-19 אותו שלח אויירסאבל לרשת. 11 דקות לאחר מכן, גודלי הצליח לאזן עבור האורחת ובדקה ה-36, החלוץ הספרדי של הכחולים-לבנים השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק.

הקבוצה מחבל הבאסקים הגיעה למשחק כשהיא נמצאת מתחת לקו האדום, לאחר פתיחה גרועה מאוד עבורה לליגה הספרדית. החבורה של סרחיו פרנסיסקו היא תמיד מועמדת לסיים במקום שמוביל לאירופה, אך עם ההתחלה שלה קשה לראות את זה קורה. בכל מקרה, הניצחון הזה מביא אותה למצב בו היא יכולה לנשום קצת אוויר. 

מיקל אויירסאבל חוגג (IMAGO)מיקל אויירסאבל חוגג (IMAGO)

מבחינת הקבוצה מחבל האנדלוסים, מדובר בהפסד שני ברציפות, אחרי שנכנעו במחזור הקודם למיורקה החלשה גם כן. הסביליאנים אמנם ביצעו ניצחון גדול 1:4 על ברצלונה שבוע לפני כן, אך נגד סוסיאדד הם ספגו הפסד נוסף. בשבוע הבא, הם יוצאים למדריד לשחק נגד אתלטיקו, למכשול מהקשים בליגה.

באנגליה, במשחק שפתח את המחזור התשיעי, לידס גברה 1:2 על ווסטהאם משערים של ברנדן ארונסון (‘3)  וג’ו רודוף (‘15). מתיאוס פרננדס רק צימק (‘90).

