מעל לקו האדום: סוסיאדד גברה 1:2 על סביליה

המחזור העשירי בליגה הספרדית נפתח הערב (שישי), כשריאל סוסיאדד המדשדשת אירחה את סביליה, והצליחה להשיג ניצחון חשוב מאוד מבחינתה מצמד של מיקל אויירסאבל. נמניה גודלי רק השווה זמנית עבור האורחת, שרשמה הפסד שני ברציפות.

המשחק לא היה רב מצבים, אך המארחת יצאה עם ידה על העליונה, כשהיא קיבלה פנדל בדקה ה-19 אותו שלח אויירסאבל לרשת. 11 דקות לאחר מכן, גודלי הצליח לאזן עבור האורחת ובדקה ה-36, החלוץ הספרדי של הכחולים-לבנים השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק.

הקבוצה מחבל הבאסקים הגיעה למשחק כשהיא נמצאת מתחת לקו האדום, לאחר פתיחה גרועה מאוד עבורה לליגה הספרדית. החבורה של סרחיו פרנסיסקו היא תמיד מועמדת לסיים במקום שמוביל לאירופה, אך עם ההתחלה שלה קשה לראות את זה קורה. בכל מקרה, הניצחון הזה מביא אותה למצב בו היא יכולה לנשום קצת אוויר.

מיקל אויירסאבל חוגג (IMAGO)

מבחינת הקבוצה מחבל האנדלוסים, מדובר בהפסד שני ברציפות, אחרי שנכנעו במחזור הקודם למיורקה החלשה גם כן. הסביליאנים אמנם ביצעו ניצחון גדול 1:4 על ברצלונה שבוע לפני כן, אך נגד סוסיאדד הם ספגו הפסד נוסף. בשבוע הבא, הם יוצאים למדריד לשחק נגד אתלטיקו, למכשול מהקשים בליגה.

באנגליה, במשחק שפתח את המחזור התשיעי, לידס גברה 1:2 על ווסטהאם משערים של ברנדן ארונסון (‘3) וג’ו רודוף (‘15). מתיאוס פרננדס רק צימק (‘90).