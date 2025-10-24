פנרבחצ'ה גברה 69:79 על אנדולו אפס ביורוליג

כנהוג בערבי סוף השבוע, משחקי היורוליג המשיכו גם היום (שישי), כשאנדולו אפס נכנעה 79:69 לפנרבחצ’ה. בנוסף, וירטוס בולוניה פוגשת את פנאתינייקוס, פרטיזן בלגרד מתמודדת נגד פאריס ובאיירן מינכן מארחת את אולימפיאקוס.

אנדולו אפס – פנרבחצ’ה 79:69

במשחק המוקדם של הערב, האורחת היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה בדרבי הטורקי החם, לאחר משחק צמוד והפכפך. את הרבע הראשון סיימה דווקא המארחת בהובלה, כשבסיום המחצית התוצאה כבר הייתה צמודה. רבע רביעי גדול של הלבנים הביא לניצחונם. 12 נקודות לאקס מכבי תל אביב, סקוטי ווילביקין.