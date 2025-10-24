יום שישי, 24.10.2025 שעה 22:59
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
80%432-4555פנאתינייקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%485-5166ז'לגיריס4
60%428-4385אולימפיאקוס5
60%445-4615פאריס6
60%426-4265פרטיזן בלגרד7
60%417-4145וירטוס בולוניה8
50%495-5096מונאקו9
50%543-5416ברצלונה10
50%482-4946פנרבחצ'ה11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
40%414-3835באיירן מינכן15
33%510-4856אנדולו אפס16
33%489-4916אולימפיה מילאנו17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

פנרבחצ'ה גברה 69:79 על אנדולו אפס ביורוליג

במשחק צמוד, האורחת היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה בדרבי הטורקי החם. מי שהוביל את הלבנים לניצחון היה אקס מכבי ת"א סקוטי ווילביקין, עם 12 נק'

ניק ווילרבאב מול קם בירץ' (IMAGO)
ניק ווילרבאב מול קם בירץ' (IMAGO)

כנהוג בערבי סוף השבוע, משחקי היורוליג המשיכו גם היום (שישי), כשאנדולו אפס נכנעה 79:69 לפנרבחצ’ה. בנוסף, וירטוס בולוניה פוגשת את פנאתינייקוס, פרטיזן בלגרד מתמודדת נגד פאריס ובאיירן מינכן מארחת את אולימפיאקוס.

אנדולו אפס – פנרבחצ’ה 79:69

במשחק המוקדם של הערב, האורחת היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה בדרבי הטורקי החם, לאחר משחק צמוד והפכפך. את הרבע הראשון סיימה דווקא המארחת בהובלה, כשבסיום המחצית התוצאה כבר הייתה צמודה. רבע רביעי גדול של הלבנים הביא לניצחונם. 12 נקודות לאקס מכבי תל אביב, סקוטי ווילביקין.

