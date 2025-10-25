יום שבת, 25.10.2025 שעה 07:04
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

"העניין של הגניבה הומצא ע"י מוריניו ורונאלדו"

בספרד היו גם מי שיצאו להגנת ימאל, כשהזכירו את המילים של הפורטוגלים בתקופתם בריאל: "מדברים על לאמין ולא מזכירים את הפרובוקציות של ויניסיוס"

לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

פאנל הפרשנים של תוכנית לה טריבו בספרד עסק בהרחבה בקלאסיקו מחר (ראשון, 17:15 בערוץ ONE), ובדבריו של לאמין ימאל בראיון עם איבאי יאנס, שעוררו סערה תקשורתית בימים שקדמו למשחק.

"לאמין הוא לא בן 18 טיפוסי. אנחנו מדברים על שחקן כדורגל מקצועני עם מוניטין עולמי. לאמין דרבן את ריאל מדריד ולקח את זה רחוק מדי. יש לו עוד הרבה מה ללמוד. לדבר לפני משחקים אף פעם לא מביא תועלת, בדרך כלל זה נגמר רע. הוא מדבר הרבה יותר מחוץ למגרש מאשר עליו", טענו הפרשנים.

עוד הוסיפו: "אני מבין את ההקשר, אבל עליו להבין מי הוא ומה הוא מייצג. הוא מבולבל, הוא צעיר, בן 18 בלבד, יש לו עוד דברים ללמוד. אנחנו לא רגילים לשמוע הצהרות כאלה שלושה ימים לפני קלאסיקו, אבל כנראה נצטרך להתרגל. חשוב לשים דברים בפרופורציות. אפשר להבין למה במדריד חוששים מלאמין ימאל, הוא משגשג לפני משחקים גדולים, וזה עבד לו עד עכשיו".

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

הפרשן חורחה סגורה: "ז’וזה מוריניו וכריסטיאנו רונאלדו הם אלה שהכניסו את העניין של 'לגנוב'. מדברים על לאמין, אבל לא מזכירים את הפרובוקציות של ויניסיוס".

