"חוסר כבוד": שחקני ריאל רותחים על לאמין ימאל

דבריו של לאמין ימאל עוררו סערה במדריד. הכוכב הצעיר של ברצלונה, שהתבטא במסגרת הקינגס ליג ואמר כי "ריאל מדריד גונבת ומתלוננת", הצליח להצית מחדש את היריבות הגדולה רגע לפני הקלאסיקו הראשון של העונה, שייערך ביום ראשון ב-17:15 בסנטיאגו ברנבאו (חי בערוץ ONE).

על פי דיווחים בספרד, שחקני ריאל מדריד דיברו ביניהם על ההערות של ימאל כבר שעות לאחר שהתפרסמו, והגדירו אותן כ"חוסר כבוד" כלפי המועדון והמקצוע. במועדון ממדריד מספרים כי דבריו של הכוכב הצעיר התקבלו "בעייפות ובשחיקה", תחושת מיאוס כלפי דמות של שחקן שנתפס בעיניהם כ"חבר לקבוצה רע" שאינו מכבד את כללי ההתנהגות בין מקצוענים.

האמירות הללו, שנאמרו בשיחה קלילה בהשתתפות ג'רארד פיקה ואיבאי יאנוס, רק החריפו את המתח סביב הקלאסיקו. במדריד מזכירים את הפרשה המתמשכת של תיק נגריירה, שבו נחשפו תשלומים מצד ברצלונה לסגן נשיא ועדת השופטים במשך שני עשורים, ורואים בדבריו של ימאל צביעות בוטה.

לאמין ימאל (IMAGO)

עם זאת, בריאל מדריד מתכוונים לתעל את הזעם למוטיבציה חיובית לקראת המשחק. לאחר ארבעה הפסדים לברצלונה בעונה שעברה, בקבוצה של צ'אבי אלונסו רוצים להפוך את ההערות של ימאל לדלק שידחוף אותם לניצחון ולחיזוק מעמדם בפסגת הליגה.

במועדון ממדריד מדגישים כי זו אינה הפעם הראשונה שבה ימאל מעורר אנטגוניזם בהתנהגותו, אך הפעם, סמוך כל כך למשחק הגדול של העונה, הם רואים בכך פרובוקציה מיותרת, כזו שתישאר בזיכרון של השחקנים גם אחרי שריקת הפתיחה ביום ראשון.