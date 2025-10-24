נערים א': מעלות שוב לא איבדה את הצפון בדרום

סיבוב ב' בגביע המדינה בשנתון נערים א' יצא ביום חמישי לדרך. משחק הקצוות הגאוגרפי של המחזור הפגיש במגרש בנתיבות כזה על טהרת קבוצות "צו פיוס", בין עירוני נתיבות, שמרוחקת שש נקודות מפסגת טבלת מחוז שפלה, לסקציה מעלות תרשיחא, המרוחקת שלוש נקודות מפסגת טבלת צפון. הקבוצה הצפונית מצאה את עצמה בפעם השנייה בתוך פחות מחודשיים נוסעת למעלה מ-230 ק"מ כדי לשחק בשלב מוקדם של גביע המדינה.

בפעם הקודמת היא ניצחה 2:5 את קבוצת "צו פיוס" של עוצמה באר שבע מליגת שפלה, ועשתה את הדרך הארוכה הביתה שמחה ומאושרת. גם הפעם הנסיעה הארוכה דרומה והנסיעה הארוכה הביתה האירו פנים לחניכים של עמוס דיין. במשחק זה בשתי הקבוצות השתלבו שחקנים ילידי 2010. פתיחת המשחק האירה פנים לקבוצה המארחת, שער שכבש רוני יעקוביאן העלה את נתיבות ליתרון 0:1 כבר בדקה השלישית.

בדקה ה-32 מעלות נכנסה לעניינים. עמיר ניג'ם האורח כבש שער שוויון 1:1. כעבור עשר דקות, שער שכבש אורי סוויסה חולל מהפך וקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 1:2 לזכות מעלות. בחצי השני סוויסה הצליח לכבוש צמד שערים בתוך זמן קצר בשלב ביניים של המשחק, והשלים שלושער אישי, אחרי שכבש צמד במשחק בבאר שבע וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 1:4 ולהעפלה לשלב הבא.

עמוס דיין ומוטי גז (סקציה מעלות תרשיחא)

עמוס דיין, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: "קבוצת נערים א' של המועדון היא הקבוצה הבוגרת של מחלקת הנוער, שנתון שהצליח לייצר שחקנים גם לקבוצות מליגות בכירות בארץ, מה שגורם לכך, שבכל עונה עלינו לבנות קבוצה כמעט מחדש. העונה הקבוצה בנויה על שחקנים משני שנתונים: 2009 ו-2010, מצליחה לשמור על הישגים ולהיות בצמרת הליגה. אתמול נסענו שוב למשחק גביע רחוק, הפעם לנתיבות”.

נסיעה ממש מאתגרת. החלטנו לבקר בקבר הבבא סאלי ולקבל ברכה למשחק, יש לציין, שעקב הרחקה של שלושה שחקנים ממשחקי הליגה וחסרונם של שני שחקנים פצועים, נאלצנו לגייס חמישה שחקנים מקבוצת נערים ב', בהם בלם בדמותו של יהונתן חורי, ששיחק כל המשחק והיה מצוין. מקווים להמשיך לעבוד קשה ולשמור על רמה גבוהה להתקדם ולקדם שחקנים אנחנו מאמינים שהדרך היא המטרה".

סקציה מעלות בקבר הבאבא סאלי (סקציה מעלות תרשיחא)

עמוס דיין מצא לנכון להודות לאנשי הקבוצה המארחת: "מודים לנתיבות על האירוח, הם קיבלו אותנו בצורה מאוד יפה. החלק המרגש במשחק היה פגישה עם מאמן הקבוצה המארחת, מוטי גז, איש שב"כ לשעבר, שנורה מקרוב באירועי השביעי לאוקטובר ושרד את התופת. נאחל לו בריאות ונחת. נאחל לכולנו, שמשחקים תמיד יתנהלו באווירה ספורטיבית ומכבדת כמו זה".