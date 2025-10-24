"אני לא לוזר שמרים ידיים והולך, לא אשאר בכוח"

בני יהודה ספגה את ההפסד הרביעי שלה ברציפות בליגה הלאומית, 3:1 לעירוני מודיעין היום (שישי). מאמן הקבוצה מסאי דגו צפוי לסיים את דרכו במועדון, ולאחר המשחק הגיב להפסד הכואב.

הכל הלך לכם הפוך היום.

“אני לא יודע מה להגיד, אחרי מה שהיה נגד פ”ת ציפיתי שילך אחרת. הייתה לי הרגשה טובה, אבל קיבלנו שני גולים משתי ההתקפות הראשונות. כנראה זה הגורל כרגע”.

חשבת שתראה משהו שונה, מה היה בשיחה עם אלירן?

“הרגשתי ממנו שהוא די מאמין בי, אמנם לא פתחנו טוב מבחינת תוצאות, אבל שיחקנו כדורגל די טוב מתחילת העונה. הוא ידע שמתישהו זה יחזור ואני גם האמנתי שצריך להישאר ולא להרים ידיים אחרי מכבי פתח תקווה, שהיה שם מזעזע. היום הרגשתי אפילו יותר גרוע ממה שהיה שם”.

שחקני בני יהודה (רועי כפיר)

אפשר בסיטואציה הזאת להמשיך? אתה חושב שאפשר לשנות?

“היה לי הסכם אם אלירן שאם היום זה לא ילך אנחנו מסיימים את הסיפור כי בסוף המאמן הוא זה שמשלם את המחיר, אבל אלירן הוא הבוס. לא אשאר בכוח, אם ייגמר אלך בראש מורם. נשב ונדבר ואז תדעו”.

אם זה לא נגמר יש מה לשנות? סף השבירה בשני המשחקים האחרונים היה מאוד נמוך.

“כן, מסכים איתך. זה מועדון עם לחץ מטורף. הקהל אדיר ודוחף אותנו לכל מקום. השחקנים גם צריכים לדעת להתמודד עם זה. אני לא לוזר שמרים ידיים והולך. אני ואלירן ניפגש ונראה אם נסיים את זה”.

איך הרגשת שבורג סיים את התפקיד?

“לי זה היה מאוד קשה. באתי לבני יהודה גם בגללו. אני רוצה גם שהוא יצליח כי בסוף באנו ביחד, מאוד מאכזב, בסוף כולנו באותה הסירה”.