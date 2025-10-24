שוב בבית: ניצחון כפול לקריית שמונה בילדים א'

יום מרגש לעיר הצפונית, ובפרט למחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה. היום (שישי), יותר משנתיים אחרי המשחק האחרון שאירח המגרש הסינתטי המשמש כמשכן המרכזי של קבוצות המחלקה, שב המגרש לארח משחקים, זאת לאחר שלפני שבועיים חזרו קבוצות המחלקה להתאמן במגרש, שספג פגיעות של רקטות ואמצעי לחימה בימים הרבים בהם ארגון הטרור חיזבאללה ירה מטחים כבדים על העיר.

הקבוצות, שמצאו את עצמן מתאמנות לאורך כמעט שנתיים מחוץ לעיר, בעשרות נקודות במרכז הארץ וצפונה, חזרו בקיץ האחרון להתאמן במגרש צר המידות המצוי מאחורי השער הצפוני באצטדיון העירוני, שספג גם הוא פגיעות ואינו כשיר לאירוח משחקים. כעת הן יכולות להתאמן במגרש אידאלי.

קבוצת ילדים א', המודרכת ע"י בהא הייב, הנהנית ממאזן מושלם בתום ארבעה מחזורים בליגת חוף, הייתה הראשונה לארח באצטדיון. הקבוצה אירחה היום את משחק הגביע מול קבוצת "צו פיוס" של הפועל הוד השרון, שעומדת על מאזן מצוין של שלושה ניצחונות והפסד אחד בליגת שרון. צמד שערים שכבש איתי דניאל (‘21,49’) סללו את דרכה של המארחת לניצחון 0:2 ולהעפלה לשלב הבא.

דורון שנפר, יו"ר מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה, המשמש כדובר העירייה ומצא את עצמו לאורך ימי הלחימה עושה את עבודתו תחת אימת הרקטות והכטב"מים ובזירות פגיעה קשות, לא יכול היה להסתיר את התרגשותו בסיום המשחק ואמר: "שאפו לילדים. אחרי שנתיים חזרו הביתה, חנכו את המגרש, מנצחים, עולים לשלב הבא, כמה אושר וחיוכים. מחר ייערכו עוד שני משחקים במגרש ואנחנו מזמינים את הקהל הרחב להגיע וליהנות מכדורגל בעירנו".

דורון שנפר לצד שחקני קבוצת ילדים א' (מדיה מחלקת הנוער ק"ש)

שנפר מצא לנכון להודות למספר גורמים: “אנחנו בהזדמנות הזו רוצים להודות לכל מי שסייע לנו להגיע ליום המיוחד הזה: אביחי שטרן - ראש העיר, אלכס קארצ'ון - סגן ראש העיר והממונה על הספורט, אופיר אורן - מנהל מחלקת הספורט, גילי מיימון - מנהל המגרש, יורם ביטון - מנכ"ל החברה הכלכלית”.

תודה לכל מי שסייע, עזר, תמך. כמובן להורים היקרים, לשינו זוארץ - יו"ר ההתאחדות, שהיה איתנו במשך שנתיים 24/7, ואיך לא, לבעלים של המועדון - איזי שרצקי, שתומך במועדון ובעיר כבר 25 שנים, עוד לפני שהם נולדו היה כאן, כשההורים שלהם היו ילדים. קריית שמונה, חזרנו בגדול".

אז אם אתם מחר בסביבת העיר קריית שמונה, נעדכן כי המגרש הסינתטי יארח בשבת הצגה כפולה במסגרת משחקי גביע המדינה: בשעה 11:00 קבוצת נערים א' בהדרכתו של צחי בכר תארח את מכבי עין מאהל, בשעה 14:00 קבוצת ילדים ג', בהדרכתו של פיני עידו, תארח את הפועל עכו, 24 שעות לאחר משחק חוץ מול מכבי צור שלום במסגרת הליגה.