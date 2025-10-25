איציק כלפי
|
25/10/2025 19:15
טום בן זקן מנסה לשמור על הכדור (ראובן שוורץ)
סופ”ש של כדורגל בליגת העל כשהמחזור השמיני נפתח בשעה זו באצטדיון הי”א. מ.ס אשדוד מארחת את הפועל פ”ת במשחק שמדגים את הטבלה הצמודה בליגה: בזמן שהן בפער של חמש מקומות בטבלה, רק שתי נקודות מפרידות בין הקבוצות. בעקבות רגישות שהרגיש בשריר הירך האחורי במהלך החימום, טימותי אוואני שהיה בתמונת ההרכב, נגרע מהסגל. אורי עזו החליפו בהרכב. לני נאנג'יס נכנס לסגל ויהיה זמין מהספסל.
מ.ס אשדוד תפסה קצב. לאחר התבוסה מול הפועל ת”א, הקבוצה מעיר הנמל הפכה את הקערה עם ניצחונות מול ק”ש וריינה, כשבמחזור האחרון סיימה בתיקו מרשים מול בית”ר ירושלים.
מנגד, המגמה אצל המלאבסים הפוכה. דווקא לאחר שהביסו 1:6 את ריינה הקצב נעצר עם הפסדים לטבריה ובית”ר ירושלים, כשבמחזור האחרון הם סיימו ב-0:0 מול הפועל ירושלים.
הפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו הייתה בגביע הטוטו, שם ניצחה הפועל פתח תקווה בתוצאה 0:3 בזכות צמד שערים של סונה צ’יפיוקה ושער נוסף של נועם כהן.
מחצית שניה
-
'56
- רועי דוד מסר כדור עומק נהדר ליונתן כהן שעלה כמחליף וקיבל הזדמנות אדירה לכבוש, אך נעצר אצל נימצ'ינסקי במצב של אחד על אחד
-
'52
- החילוף הראשון במשחק הגיע, יונתן כהן שהשלים קאמבק לליגת העל, עלה לשחק לראשונה במדי קבוצתו החדשה במקומו של ג'וסלין טאבי
-
'49
- יוג'ין אנסה הרים כדור נהדר לצד הרחוק, שם חיכה אורי עזו שבעט כדור שפספס את המסגרת והחמיץ הזדמנות ממצב קורץ
מחצית ראשונה
-
'45+3
- אילי תמם מנע מתפרצת בעבירה וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'43
- תומר אלטמן הוצהב גם הוא ונכנס לפנקס
-
'41
- דקה 41, שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: בניגוד למהלך המשחק, יוג'ין אנסה שנמצא בכושר אדיר, כבש מתוך הרחבה לאחר בישול נהדר של טום בן זקן
-
'37
- רצף כרטיסים צהובים נשלפו להפועל פתח תקווה, עומר כץ הוצהב
-
'36
- מוצהב ראשון גם בהפועל פתח תקווה, נשלף לאיתי רוטמן
-
'18
- כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעבר איברהים דיאקטה
-
'16
- ג'יימס אדניי בעט חזק אל השער מחוץ לרחבה, נימצ'יסקי עצר
-
'10
- דקה 10, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: צ'יפיונקה סונגה קיבל כדור עומק נהדר לשטח והוא ניצל את המהירות שלו על מנת להגיע למצב של אחד על אחד ולהכניע את קרול נימצ'יסקי
-
'4
- המצב הראשון במשחק, יוג'ין אנסה קיבל כדור עומק נהדר, נכנס לרחבה ובעט, עומר כץ עצר
-
'1
- השופט הראשי, דוד פוקסמן, הוציא את ההתמודדות לדרך!