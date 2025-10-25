הרכבים וציונים



טום בן זקן מנסה לשמור על הכדור (ראובן שוורץ) טום בן זקן מנסה לשמור על הכדור (ראובן שוורץ)

סופ”ש של כדורגל בליגת העל כשהמחזור השמיני נפתח בשעה זו באצטדיון הי”א. מ.ס אשדוד מארחת את הפועל פ”ת במשחק שמדגים את הטבלה הצמודה בליגה: בזמן שהן בפער של חמש מקומות בטבלה, רק שתי נקודות מפרידות בין הקבוצות. בעקבות רגישות שהרגיש בשריר הירך האחורי במהלך החימום, טימותי אוואני שהיה בתמונת ההרכב, נגרע מהסגל. אורי עזו החליפו בהרכב. לני נאנג'יס נכנס לסגל ויהיה זמין מהספסל.

מ.ס אשדוד תפסה קצב. לאחר התבוסה מול הפועל ת”א, הקבוצה מעיר הנמל הפכה את הקערה עם ניצחונות מול ק”ש וריינה, כשבמחזור האחרון סיימה בתיקו מרשים מול בית”ר ירושלים.

מנגד, המגמה אצל המלאבסים הפוכה. דווקא לאחר שהביסו 1:6 את ריינה הקצב נעצר עם הפסדים לטבריה ובית”ר ירושלים, כשבמחזור האחרון הם סיימו ב-0:0 מול הפועל ירושלים.

הפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו הייתה בגביע הטוטו, שם ניצחה הפועל פתח תקווה בתוצאה 0:3 בזכות צמד שערים של סונה צ’יפיוקה ושער נוסף של נועם כהן.