יום שבת, 25/10/2025, 19:15אצטדיון הי"א - 2,845 צופיםליגת העל Winner - מחזור 8
הפועל פ"ת
שער צ'יפיוקה סונגה (10)
דקה 66
1 1
שופט: דוד פוקסמן
שער יוג'ין אנסה (40)
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
טום בן זקן מנסה לשמור על הכדור (ראובן שוורץ)
טום בן זקן מנסה לשמור על הכדור (ראובן שוורץ)

סופ”ש של כדורגל בליגת העל כשהמחזור השמיני נפתח בשעה זו באצטדיון הי”א. מ.ס אשדוד מארחת את הפועל פ”ת במשחק שמדגים את הטבלה הצמודה בליגה: בזמן שהן בפער של חמש מקומות בטבלה, רק שתי נקודות מפרידות בין הקבוצות. בעקבות רגישות שהרגיש בשריר הירך האחורי במהלך החימום, טימותי אוואני שהיה בתמונת ההרכב, נגרע מהסגל. אורי עזו החליפו בהרכב. לני נאנג'יס נכנס לסגל ויהיה זמין מהספסל.

מ.ס אשדוד תפסה קצב. לאחר התבוסה מול הפועל ת”א, הקבוצה מעיר הנמל הפכה את הקערה עם ניצחונות מול ק”ש וריינה, כשבמחזור האחרון סיימה בתיקו מרשים מול בית”ר ירושלים.

מנגד, המגמה אצל המלאבסים הפוכה. דווקא לאחר שהביסו 1:6 את ריינה הקצב נעצר עם הפסדים לטבריה ובית”ר ירושלים, כשבמחזור האחרון הם סיימו ב-0:0 מול הפועל ירושלים.

הפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו הייתה בגביע הטוטו, שם ניצחה הפועל פתח תקווה בתוצאה 0:3 בזכות צמד שערים של סונה צ’יפיוקה ושער נוסף של נועם כהן.

מחצית שניה
רועי גורדנה מנסה ללחוץ את תומר אלטמן (ראובן שוורץ)רועי גורדנה מנסה ללחוץ את תומר אלטמן (ראובן שוורץ)
  • '56
  • החמצה
  • רועי דוד מסר כדור עומק נהדר ליונתן כהן שעלה כמחליף וקיבל הזדמנות אדירה לכבוש, אך נעצר אצל נימצ'ינסקי במצב של אחד על אחד
  • '52
  • חילוף
  • החילוף הראשון במשחק הגיע, יונתן כהן שהשלים קאמבק לליגת העל, עלה לשחק לראשונה במדי קבוצתו החדשה במקומו של ג'וסלין טאבי
טאבי עם הכדור (ראובן שוורץ)טאבי עם הכדור (ראובן שוורץ)
  • '49
  • החמצה
  • יוג'ין אנסה הרים כדור נהדר לצד הרחוק, שם חיכה אורי עזו שבעט כדור שפספס את המסגרת והחמיץ הזדמנות ממצב קורץ
טאבי מנסה לחטוף לדיאקטה (ראובן שוורץ)טאבי מנסה לחטוף לדיאקטה (ראובן שוורץ)
מחצית ראשונה
  • '45+3
  • כרטיס צהוב
  • אילי תמם מנע מתפרצת בעבירה וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • תומר אלטמן הוצהב גם הוא ונכנס לפנקס
שחקני הפועל פתח תקווה מבואסים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה מבואסים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד שמחים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד שמחים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד הולכים לחגוג (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד הולכים לחגוג (ראובן שוורץ)
  • '41
  • שער
  • דקה 41, שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: בניגוד למהלך המשחק, יוג'ין אנסה שנמצא בכושר אדיר, כבש מתוך הרחבה לאחר בישול נהדר של טום בן זקן
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • רצף כרטיסים צהובים נשלפו להפועל פתח תקווה, עומר כץ הוצהב
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • מוצהב ראשון גם בהפועל פתח תקווה, נשלף לאיתי רוטמן
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעבר איברהים דיאקטה
יונתן כהן שמח בספסל הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)יונתן כהן שמח בספסל הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
  • '16
  • החמצה
  • ג'יימס אדניי בעט חזק אל השער מחוץ לרחבה, נימצ'יסקי עצר
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה שמחים עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה שמחים עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)
צ'יפיוקה סונגה חוגג (ראובן שוורץ)צ'יפיוקה סונגה חוגג (ראובן שוורץ)
צ'יפיוקה סונגה מאושר (ראובן שוורץ)צ'יפיוקה סונגה מאושר (ראובן שוורץ)
  • '10
  • שער
  • דקה 10, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: צ'יפיונקה סונגה קיבל כדור עומק נהדר לשטח והוא ניצל את המהירות שלו על מנת להגיע למצב של אחד על אחד ולהכניע את קרול נימצ'יסקי
עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)
  • '4
  • החמצה
  • המצב הראשון במשחק, יוג'ין אנסה קיבל כדור עומק נהדר, נכנס לרחבה ובעט, עומר כץ עצר
האוהדים של הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)האוהדים של הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, דוד פוקסמן, הוציא את ההתמודדות לדרך!
