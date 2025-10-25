הרכבים וציונים



ליגת העל ממשיכה בכל הכוח כשהמחזור השמיני מתקיים בשעה זו, ובמסגרתו הפועל ירושלים מחפשת ניצחון בכורה בליגה ומארחת את בני סכנין הלוהטת באצטדיון טדי.

הקבוצה מעיר הבירה פתחה את העונה בצורה איומה עם שישה הפסדים רצופים, אך במחזור הקודם השיגה סוף סוף נקודה ראשונה ב-0:0 מול הפועל פ”ת ויצאה מהמקום האחרון. כעת היא מחפשת גם ניצחון ראשון במגרשה הביתי.

מנגד, הקבוצה של שרון מימר תפסה קצב לאחרונה ולאחר התיקו המרשים מול מכבי ת”א, ניצחה את מכבי נתניה ועירוני טבריה. היא הגיעה מהמקום השישי ערב המחזור, ומקווה לקבע את מעמדה בצמרת הליגה.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו שלוש פעמים, פעמיים בעונה הסדירה ופעם אחת במסגרת הפלייאוף התחתון, ובכולן יצאה הפועל ירושלים עם ידה על העליונה במאזן שערים מצטבר של 1:7.