יום שבת, 25.10.2025 שעה 20:40
יום שבת, 25/10/2025, 19:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 8
בני סכנין
דקה 51
0 0
שופט: עידן לייבה
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 25/10/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
מתיו קוג'ו (אורן בן חקון)
מתיו קוג'ו (אורן בן חקון)

ליגת העל ממשיכה בכל הכוח כשהמחזור השמיני מתקיים בשעה זו, ובמסגרתו הפועל ירושלים מחפשת ניצחון בכורה בליגה ומארחת את בני סכנין הלוהטת באצטדיון טדי.

הקבוצה מעיר הבירה פתחה את העונה בצורה איומה עם שישה הפסדים רצופים, אך במחזור הקודם השיגה סוף סוף נקודה ראשונה ב-0:0 מול הפועל פ”ת ויצאה מהמקום האחרון. כעת היא מחפשת גם ניצחון ראשון במגרשה הביתי.

מנגד, הקבוצה של שרון מימר תפסה קצב לאחרונה ולאחר התיקו המרשים מול מכבי ת”א, ניצחה את מכבי נתניה ועירוני טבריה. היא הגיעה מהמקום השישי ערב המחזור, ומקווה לקבע את מעמדה בצמרת הליגה.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו שלוש פעמים, פעמיים בעונה הסדירה ופעם אחת במסגרת הפלייאוף התחתון, ובכולן יצאה הפועל ירושלים עם ידה על העליונה במאזן שערים מצטבר של 1:7.

מחצית ראשונה
עדן שמיר על הדשא (אורן בן חקון)עדן שמיר על הדשא (אורן בן חקון)
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • חסן חילו קיבל את הצהוב הראשון של בני סכנין
  • '30
  • אחר
  • שתי הקבוצות לא הגיעו להזדמנויות בדקות האחרונות, כשהן מנסות למצוא דרך לייצר מצבים מסוכנים
ארתור מריניאן בהלם (אורן בן חקון)ארתור מריניאן בהלם (אורן בן חקון)
  • '12
  • החמצה
  • איזו החמצה! טעות גדולה בקישור של הפועל ירושלים, כשכדור נמסר לחלוץ בני סכנין ארתור מירניאן, שבאחד על אחד לא הצליח להכניע את השוער
אופק נדיר עולה לנגוח (אורן בן חקון)אופק נדיר עולה לנגוח (אורן בן חקון)
  • '4
  • החמצה
  • מצב ראשון לסכנין! איאד אבו עביד הכניס כדור עומק יפה לאלון אזוגי, שבעט למסגרת מזווית לא קלה. נדב זמיר היה במקום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, עידן לייבה, הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל