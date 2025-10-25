דורון בן דור
25/10/2025 19:15
ג'בון איסט בפעולה (עמרי שטיין)
המחזור השמיני בליגת העל נפתח בשעה זו כשבית”ר ירושלים רוצה לחזור לעניינים ולצד המנצח, כשהיא מתארחת בסמי עופר אצל הפועל חיפה של גל אראל למשחק צמרת מרתק בין השלישית לחמישית בטבלה טרם שריקת הפתיחה.
הקבוצה מעיר הבירה נכנסה לקצב מצוין עם שלושה ניצחונות רצופים, עד שנעצרה מול מ.ס אשדוד במחזור האחרון עם תיקו מאופס. כעת היא מקווה לחזור למסלול הניצחונות כאמור, לעקוף לפחות זמנית את מכבי תל אביב ולהיצמד להפועל באר שבע בצמרת הגבוהה.
מנגד, הפועל חיפה הצליחה לקטוע רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון לאחר שגברה 1:2 על בני ריינה בשבוע שעבר. היא מנסה לצאת סופית מהתקופה הרעה עם ניצחון שני ברציפות.
המפגש האחרון בין הקבוצות היה בחצי גמר גביע הטוטו העונה, שם בית”ר ירושלים הביסה את הצפוניים עם 0:5 מהדהד. למרות זאת, בשלושת המשחקים שהיו לפני כן בין הקבוצות, החיפאים יצאו עם ידם על העליונה.
מחצית שניה
'54
- לירן סרדל החליף את נאור סבג
'54
- חילוף כפול של גל אראל: יצא איתי בוגנים, נכנס רועי זיקרי
'47
- שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-1:1: החילוף הנכון. יונה לקח את הכדור ובנגיעות הראשונות שלו איזן את התוצאה בסמי עופר עם ביצוע נפלא, שכלל בעיטה שטוחה וחזקה לפינה הרחוקה מחוץ לרחבה
'46
- חילוף של ברק יצחקי עם החזרה מההפסקה: איילסון טבארש יצא, עדי יונה נכנס
מחצית ראשונה
'45+3
- לוקה גדראני עצר מתפרצת חיפאית עם היד וקיבל את הצהוב
'43
- עומר אצילי הוריד מסירה לירין לוי, שהמשיך את האיומים מרחוק של האורחת. הכדור של הקשר הצעיר גרם לאנטמן לזנק, אבל לא סידר שוויון ירושלמי
'33
- ברונו רמירז נגח ליד שלו ברחבה של ניב אנטמן, השופט פסק לפנדל לזכות בית"ר - אך נשלח ל-VAR ולאחר בדיקה ביטל את כדור העונשין מ-11 המטרים
'28
- שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: הירושלמים שלטו וניסו להבקיע, אך מתפרצת קטלנית של המארחת. פורת עיאש בעט לקורה, אופק ביטון עט על הכדור החוזר ולא התבלבל מול רשת חשופה
'25
- ירין לוי עצר את אניס פורת עיאש עם תפיסה בחולצה ועל כך קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
'19
- ירדן שועה הלך בעקבות קאלו וחיפש את החיבורים בצד שמאל, אחרי שהשתלט על כדור חוזר מהאוויר. גם הניסיון הזה היה בחוץ
'17
- קאלו ניסה את מזלו מרחוק, הבעיטה שלו מחוץ לרחבה שלחה את הכדור גבוה מדי ומעל המשקוף
'10
- הקצב לא גבוה בפתיחה. בית"ר ירושלים מכתיבה את הטון, אך שתי הקבוצות עדיין לא סיכנו את השער
'1
- שריקת הפתיחה! השופט ויטלי בונדרב הוציא את ההתמודדות לדרך