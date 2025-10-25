יום שבת, 25.10.2025 שעה 20:40
יום שבת, 25/10/2025, 19:15אצטדיון סמי עופר - 9,350 צופיםליגת העל Winner - מחזור 8
בית"ר ירושלים
שער עדי יונה (47)
דקה 65
1 2
שופט: ויטלי בונדרב
שער אופק ביטון (28)
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 25/10/2025 19:15
הרכבים וציונים
 
 
ג'בון איסט בפעולה (עמרי שטיין)
ג'בון איסט בפעולה (עמרי שטיין)

המחזור השמיני בליגת העל נפתח בשעה זו כשבית”ר ירושלים רוצה לחזור לעניינים ולצד המנצח, כשהיא מתארחת בסמי עופר אצל הפועל חיפה של גל אראל למשחק צמרת מרתק בין השלישית לחמישית בטבלה טרם שריקת הפתיחה.

הקבוצה מעיר הבירה נכנסה לקצב מצוין עם שלושה ניצחונות רצופים, עד שנעצרה מול מ.ס אשדוד במחזור האחרון עם תיקו מאופס. כעת היא מקווה לחזור למסלול הניצחונות כאמור, לעקוף לפחות זמנית את מכבי תל אביב ולהיצמד להפועל באר שבע בצמרת הגבוהה.

מנגד, הפועל חיפה הצליחה לקטוע רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון לאחר שגברה 1:2 על בני ריינה בשבוע שעבר. היא מנסה לצאת סופית מהתקופה הרעה עם ניצחון שני ברציפות.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה בחצי גמר גביע הטוטו העונה, שם בית”ר ירושלים הביסה את הצפוניים עם 0:5 מהדהד. למרות זאת, בשלושת המשחקים שהיו לפני כן בין הקבוצות, החיפאים יצאו עם ידם על העליונה.

מחצית שניה
  • '54
  • חילוף
  • לירן סרדל החליף את נאור סבג
  • '54
  • חילוף
  • חילוף כפול של גל אראל: יצא איתי בוגנים, נכנס רועי זיקרי
  • '47
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-1:1: החילוף הנכון. יונה לקח את הכדור ובנגיעות הראשונות שלו איזן את התוצאה בסמי עופר עם ביצוע נפלא, שכלל בעיטה שטוחה וחזקה לפינה הרחוקה מחוץ לרחבה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף של ברק יצחקי עם החזרה מההפסקה: איילסון טבארש יצא, עדי יונה נכנס
מחצית ראשונה
אכזבה בצד האורח, יצליחו לחזור למשחק? (עמרי שטיין)אכזבה בצד האורח, יצליחו לחזור למשחק? (עמרי שטיין)
ויטלי בונדרב מוציא צהוב ללוקה גדראני (עמרי שטיין)
  • '45+3
  • כרטיס צהוב
  • לוקה גדראני עצר מתפרצת חיפאית עם היד וקיבל את הצהוב
  • '43
  • החמצה
  • עומר אצילי הוריד מסירה לירין לוי, שהמשיך את האיומים מרחוק של האורחת. הכדור של הקשר הצעיר גרם לאנטמן לזנק, אבל לא סידר שוויון ירושלמי
  • '33
  • החלטת שופט
  • ברונו רמירז נגח ליד שלו ברחבה של ניב אנטמן, השופט פסק לפנדל לזכות בית"ר - אך נשלח ל-VAR ולאחר בדיקה ביטל את כדור העונשין מ-11 המטרים
תסכול בבית&qout;ר ירושלים (עמרי שטיין)תסכול בבית"ר ירושלים (עמרי שטיין)
דור מלול מאושר בשביל אופק ביטון (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '28
  • שער
  • שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: הירושלמים שלטו וניסו להבקיע, אך מתפרצת קטלנית של המארחת. פורת עיאש בעט לקורה, אופק ביטון עט על הכדור החוזר ולא התבלבל מול רשת חשופה
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • ירין לוי עצר את אניס פורת עיאש עם תפיסה בחולצה ועל כך קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
ירין לוי מוסר (עמרי שטיין)ירין לוי מוסר (עמרי שטיין)
גרגורי מורוזוב מול ג'ורג' דיבה (עמרי שטיין)גרגורי מורוזוב מול ג'ורג' דיבה (עמרי שטיין)
  • '19
  • החמצה
  • ירדן שועה הלך בעקבות קאלו וחיפש את החיבורים בצד שמאל, אחרי שהשתלט על כדור חוזר מהאוויר. גם הניסיון הזה היה בחוץ
  • '17
  • החמצה
  • קאלו ניסה את מזלו מרחוק, הבעיטה שלו מחוץ לרחבה שלחה את הכדור גבוה מדי ומעל המשקוף
שורדת השבי רומי גונן ביציע (עמרי שטיין)
ג'בון איסט עם הכדור (עמרי שטיין)ג'בון איסט עם הכדור (עמרי שטיין)
  • '10
  • אחר
  • הקצב לא גבוה בפתיחה. בית"ר ירושלים מכתיבה את הטון, אך שתי הקבוצות עדיין לא סיכנו את השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט ויטלי בונדרב הוציא את ההתמודדות לדרך
דור מלול וירדן שועה בפתיחה (עמרי שטיין)דור מלול וירדן שועה בפתיחה (עמרי שטיין)
שורדת השבי רומי גונן ומשפחתה (עמרי שטיין)
המסך עם תמונה לכבוד שובו של אלון אוהל (עמרי שטיין)המסך עם תמונה לכבוד שובו של אלון אוהל (עמרי שטיין)
המסך בתמונה לזכרו של ראם בטיטו (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)
טקס לזכר נופלי הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה (עמרי שטיין)טקס לזכר נופלי הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה (עמרי שטיין)
רותם חטואל, נגרע מהסגל (עמרי שטיין)רותם חטואל, נגרע מהסגל (עמרי שטיין)
