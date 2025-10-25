הרכבים וציונים



המחזור השמיני בליגת העל נפתח בשעה זו כשבית”ר ירושלים רוצה לחזור לעניינים ולצד המנצח, כשהיא מתארחת בסמי עופר אצל הפועל חיפה של גל אראל למשחק צמרת מרתק בין השלישית לחמישית בטבלה טרם שריקת הפתיחה.

הקבוצה מעיר הבירה נכנסה לקצב מצוין עם שלושה ניצחונות רצופים, עד שנעצרה מול מ.ס אשדוד במחזור האחרון עם תיקו מאופס. כעת היא מקווה לחזור למסלול הניצחונות כאמור, לעקוף לפחות זמנית את מכבי תל אביב ולהיצמד להפועל באר שבע בצמרת הגבוהה.

מנגד, הפועל חיפה הצליחה לקטוע רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון לאחר שגברה 1:2 על בני ריינה בשבוע שעבר. היא מנסה לצאת סופית מהתקופה הרעה עם ניצחון שני ברציפות.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה בחצי גמר גביע הטוטו העונה, שם בית”ר ירושלים הביסה את הצפוניים עם 0:5 מהדהד. למרות זאת, בשלושת המשחקים שהיו לפני כן בין הקבוצות, החיפאים יצאו עם ידם על העליונה.