יום שישי, 24.10.2025 שעה 18:16
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
6240-2753מכבי אשדוד
5279-2903אליצור אשקלון
5267-2753הפועל מגדל העמק
5256-2513מ.כ. עוטף דרום
5239-2223הפועל חיפה
4163-1752מכבי רחובות
4258-2643אליצור יבנה
3155-1752מכבי קריית גת
3152-1723עירוני נהריה
3156-1633א.ס. רמה"ש
3157-1602הפועל אילת
3185-1682מכבי פ"ת
3263-2323מכבי חיפה
3273-2383מ.ס צפת
2162-1452אליצור שומרון
00-00מכבי מעלה אדומים

הפועל חיפה ניצחה 77:82 את עירוני נהרים

האדומים השיגו ניצחון גדול ברוממה בזכות יכולת טובה ברבע האחרון. למכבי חיפה לא הספיק משחק עם 44 נק' של פרייס בדרך להפסד 87:79 מול מגדל העמק

|
שוהם גת במשחק נהדר (צילום: איתי שוורץ מנהלת ליגה לאומית Winner)
שוהם גת במשחק נהדר (צילום: איתי שוורץ מנהלת ליגה לאומית Winner)

שני משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת ליגה לאומית Winner, במסגרתו לקחו חלק שתי החיפאיות. הירוקים מהכרמל ספגו הפסד חוץ במגדל העמק בעוד הפועל חיפה גברה ברוממה 77:82 על עירוני נהריה. 

הפועל מגדל העמק יזרעאל - מכבי 'גיא נתן' חיפה 79:87

לאחר ההפסד באשקלון, הפועל מגדל העמק יזרעאל חזרה לנצח עם 79:87 מול מכבי חיפה, זאת לאחר מחצית שנייה מצוינת שבה ספגה רק 34 נקודות. הירוקים נהנו ממשחק מדהים של ג’וש פרייס, שקלע 26 נקודות במחצית הראשונה וסיים את המשחק עם 44 נקודות, אך גם זה לא עזר להם לנצח והם רשמו הפסד שלישי בשלושה משחקים. שתי הקבוצות שיחקו ללא שני זרים - הקבוצה הביתית ללא ברנדון אדווארדס הפצוע, ומכבי חיפה ללא ג’יילן הארפר.

דווקא האורחים פתחו את המשחק בצורה נהדרת עם ג’וש פרייס, אך הישראלים של מגדל העמק יזרעאל צמצמו את הפער ל-25:22 בלבד לאחר הרבע הראשון. בהמשך קיבלנו קרב צמוד, כאשר ברבע השלישי הירוקים נתקעו בהתקפה וראו את דשון בורק (24 נקודות) ועידן אלבר (20 נקודות) משנים את התוצאה ל-61:68 לאחר שלושה רבעים. ברבע האחרון המומנטום המקומי נמשך בעוד מנגד האורחים לא הצליחו לייצר נקודות וראו את המשחק בורח להם בדרך להפסד.

קלעו למגדל העמק: דשון בורק 24 נקודות, עידן אלבר (10 ריבאונדים) 20 נק', יהל פלג (7 ריבאונדים) 14 נק', יהלי שטיינהאוור 7 נק', אביב שמעוני 6 נק', ניתאי רוזנברג ואורי עובדיה 5 נק' כ”א, מקסים פוקסמן 4 נק', טום סיגטי 2 נק'.

קלעו למכבי חיפה: ג'וש פרייס (14 ריבאונדים) 44 נקודות, אביתר מור יוסף 10 נק', נאור שרון 7 נק', איילון ששון 6 נק', ג'וש פרידקין 5 נק', קורן משה 4 נק', נווה מינץ 3 נק'.

הפועל חיפה - עירוני נהריה 77:82

ניצחון גדול של האדומים ברוממה על חשבון עירוני נהריה. החבורה של רובן נייברגר עם ניצחון ביתי שני, הנחילה הפסד ראשון לסגולים העונה. לאורך כל 40 הדקות הביתיים ידעו לשמור על משחק שקול, כאשר ברבע האחרון הצליחו לברוח עם הגנה טובה והכריעו את המשחק. המנצחים נהנו מ-16 שלשות ב-41 אחוז וקלעו 20 נקודות מאיבודי הכדור של האורחים.

הפועל חיפה פתחה את המשחק טוב ועלתה ליתרון מוקדם בדרך לפסק זמן של ניר קפלן. הסגולים הגיבו היטב והצליחו לצמצם את הפער לשלוש נקודות. ברבע השני היתרון זז מצד לצד עד שנהריה הידקה את ההגנה, ונטלה את ההובלה עם עומר בן דוד – 34:41 לנהריה במחצית. שוהם גת הוביל את הביתיים ברבע השלישי עם שתי שלשות ויחד עם ווסלי האריס הנהדר הרבע השלישי הסתיים ב-57:61 לביתיים. ברבע האחרון נהריה ניסתה להפוך את התוצאה אבל ללא הצלחה.

קלעו להפועל חיפה: ווסלי האריס 18 נקודות, שוהם גת 17 נק', דניאל רוזנבאום 13 נק', אקסבייר ג'ונסון (10 ריבאונדים) 12 נק', עידו רומי 11 נק', דנאל כוזהינוף 8 נק', רותם לוינשטיין 3 נק'.

קלעו לעירוני נהריה: עומר בן דוד 18 נקודות, מייקל הוליפילד (11 ריבאונדים) 17 נק', יוגב אוחיון וברנדון וות'רפסון 12 נק' כ"א, יניר בנימין 9 נק', תומר לוינסון, ראיין טוראל ועידו דוידי 3 נק'.

