יום שישי, 24.10.2025 שעה 16:56
כדורגל עולמי  >> ליגה סינית

בישול לקארצב, שנזן פנג ניצחה 1:2 ב-10 שחקנים

הישראלי פתח בהרכב של קבוצתו בליגה הסינית, וזו הצליחה לנצח בקרב תחתית חשוב למרות שספגה אדום בדקה ה-43. עדן קארצב סידר לדוגאליץ' את השער השני

|
עדן קארצב (IMAGO)
עדן קארצב (IMAGO)

הליגיונרים הישראלים באירופה ובשאר העולם המשיכו גם היום (ראשון) להתחרות עם הקבוצות שלהם במסגרות השונות. כולם שואפים כמובן לעזור לחבריהם לנצח ובאופן אישי, לרשום תרומה ישירה לשערים ולפעולות משחק נוספות שמביאות נקודות.

# עדן קארצב פתח בהרב של שנזן פנג מהליגה הסינית הבכירה והשלים 90 דקות בניצחון החשוב של קבוצתו 1:2 מול ת’רי טאונס. למרות שימינג יאנג משנזן ספג אדום בדקה ה-43, היא הצליחה לנצח לאחר שהישראלי בישל את השער השני לראדה דוגליץ’.

הניצחון הקריטי של שנזן פנג העלה אותה מעל יריבתה אל המקום ה-12 עם 26 נקודות. היא עם משחק משחק עודף על שתי האחרונות שמתחת לקו האדום, כשלהן 18 נקודות כל אחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */