בישול לקארצב, שנזן פנג ניצחה 1:2 ב-10 שחקנים

הליגיונרים הישראלים באירופה ובשאר העולם המשיכו גם היום (ראשון) להתחרות עם הקבוצות שלהם במסגרות השונות. כולם שואפים כמובן לעזור לחבריהם לנצח ובאופן אישי, לרשום תרומה ישירה לשערים ולפעולות משחק נוספות שמביאות נקודות.

# עדן קארצב פתח בהרב של שנזן פנג מהליגה הסינית הבכירה והשלים 90 דקות בניצחון החשוב של קבוצתו 1:2 מול ת’רי טאונס. למרות שימינג יאנג משנזן ספג אדום בדקה ה-43, היא הצליחה לנצח לאחר שהישראלי בישל את השער השני לראדה דוגליץ’.

הניצחון הקריטי של שנזן פנג העלה אותה מעל יריבתה אל המקום ה-12 עם 26 נקודות. היא עם משחק משחק עודף על שתי האחרונות שמתחת לקו האדום, כשלהן 18 נקודות כל אחת.