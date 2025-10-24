טבריה בטוחה: החזרה של בכר תיתן לחיפה מוטיבציה

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 19:30, גרין) את מכבי חיפה, במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, כאשר לשתי הקבוצות 9 נקודות (חיפה מקום 8, טבריה 10) ולטבריה אפילו נצחון ליגה אחד יותר (לחיפה שני ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים, לטבריה שלושה ניצחונות וארבעה הפסדים).

עם זאת, בטבריה בהחלט מודעים לפערי הרמות ולכך שחיפה פייבוריטית ברורה במשחק, בעיקר לאור חילופי המאמן, כשברק בכר יערוך בכורה מחודשת על הקווים בחיפה, במקום דייגו פלורס שפוטר. "זה שבכר חזר ייתן להם הרבה מוטיבציה נגדנו", אמרו במועדון. "נצטרך לירוק דם במגרש ולרוץ 90 דקות כדי להוציא תוצאה טובה".

שתי הקבוצות הפסידו במחזור הקודם. טבריה מגיעה לאחר ההפסד 2:0 בסכנין ויודעת שתצטרך להיות טובה בהרבה כדי להוציא נקודות מול חיפה. מחמד אוסמן, שנעדר מול סכנין, עקב דלקת בשריר הירך האחורי ודניאל גולאני, שחזר מפציעת קרסול, התאמנו השבוע וייכללו בסגל.

שחקני עירוני טבריה באימון (ילום: עודד חסין. עירוני טבריה)

מי שלא יהיה בסגל של הקבוצה של אלירן חודדה הם איתן וולבלום, הסובל ממתיחה בירך וירין סוויסה, שהורחק מול סכנין. חודדה מתלבט בעמדת הכנף הימנית בין רון אונגר לווהיב חביבאללה ובעמדת הבלם הימני, בין אונגר להארון שפסו.

חודדה וחביבאללה לקראת מכבי חיפה

חודדה אמר לקראת המשחק: "ברור שמכבי חיפה מועדון גדול, עם שחקנים ברמה גבוהה מאוד, גם כשהם בתקופה לא טובה. ברק בכר הוא אחד המאמנים הטובים, אם לא הטוב ביותר ובוודאי הוא כבר שינה שם את האנרגיות. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, על עקרונות המשחק שלנו ולעשות את העבודה שלנו כדי לקחת נקודות, בעזרת הקהל שלנו, שיגיע לתמוך. אנחנו צריכים לבוא עם הרבה אמונה והרבה משמעת טקטית".

אלירן חודדה באימון טבריה (ילום: עודד חסין. עירוני טבריה)

ווהיב חביבאללה אמר: "יש לנו משחק קשה מאוד נגד מכבי חיפה, אבל אנחנו באים בכל הכוח, עם הרבה אמונה, כדי להשאיר את הנקודות בבית, אחרי שהפסדנו בסכנין. אלירן הכין אותנו מצוין ואנחנו באים מוכנים. אני קורא לקהל שלנו לבוא ולתמוך בנו".

בטבריה מקווים לאצטדיון מלא, לאחר שכל הכרטיסים לאוהדי מכבי חיפה (4,000) נמכרו , בטבריה נמכרו בינתיים כחמש מאות כרטיסים ובמועדון קוראים לאוהדי הקבוצה המארחת לרכוש את הכרטיסים שעוד נותרו.

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס: ווהיב חביבאללה (רון אונגר), רון אונגר (הארון שפסו), סמביניה, אונדרז' באצ'ו, אלי בלילתי: פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה: פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.