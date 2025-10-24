"הספורטיאדה הטובה ביותר שהייתה אי פעם"

לאחר שלוש שנים של המתנה, הספורטיאדה ה-41 הסתיימה היום (שישי) בהצלחה רבה. כ-10,000 ספורטאים וספורטאיות ממאות מקומות עבודה מכל רחבי המשק השתתפו באירוע הספורט העממי הגדול והחשוב בישראל, שהתקיים בין התאריכים 21-25 באוקטובר 2025.

שלושת ימי התחרויות כללו מגוון רחב של ענפי ספורט ברמה תחרותית גבוהה, בליווי אווירה ספורטיבית מרשימה ורוח הוגנת. האירוע, המהווה את אחד מאירועי הספורט העממיים הגדולים בעולם, חזר לפעילות מלאה לאחר שנאלץ להתבטל בשנתיים האחרונות בשל המצב הביטחוני.

הקבוצות המנצחות - מקום ראשון בדרג א’: בכדורסל זכתה חשמל דרום, בכדורסל א׳ 35+ נתב”ג ובכדורסל נשים הייתה זו עיריית תל אביב במקום הראשון. במקביל, בכדורגל אלוף האלופים זכתה גם כן עיריית תל אביב, שהניפה גם את תואר הכדורשת לנשים. בקט רגל זכה בנק לאומי דיגיטל, קט רגל 35+ זכו מפעלי ים המלח ובכדורעף ניצחו חשמל דרום.

הספורטיאדה ה-41 (משה זנדבנק)

באירוע השתתפו משרדי ממשלה, רשויות ארציות ומקומיות, כוחות ביטחון והצלה, בנקים, מוסדות אקדמיים, חברות תקשורת ותעופה, מפעלי מזון, חברות ביטוח, מרכזים רפואיים, חברות ממשלתיות ועוד מאות גופים מכל המגזרים במשק. בין המשתתפים גם עשרות ספורטאים עם מוגבלויות, המשקפים את ערכי השילוב ושוויון הזדמנויות.

האירוע נפתח בטקס חגיגי עם האמנים עדן חסון וסקאזי, וממשיך להוות ביטוי מרכזי לתפיסה החברתית המנחה את מרכז הפועל ואת ההסתדרות בנושא הספורט העממי.

הספורטיאדה ה-41 (משה זנדבנק)

יו”ר מרכז הפועל, פרוספר בן חמו: ”הספורטיאדה ה-41 היא עוד הוכחה לכך שהספורט העממי הוא נדבך מרכזי בחוסן החברתי והלאומי שלנו. אחרי שנתיים קשות, ראינו כיצד אלפי עובדים ממקומות עבודה בכל רחבי המדינה התאחדו סביב ערכי הספורט - יריבות הוגנת, עבודת צוות ושאיפה למצוינות.

“מרכז הפועל ממשיך להיות הבית של הספורט העממי בישראל, ואנחנו גאים על האירוע המרשים הזה שהפגין את המחויבות שלנו לקדם את הספורט לכל אזרחי המדינה. נמשיך להשקיע ולפעול למען הרחבת הפעילות הספורטיבית העממית ולהנגיש אותה לכל שכבות האוכלוסייה”.

הספורטיאדה ה-41 (אילי ארז, Sporta Digital)

מנכ”לית מרכז הפועל, כנרת צדף: “שלוש שנים חיכינו לרגע הזה, וסוף סוף זה קרה. אני גאה לומר שזו הייתה הספורטיאדה המשמעותית והמוצלחת ביותר בכל השנים - חגיגת ספורט אמיתית במלוא מובן המילה. ראינו אלפי ספורטאים שהגיעו עם מוטיבציה גבוהה, מחויבות מרשימה ורוח ספורטיבית מופתית. כל תחרות שיקפה את הערכים המרכזיים של הספורט העממי - יריבות הוגנת, מצוינות ספורטיבית ועבודת צוות.

“הספורטיאדה הזו הוכיחה את חשיבותה המרכזית של הפעילות הספורטיבית העממית בחוסן החברתי, ואת יכולתה של החברה הישראלית לשוב לפעילות ספורטיבית מלאה ומשמעותית. מרכז הפועל וההסתדרות ימשיכו להוביל את הספורט העממי בישראל ולהשקיע בקידומו כחלק מהתפיסה החברתית שלנו”.

הספורטיאדה ה-41 (אילי ארז, Sporta Digital)