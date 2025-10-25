הרכבים וציונים



איתן אזולאי לוחץ את פיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל) איתן אזולאי לוחץ את פיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל)

המחזור השמיני בליגת העל ממשיך בשעה זו, כשאחד הרגעים המרכזיים בו מתרחש במגרשה של עירוני טבריה כשהקבוצה פוגשת את מכבי חיפה וברק בכר במשחק החזרה שלו במועדון.

הירוקים ספרו 4 משחקים ללא ניצחון והדבר הספיק כדי להיפרד מדייגו פלורס. כעת, המאמן הוותיק שב לקבוצה ומקווה להוציא אותה לדרך חדשה כבר בהופעת הבכורה.

מנגד, המארחת נמצאת בשוויון נקודות עם הירוקים, כשרצף שני הניצחונות שלה נעצר במחזור הקודם עם הפסד לסכנין. היא מנסה להתעלם מפסטיבל בכר ולגנוב את ההצגה עם שלוש נקודות בבית.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בלבד לאורך ההיסטוריה, כששתיהן היו בעונה שעברה – את המשחק הראשון ניצחה מכבי חיפה 0:4, ובשני הקבוצות נפרדו ב-0:0.