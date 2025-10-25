גיא קופיצ'ינסקי
|
25/10/2025 19:30
איתן אזולאי לוחץ את פיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל)
המחזור השמיני בליגת העל ממשיך בשעה זו, כשאחד הרגעים המרכזיים בו מתרחש במגרשה של עירוני טבריה כשהקבוצה פוגשת את מכבי חיפה וברק בכר במשחק החזרה שלו במועדון.
הירוקים ספרו 4 משחקים ללא ניצחון והדבר הספיק כדי להיפרד מדייגו פלורס. כעת, המאמן הוותיק שב לקבוצה ומקווה להוציא אותה לדרך חדשה כבר בהופעת הבכורה.
מנגד, המארחת נמצאת בשוויון נקודות עם הירוקים, כשרצף שני הניצחונות שלה נעצר במחזור הקודם עם הפסד לסכנין. היא מנסה להתעלם מפסטיבל בכר ולגנוב את ההצגה עם שלוש נקודות בבית.
שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בלבד לאורך ההיסטוריה, כששתיהן היו בעונה שעברה – את המשחק הראשון ניצחה מכבי חיפה 0:4, ובשני הקבוצות נפרדו ב-0:0.
מחצית ראשונה
-
'41
- כדור רוחב של סילבה קאני מצא את הראש של סטיוארט, שלא הצליח לנגוח בצורה טובה, והכדור הגיע אל בטאיי, שנעצר על ידי אונדריי באצ'ו על קו השער
-
'36
- חזיזה המשיך להיות המסוכן ביותר בשורות הירוקים, כשקיבל מסירה מקנג'י גורה, אבל הסתבך עם עצמו, כשהבעיטה שלו הפכה לכדור קרן
-
'29
- והיב חביבאללה הצליח להתל בקני סייף, עבר אותו וניסה לכבוש אבל שלח את הכדור גבוה
-
'27
- יילה בטאיי ניסה את מזלו מרחוק עם בעיטה אחרי מסירה של סטיוארט, אבל היא נבלמה ויצאה לקרן
-
'21
- שער! מכבי חיפה עלתה ליתרון! כדור קרן של קני סייף מצא את ראשו של טריבנטה סטיוארט, שעלה מעל כולם ונגח לרשת. 0:1 לירוקים
-
'20
- קני סייף פרץ לרחבה ומסר אחורה אל חזיזה, שהטעה ברחבה וניסה לכבוש, אבל הכדור יצא החוצה
-
'19
- מוחמד אוסמן הכשיל את חזיזה וראה את הכרטיס הצהוב
-
'13
- מצב ראשון למכבי חיפה. כדור עומק חכם של דולב חזיזה מצא את טריבנטה סטיוארט, שניסה להסתובב ולסיים בנגיעה, אבל שלח את הכדור החוצה
-
'11
- מה קורה בגרין?! עירוני טבריה עם החמצה גדולה נוספת, כשפיראס אבו עקל הצליח להגיע למצב של אחד על אחד מול ירמקוב, מולו ניסה להקפיץ, אבל נעצר על ידי השוער
-
'5
- דולב חזיזה ספג את הכרטיס הצהוב הראשון אחרי שהפריע לחידוש המשחק
-
'4
- פתיחה מסחררת לטבריה שסיפקה החמצה גדולה נוספת, הפעם מרגלי גיא חדידה, אחרי כדור רוחב אדיר של בלילתי, שמצא את הקפטן ללא שמירה ברחבה, אבל המזל היה עם ירמקוב שעמד במקום והצליח להדוף
-
'2
- אחרי פחות משתי דקות, פיטר מייקל סיפק החמצה גדולה! צירופי מסירות בין ארבעה שחקנים הסתיימו בהכנסת כדור גדולה של אלי בלילתי אל החלוץ, שהצליח למצוא את החלוץ שניסה להקפיץ מעל גיאורגי ירמקוב, אבל הכדור הלך החוצה
-
'1
- השופט הראשי, אוהד אסולין, הוציא את ההתמודדות לדרך!