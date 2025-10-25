יום שבת, 25.10.2025 שעה 20:40
יום שבת, 25/10/2025, 19:30אצטדיון גריןליגת העל Winner - מחזור 8
מכבי חיפה
שער טריבאנט סטיוארט (21)
דקה 50
0 1
שופט: אוהד אסולין
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 25/10/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
איתן אזולאי לוחץ את פיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל)
איתן אזולאי לוחץ את פיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל)

המחזור השמיני בליגת העל ממשיך בשעה זו, כשאחד הרגעים המרכזיים בו מתרחש במגרשה של עירוני טבריה כשהקבוצה פוגשת את מכבי חיפה וברק בכר במשחק החזרה שלו במועדון.

הירוקים ספרו 4 משחקים ללא ניצחון והדבר הספיק כדי להיפרד מדייגו פלורס. כעת, המאמן הוותיק שב לקבוצה ומקווה להוציא אותה לדרך חדשה כבר בהופעת הבכורה.

מנגד, המארחת נמצאת בשוויון נקודות עם הירוקים, כשרצף שני הניצחונות שלה נעצר במחזור הקודם עם הפסד לסכנין. היא מנסה להתעלם מפסטיבל בכר ולגנוב את ההצגה עם שלוש נקודות בבית.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בלבד לאורך ההיסטוריה, כששתיהן היו בעונה שעברה – את המשחק הראשון ניצחה מכבי חיפה 0:4, ובשני הקבוצות נפרדו ב-0:0.

מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • כדור רוחב של סילבה קאני מצא את הראש של סטיוארט, שלא הצליח לנגוח בצורה טובה, והכדור הגיע אל בטאיי, שנעצר על ידי אונדריי באצ'ו על קו השער
יילה בטאיי ואלי בלילתי במאבק (חג'אג' רחאל)יילה בטאיי ואלי בלילתי במאבק (חג'אג' רחאל)
  • '36
  • החמצה
  • חזיזה המשיך להיות המסוכן ביותר בשורות הירוקים, כשקיבל מסירה מקנג'י גורה, אבל הסתבך עם עצמו, כשהבעיטה שלו הפכה לכדור קרן
  • '29
  • החמצה
  • והיב חביבאללה הצליח להתל בקני סייף, עבר אותו וניסה לכבוש אבל שלח את הכדור גבוה
  • '27
  • החמצה
  • יילה בטאיי ניסה את מזלו מרחוק עם בעיטה אחרי מסירה של סטיוארט, אבל היא נבלמה ויצאה לקרן
רון אונגר ומוחמד אוסמן מאוכזבים (חג'אג' רחאל)רון אונגר ומוחמד אוסמן מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה חוגגים את היתרון (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי חיפה חוגגים את היתרון (חג'אג' רחאל)
טריבנטה סטיוארט ועבדולאי סק חוגגים את שער היתרון (חג'אג' רחאל)טריבנטה סטיוארט ועבדולאי סק חוגגים את שער היתרון (חג'אג' רחאל)
  • '21
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ליתרון! כדור קרן של קני סייף מצא את ראשו של טריבנטה סטיוארט, שעלה מעל כולם ונגח לרשת. 0:1 לירוקים
  • '20
  • החמצה
  • קני סייף פרץ לרחבה ומסר אחורה אל חזיזה, שהטעה ברחבה וניסה לכבוש, אבל הכדור יצא החוצה
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד אוסמן הכשיל את חזיזה וראה את הכרטיס הצהוב
קנג'י גורה מגביה (חג'אג' רחאל)קנג'י גורה מגביה (חג'אג' רחאל)
  • '13
  • החמצה
  • מצב ראשון למכבי חיפה. כדור עומק חכם של דולב חזיזה מצא את טריבנטה סטיוארט, שניסה להסתובב ולסיים בנגיעה, אבל שלח את הכדור החוצה
  • '11
  • החמצה
  • מה קורה בגרין?! עירוני טבריה עם החמצה גדולה נוספת, כשפיראס אבו עקל הצליח להגיע למצב של אחד על אחד מול ירמקוב, מולו ניסה להקפיץ, אבל נעצר על ידי השוער
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • דולב חזיזה ספג את הכרטיס הצהוב הראשון אחרי שהפריע לחידוש המשחק
פיראס אבו עקל מקדים את דולב חזיזה (חג'אג' רחאל)פיראס אבו עקל מקדים את דולב חזיזה (חג'אג' רחאל)
  • '4
  • החמצה
  • פתיחה מסחררת לטבריה שסיפקה החמצה גדולה נוספת, הפעם מרגלי גיא חדידה, אחרי כדור רוחב אדיר של בלילתי, שמצא את הקפטן ללא שמירה ברחבה, אבל המזל היה עם ירמקוב שעמד במקום והצליח להדוף
  • '2
  • החמצה
  • אחרי פחות משתי דקות, פיטר מייקל סיפק החמצה גדולה! צירופי מסירות בין ארבעה שחקנים הסתיימו בהכנסת כדור גדולה של אלי בלילתי אל החלוץ, שהצליח למצוא את החלוץ שניסה להקפיץ מעל גיאורגי ירמקוב, אבל הכדור הלך החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, אוהד אסולין, הוציא את ההתמודדות לדרך!
ברק בכר וגיא צרפתי. חזרו לירוק (חג'אג' רחאל)ברק בכר וגיא צרפתי. חזרו לירוק (חג'אג' רחאל)
קהל אוהדי מכבי חיפה (חג'אג' רחאל)קהל אוהדי מכבי חיפה (חג'אג' רחאל)
קהל אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)קהל אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה חדורי מטרה לפני המשחק (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה חדורי מטרה לפני המשחק (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה בשיחה אחרונה לפני השריקה (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי חיפה בשיחה אחרונה לפני השריקה (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה
