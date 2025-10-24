איך תיראה חיפה בבכורה המחודשת של בכר?

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור השמיני, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, משחקו הראשון של ברק בכר על הקווים מאז שמונה מחדש למאמנה של מכבי חיפה, שתפגוש את טבריה.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

מ.ס אשדוד - הפועל פתח תקווה (שבת, 19:15)

הרכב משוער מ.ס. אשדוד: קרול נימצ`יסקי, טום בן זקן, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מוחמד עמאר, רועי גורדנה (קרים קימבידי), שליו הרוש, עיליי טמם, אורי עזו (זאן פלורן באטום), נועם מוצ`ה ויוג`ין אנסה.

הרכב משוער הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג׳יימס אדניי, צ׳אפיוקה סונגה, קליי ושביט מזל.

בספק: ג׳וסלין טאבי ומארק קוסטה. ייעדר: דרור ניר.

שביט מזל (חגי מיכאלי)

הפועל חיפה - בית"ר ירושלים (שבת, 19:15)

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנא גומז; רוי נאווי, נאור סבג, לירן סרדל, ג'בון איסט, אניס פורת ויונתן פרבר.

ייעדרו: יעד גונן ואופק ביטון פצועים.

הרכב משוער בית"ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, רועי אלימלך, איילסון טבראש, ירין לוי, דור מיכה, ירדן שועה, עומר אצילי ודור חוגי.

עומר אצילי (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים - בני סכנין (שבת, 19:30)

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג'וני, אופק נדיר, עילי מדמון, עידו עולי, סדריק דון, גיא בדש, מתן חוזז ואנדרו אידוקו.

ייעדרו: תמיר חיימוביץ' ואיינאו פרדה, פצועים.

הרכב משוער בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו אנים, דראמי איברהים, אחמד סלמן, אריתור מירניאן.

ייעדר: מארון גאנטוס, פצוע.

גיא בדש (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה - מכבי חיפה (שבת, 19:30)

הרכב משוער עירוני טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, רון אונגר (ווהיב חביבאללה), הארון שפסו, סמביניה, אונדרז' באצ'ו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל, סטניסלב בילנקי.

חסרים: איתן וולבלום (מתיחה בירך), ירין סוויסה (מורחק).

חוזרים: דניאל גולאני ומחמד אוסמן.

הרכב משוער מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, קני סייף, פיטר אגבה, עלי מוחמד (איתן אזולאי), דולב חזיזה, קנג'י גורה, טרבינטה סיטוארט וסילבה קאני.

חסרים: פדראו ופייר קורנו, פצועים.

ברק בכר (עמרי שטיין)

מכבי נתניה - הפועל תל אביב (שבת, 20:00)

הרכב משוער מכבי נתניה: עומר ניראון, עמית כהן (הריברטו טבארש), כארם ג׳אבר, יובל שדה, בני פלדמן, רותם קלר, עזיז אואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, ג׳וניור דיומנדה, מתיאוס דאבו.

ייעדרו: סאבא חוודג׳יאני ומוחמד ג׳טיי, פצועים.

הרכב משוער הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרנאן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, סתיו טוריאל, לייזוס לויזו, דניאל דאפה.

ייעדרו: אנאס מחאמיד, רוי קורין, ארי כהן.

דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע - מכבי בני ריינה (ראשון, 20:15)

הרכב משוער הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, מתן בלטקסה (ג'יבריל דיופ), אור בלוריאן, הלדר לופס (אופיר דודזאדה), לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד, דן ביטון ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב.

הרכב משוער מכבי בני ריינה: גד עמוס, איאד חוטבא, עאיד חבשי, מור ברמי, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, עילי אלמקייס, סער פדידה, קואבינה אווסו, אלקסה פייץ', ג'וזה קוריה.

ייעדרו: איאד חלאילי, אנטוניו ספר, מילאדין סטיבאנוביץ', פצועים. ג'וניור פיוס מורחק.

אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב - עירוני קריית שמונה (שני, 20:00)

