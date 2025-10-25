תומר חבז
|
25/10/2025 20:00
מתאוס דאבו מול פרננד מאיימבו (שחר גרוס)
המחזור השמיני של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם משחק מסקרן במסגרתו הפועל תל אביב חוזרת למגרשים אחרי פיצוץ הדרבי ומתארחת אצל מכבי נתניה.
האדומים, שפתחו את העונה בצורה נהדרת, נכנסו לסחרור עם אירועי הדרבי של תל אביב ומנסים לשכוח ממנו ולחזור להציג את הרמה הגבוהה שבה שיחקו העונה במטרה להיצמד לצמרת.
מנגד, היהלומים נמצאים בכושר טוב בתקופה האחרונה עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים, האחרון מביניהם מול מכבי חיפה במחזור הקודם. כעת הם מקווים לנצל את אותו הניצחון ולייצר מומנטום חיובי.
לאחר שנים רבות שבהן הפועל תל אביב שלטה באופן מוחלט במפגשים בין הקבוצות, בשנתיים האחרונות המגמה השתנתה. השתיים נפגשו בגביע הטוטו העונה ושם נתניה ניצחה 0:3, כשבמשחק האחרון שהן ערכו במסגרת ליגת העל במאי 2024 ניצחה הפועל 0:1.
מחצית ראשונה
-
'28
- צהוב נוסף בהפועל ת"א. הפעם יזן נאסר תיקל את מאור לוי שהקדים אותו לכדור, המגן השמאלי ראה גם הוא את הכרטיס מקליין
-
'26
- מאיימבו לא אהב את השריקה וניגש במהירות לשופט, קליין לא היסס וגם הכניס את הבלם והקפטן לפנקס
-
'26
- נהיה חם בשרון. קליין לא שרק לעבירה של אואטרה על לויזו, פלקאו הגיב עם כניסה בדיומנדה ופה השופט לא רק שרק, אלא גם הוציא צהוב לקשר של הפועל ת”א
-
'22
- משחק חד צדדי בשרון. האדומים איימו שוב, הפעם לויזו קיבל כדור, עבר שחקן אחד ושיגר פצצה למסגרת, עומר ניראון בהצלה גדולה הדף לקרן
-
'14
- האדומים עוד יתחרט על ההחמצות. סתיו טוריאל הרים קרן מצד ימין, הפעם פלקאו נגח מקרוב לבדו, וגם הוא החטיא את השער בכמה סנטימטרים
-
'13
- שוב נגיחה, שוב הכי קרוב שיש, שוב נאסר. המגן השמאלי הרים כדור חד, הפעם קרייב הגיע מעל כולם וראשון לכדור, אך הוא החטיא בסנטימטרים את המסגרת
-
'9
- לקח 9 דקות כדי לקבל מצב ראשון, אבל זה היה חתיכת מצב. לויזו קיבל כדור ענק מפיבן, העביר לרגל שמאל, סובב ונבלם הצידה, הכדור הגיע לנאסר שהרים, רן בנימין הגיע ראשון וממטר הכניע בנגיחה את ניראון, אבל לא את הקורה, שמנעה יתרון אדום
-
'1
- השופט הראשי, אביב קליין, הוציא את ההתמודדות לדרך!