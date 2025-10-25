יום שבת, 25.10.2025 שעה 20:40
יום שבת, 25/10/2025, 20:00אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 8
הפועל ת"א
דקה 40
0 0
שופט: אביב קליין
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 25/10/2025 20:00
מתאוס דאבו מול פרננד מאיימבו (שחר גרוס)
המחזור השמיני של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם משחק מסקרן במסגרתו הפועל תל אביב חוזרת למגרשים אחרי פיצוץ הדרבי ומתארחת אצל מכבי נתניה.

האדומים, שפתחו את העונה בצורה נהדרת, נכנסו לסחרור עם אירועי הדרבי של תל אביב ומנסים לשכוח ממנו ולחזור להציג את הרמה הגבוהה שבה שיחקו העונה במטרה להיצמד לצמרת.

מנגד, היהלומים נמצאים בכושר טוב בתקופה האחרונה עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים, האחרון מביניהם מול מכבי חיפה במחזור הקודם. כעת הם מקווים לנצל את אותו הניצחון ולייצר מומנטום חיובי.

לאחר שנים רבות שבהן הפועל תל אביב שלטה באופן מוחלט במפגשים בין הקבוצות, בשנתיים האחרונות המגמה השתנתה. השתיים נפגשו בגביע הטוטו העונה ושם נתניה ניצחה 0:3, כשבמשחק האחרון שהן ערכו במסגרת ליגת העל במאי 2024 ניצחה הפועל 0:1.

מחצית ראשונה
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • צהוב נוסף בהפועל ת"א. הפעם יזן נאסר תיקל את מאור לוי שהקדים אותו לכדור, המגן השמאלי ראה גם הוא את הכרטיס מקליין
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • מאיימבו לא אהב את השריקה וניגש במהירות לשופט, קליין לא היסס וגם הכניס את הבלם והקפטן לפנקס
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • נהיה חם בשרון. קליין לא שרק לעבירה של אואטרה על לויזו, פלקאו הגיב עם כניסה בדיומנדה ופה השופט לא רק שרק, אלא גם הוציא צהוב לקשר של הפועל ת”א
  • '22
  • החמצה
  • משחק חד צדדי בשרון. האדומים איימו שוב, הפעם לויזו קיבל כדור, עבר שחקן אחד ושיגר פצצה למסגרת, עומר ניראון בהצלה גדולה הדף לקרן
  • '14
  • החמצה
  • האדומים עוד יתחרט על ההחמצות. סתיו טוריאל הרים קרן מצד ימין, הפעם פלקאו נגח מקרוב לבדו, וגם הוא החטיא את השער בכמה סנטימטרים
  • '13
  • החמצה
  • שוב נגיחה, שוב הכי קרוב שיש, שוב נאסר. המגן השמאלי הרים כדור חד, הפעם קרייב הגיע מעל כולם וראשון לכדור, אך הוא החטיא בסנטימטרים את המסגרת
  • '9
  • החמצה
  • לקח 9 דקות כדי לקבל מצב ראשון, אבל זה היה חתיכת מצב. לויזו קיבל כדור ענק מפיבן, העביר לרגל שמאל, סובב ונבלם הצידה, הכדור הגיע לנאסר שהרים, רן בנימין הגיע ראשון וממטר הכניע בנגיחה את ניראון, אבל לא את הקורה, שמנעה יתרון אדום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, אביב קליין, הוציא את ההתמודדות לדרך!
