הרכבים וציונים



מתאוס דאבו מול פרננד מאיימבו (שחר גרוס) מתאוס דאבו מול פרננד מאיימבו (שחר גרוס)

המחזור השמיני של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם משחק מסקרן במסגרתו הפועל תל אביב חוזרת למגרשים אחרי פיצוץ הדרבי ומתארחת אצל מכבי נתניה.

האדומים, שפתחו את העונה בצורה נהדרת, נכנסו לסחרור עם אירועי הדרבי של תל אביב ומנסים לשכוח ממנו ולחזור להציג את הרמה הגבוהה שבה שיחקו העונה במטרה להיצמד לצמרת.

מנגד, היהלומים נמצאים בכושר טוב בתקופה האחרונה עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים, האחרון מביניהם מול מכבי חיפה במחזור הקודם. כעת הם מקווים לנצל את אותו הניצחון ולייצר מומנטום חיובי.

לאחר שנים רבות שבהן הפועל תל אביב שלטה באופן מוחלט במפגשים בין הקבוצות, בשנתיים האחרונות המגמה השתנתה. השתיים נפגשו בגביע הטוטו העונה ושם נתניה ניצחה 0:3, כשבמשחק האחרון שהן ערכו במסגרת ליגת העל במאי 2024 ניצחה הפועל 0:1.