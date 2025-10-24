בשעריים ומרמורק ינסו לקדם איחוד לבדן

מכבי שעריים קיימת 75 שנים. לזכותה תואר רשמי אחד (גביע הטוטו בליגה הלאומית, הליגה השנייה, מעונת 2016/17), לצד אליפות ליגה ב’ בעונת 2011/12 ואליפות ליגה ב’ בעונת 2015/16, כשאז הביא אלדד פרי ז”ל את ניר קלינגר, סלים טועמה, שי אבוטבול, דדי בן דיין, שי רביבו ודייויד גומז, שהקנו אליפות והעפלה ללאומית. בעונה החולפת, הקבוצה ירדה לליגה ב’.

במהלך כל תקופת הקיץ היה שיח ער בעניין איחוד בין מכבי שעריים, הפועל מרמורק ומכבי רחובות, בזכות אנשים אלה ואחרים מטעם המועדונים, לצד כוח מטעם העירייה, אלא שבסופו של דבר המהלך לא התקיים והפועל מרמורק פתחה עונה נוספת בליגה א’ דרום, בעוד מכבי שעריים, עם סגל לא מהמשובחים שאפשר היה לבקש, פחתה את ליגה ב’ בצורה מבישה וכואבת.

שעריים היא סמל בעבור השכונה בעיר רחובות. לקבוצה בעבר הרחוק היסטוריה בליגה הבכירה. זה קרה פעמיים. בעונת 1963/64 עד עונת 1968/69 ובעונת המשחקים 1985/86. בעונת 1968/69, כשהעפילה בפעם היחידה בהיסטוריה שלה לגמר גביע המדינה, נוצחה 1:0 בידי הכח מכבי עמידר רמת גן.

קהל מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)

כל כל הרבה טלטלות עברה הקבוצה, אך תמיד המשיכה לעמוד על רגליה. מעבר לטלטלות, חוותה גם ימים יפים של עליות ליגה ואף שנה אחת בליגה הלאומית, בעונת 2016/17, כשאנחנו מדברים על שני העשורים האחרונים.

האיחוד, כאמור, לא צלח, והנה, מכבי שעריים בליגה ב’ דרום ב’. לאחר שבעה משחקי ליגה, הקבוצה הבקיעה שער זכות אחד בודד וספגה לא פחות מ-49 שערים(!), כולל תשעה רק היום (שישי), כשבמסגרת המחזור השביעי בליגה ב’ דרום ב’, הפסידה 9:0 למכבי עירוני נתיבות, משערים של שלו אברהם (רביעייה), בר סויסה (צמד), יהונתן קביליס, רון תורג'מן ומאור כהן.

ימים לא שמחים עוברים על מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)

והנה, בפגישה שנערכה באחרונה, אחרי שנדמה כי אבדה התקווה מצד מכבי שעריים והפועל מרמורק בתמיכתה כנה ואמיתית מצד עיריית רחובות, מני סויסה, האיש החזק במכבי שעריים, תהה מדוע לא לעשות את האיחוד לבדם. הרעיון הוא להתחיל ללא עזרה חיצונית, מתוך אמונה שלאחר זמן מה גם זו תגיע.

השיח נועד להקים קבוצת כדורגל אחת בעיר רחובות שתצעד קדימה, בעוד שעריים ומרמורק, שלא מתכוונות לוותר על שמן, ייחודן וההיסטוריה שלהן, יירדו עד לליגה ג’ ושם יקיימו פעילות חובבנית. כרגע מדובר רק בדיבורים ואין עוד משהו קונקרטי, אבל נוכח המצב שמתקיים בשטח, נראה שאין מנוס מאיחוד, ללא העירייה לעת עתה.

בשלב זה, גם מכבי שעריים וגם הפועל מרמורק או כל קבוצה אחרת מהעיר לא מקיימות פעילות במגרש הסינתטי החדש בצמוד למגרש הכדורגל העירוני החדש, שדבר פתיחתו לא ידוע לאף אחד. בנוסף, נכון לזמן עליית הכתבה לא צפויות שעריים ומרמורק לעלות על כר הדשא, הרי שעלות השימוש באצטדיון גבוהה מגדר הרגיל, כשהעירייה לא מוכנה לעזור בנושא.