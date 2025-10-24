יום שישי, 24.10.2025 שעה 15:37
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
88-96הפועל כרמיאל9
712-76צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
611-66הפועל בית שאן13
510-76הפועל עראבה14
38-16הפועל מגדל-העמק15
27-36הפועל א.א. פאחם16
211-26מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
85-95מ.כ. ירמיהו חולון8
711-66בית"ר יבנה9
610-76הפועל מרמורק10
53-25הפועל אזור11
511-86מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

בשעריים ומרמורק ינסו לקדם איחוד לבדן

בזמן שהעירייה מתמהמהת, בפגישה שנערכה לאחרונה מני סויסה, האיש החזק בשעריים, תהה למה אי אפשר אחרת. הקבוצה מליגה ב' ספגה 9:0 ממכבי ע. נתיבות

מני סויסה (יונתן גינזבורג)
מני סויסה (יונתן גינזבורג)

מכבי שעריים קיימת 75 שנים. לזכותה תואר רשמי אחד (גביע הטוטו בליגה הלאומית, הליגה השנייה, מעונת 2016/17), לצד אליפות ליגה ב’ בעונת 2011/12 ואליפות ליגה ב’ בעונת 2015/16, כשאז הביא אלדד פרי ז”ל את ניר קלינגר, סלים טועמה, שי אבוטבול, דדי בן דיין, שי רביבו ודייויד גומז, שהקנו אליפות והעפלה ללאומית. בעונה החולפת, הקבוצה ירדה לליגה ב’.

במהלך כל תקופת הקיץ היה שיח ער בעניין איחוד בין מכבי שעריים, הפועל מרמורק ומכבי רחובות, בזכות אנשים אלה ואחרים מטעם המועדונים, לצד כוח מטעם העירייה, אלא שבסופו של דבר המהלך לא התקיים והפועל מרמורק פתחה עונה נוספת בליגה א’ דרום, בעוד מכבי שעריים, עם סגל לא מהמשובחים שאפשר היה לבקש, פחתה את ליגה ב’ בצורה מבישה וכואבת.

שעריים היא סמל בעבור השכונה בעיר רחובות. לקבוצה בעבר הרחוק היסטוריה בליגה הבכירה. זה קרה פעמיים. בעונת 1963/64 עד עונת 1968/69 ובעונת המשחקים 1985/86. בעונת 1968/69, כשהעפילה בפעם היחידה בהיסטוריה שלה לגמר גביע המדינה, נוצחה 1:0 בידי הכח מכבי עמידר רמת גן.

קהל מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)קהל מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)

כל כל הרבה טלטלות עברה הקבוצה, אך תמיד המשיכה לעמוד על רגליה. מעבר לטלטלות, חוותה גם ימים יפים של עליות ליגה ואף שנה אחת בליגה הלאומית, בעונת 2016/17, כשאנחנו מדברים על שני העשורים האחרונים.

האיחוד, כאמור, לא צלח, והנה, מכבי שעריים בליגה ב’ דרום ב’. לאחר שבעה משחקי ליגה, הקבוצה הבקיעה שער זכות אחד בודד וספגה לא פחות מ-49 שערים(!), כולל תשעה רק היום (שישי), כשבמסגרת המחזור השביעי בליגה ב’ דרום ב’, הפסידה 9:0 למכבי עירוני נתיבות, משערים של שלו אברהם (רביעייה), בר סויסה (צמד), יהונתן קביליס, רון תורג'מן ומאור כהן.

ימים לא שמחים עוברים על מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)ימים לא שמחים עוברים על מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)

והנה, בפגישה שנערכה באחרונה, אחרי שנדמה כי אבדה התקווה מצד מכבי שעריים והפועל מרמורק בתמיכתה כנה ואמיתית מצד עיריית רחובות, מני סויסה, האיש החזק במכבי שעריים, תהה מדוע לא לעשות את האיחוד לבדם. הרעיון הוא להתחיל ללא עזרה חיצונית, מתוך אמונה שלאחר זמן מה גם זו תגיע.

השיח נועד להקים קבוצת כדורגל אחת בעיר רחובות שתצעד קדימה, בעוד שעריים ומרמורק, שלא מתכוונות לוותר על שמן, ייחודן וההיסטוריה שלהן, יירדו עד לליגה ג’ ושם יקיימו פעילות חובבנית. כרגע מדובר רק בדיבורים ואין עוד משהו קונקרטי, אבל נוכח המצב שמתקיים בשטח, נראה שאין מנוס מאיחוד, ללא העירייה לעת עתה.

בשלב זה, גם מכבי שעריים וגם הפועל מרמורק או כל קבוצה אחרת מהעיר לא מקיימות פעילות במגרש הסינתטי החדש בצמוד למגרש הכדורגל העירוני החדש, שדבר פתיחתו לא ידוע לאף אחד. בנוסף, נכון לזמן עליית הכתבה לא צפויות שעריים ומרמורק לעלות על כר הדשא, הרי שעלות השימוש באצטדיון גבוהה מגדר הרגיל, כשהעירייה לא מוכנה לעזור בנושא.

אצטדיון רחובות. פתיחתו לא נראית לעין (יונתן גינזבורג)אצטדיון רחובות. פתיחתו לא נראית לעין (יונתן גינזבורג)
