186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

ליסב עיסאת בסגל המורחב של נבחרת רומניה

המאמן זימן לבינתיים שחקנים שלא משחקים בליגה המקומית, ובהמשך יוסיף מהליגה וינפה חלק. בלם חיפה בפנים וינסה לרשום הופעה רשמית, גם אילייה בפנים

|
ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)
ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

בנבחרת ישראל ליסב עיסאת כבר לא ישחק, כאשר הבלם המוכשר והצעיר של מכבי חיפה קיבל את ההחלטה שלו והעדיף לייצג את נבחרת רומניה. בינתיים, הישראלי עדיין לא רשם הופעה רשמית בנבחרת הבוגרת של רומניה, אך המאמן מירצ’ה לוצ’סקו פרסם היום (שישי) רק את רשימת השחקנים שלא משחקים בליגה המקומית ויוזמנו לפגרה הקרובה במוקדמות המונדיאל.

אז לוצ’סקו זימן בין היתר את ליסב עיסאת, כאשר רומניה תשחק בפגרה הקרובה שני משחקים ואם הבלם ישחק באחד מהם, אז רשמית הוא לא יוכל לייצג את נבחרת ישראל. רומניה תפגוש ב-15 בנובמבר את בוסניה בחוץ, ולאחר שלושה ימים היא תשחק נגד סן מרינו בחוץ.

בתקשורת הרומנית טוענים שלוצ’סקו ככל הנראה ישחק עם עיסאת במשחק נגד סן מרינו כדי להבטיח את עתידו עם הרומנים. אגב, לא מעט זימונים מרשימים מאוד יש לנבחרת הזו, בטח בעמדות הבלמים, כאשר ברשימה שפורסמה מופיעים גם ראדו דראגושין מטוטנהאם ו-וירג’יל גיצה מהאנובר.

עוד שחקן שזומן הוא גם אקס מכבי תל אביב, שחלק מהקהל הצהוב זוכר אותו בתור מחליפו של אוסקר גלוך, וזהו רארש אילייה. שחקן ההתקפה משחק כיום באמפולי ומפתיע לטובה, ולכן מאמן הנבחרת החליט לזמן אותו לסגל, שכאמור בשלב הזה פורסם רק עם שחקנים שלא משחקים בליגה המקומית.

רארש אילייה (רדאד גרארש אילייה (רדאד ג'בארה)
