יום שישי, 24.10.2025 שעה 15:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

מכה לפליק: ראפיניה ייעדר מהקלאסיקו נגד ריאל

לאחר שכבר היה נראה שיהיה כשיר למשחק הגדול בראשון (חי בערוץ ONE), הברזילאי נטש את האימון אתמול, לא התאמן היום ולא ייקח חלק. דה יונג כן כשיר

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

לפני כחודש היה סימן שאלה גדול לגבי הסגל שיוכל להעמיד האנזי פליק לקלאסיקו. שמות כמו של פראן טורס, רוברט לבנדובסקי, לאמין ימאל, ראפיניה, פרנקי דה יונג ועוד נוספים עלו כסימני שאלה ואף כאלו שידעו בוודאות שלא יהיו, ועם הזמן המאמן הגרמני קיבל כמה בחזרה, אך היום (שישי) בספרד מדווחים על היעדרות משמעותית.

ראפיניה, אחד הכוכבים הכי גדולים של ברצלונה ללא ספק, כבר חזר להתאמן עם חבריו והיה נראה שיהיה כשיר, אך העיתונאי ג’רארד רומרו מדווח שהוא נטש את האימון אתמול לקראת המפגש הגדול נגד ריאל מדריד בראשון (17:15, שידור חי בערוץ ONE), לא התאמן היום ושהוא ייעדר מהתמודדות נגד צ’אבי אלונסו והשחקנים שלו בסנטיאגו ברנבאו.

נזכיר שרשימת הפציעות של ברצלונה ארוכה למדי, כשמי שעוד לא יקחו חלק במפגש הם גאבי, רוברט לבנדובסקי, דני אולמו וז’ואן גארסיה. מי שהיו בספק, אבל כן ישחקו בסופו של דבר ככל הנראה הם פרנקי דה יונג ואנדראס כריסטנסן. ז’ול קונדה גם כן עם סימן שאלה קטן, אך צפוי להיות כשיר.

