מ-7 סעיפי אישום, בית"ר נהריה יצאה אשמה ב-3

לאחר דחיית הדיון בכשבוע ימים, קבוצת הנוער של בית"ר נהריה עלתה לדין נוכח דו"ח שופט ארוך במיוחד. סביב הדקה ה-80 הוציא אלעד טולדנו, השופט הראשי, שלושה כרטיסים אדומים לשחקני בית"ר נהריה, מה שהוביל אותו גם לשרוק לסיום ההתמודדות, טרם המועד החוקי שלה, בעוד הפועל עירוני כרמיאל מוליכה 1:3 (במסגרת המחזור החמישי בליגה הארצית לנוער).

נוכח מה שארע על כר הדשא ולאור דו"ח השופט, האגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל החליט כי בית"ר נהריה תעמוד לדין בגין הסעיפים הבאים: "אי קיום חובות הקבוצה הביתית", "אי מתן הגנה לשופט המשחק", "התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים", "התפרעות אוהדים", "התפרעות, תגרה ותקיפה", "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" ו"עבירה על תקנוני ההתאחדות".

בית"ר נהריה יצאה אשמה בשלושה סעיפים מתוך שבעה, ואלו הם הסעיפים בהם יצאה אשמה: "התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים", "התפרעות אוהדים", "התפרעות, תגרה ותקיפה". כלומר, ב"אי מתן הגנה לשופט המשחק" ו"קריאות גזעניות ו/או פוגעניות", בית"ר נהריה יצאה זכאית.

וופא זועבי פאהום (נעם מורנו)

יחד עם האישומים, בית"ר נהריה תיאלץ להיפרד מכיסה ב-3,500 שקלים בפועל. מעבר לכך, קבעה הדיינת, עו"ד וופא זועיבי-פאהום כי בית"ר נהריה נענשת, על תנאי, בהפחתת שתי נקודות במקרה של הרשעה בעבירות של התנהגות אוהדים ובקנס של 3,500 שקלים בגין כל הרשעה בעבירות של התנהגות אוהדים עתידיות, באם יהיו.

ומה בקשר לשחקני בית"ר נהריה? אחד משחקניה, בשנתון 2007, יצא אשם ב"העלבת שופט המשחק" וב"התנהגות בלתי הולמת", אך יצא זכאי תחת הסעיף "איום". על כן, עונשו הוא הרחקה לארבעה משחקים, בפועל, לא כולל הרחקה אוטומטית. יתר השחקנים של בית"ר נהריה, שניים במספר, טרם ניתנה החלטה בעניינם בבית הדין המשמעתי.

דו"ח השופט:

"תקרית; בדקה ה-77 למשחק שחקן של בית״ר נהריה קיבל כרטיס צהוב שני על התנהגות בלתי ספורטיבית, לאחר שדחף שחקן יריבה וסירב לצאת מהמגרש. בזמן שהשחקן מסרב לצאת, המשחק לא שוחק ובדקה ה-80 למשחק שחקן נוסף של בית״ר נהריה קרא לעברי ״שופט בן %ונה״ וראה כרטיס אדום ישיר.

"בנוסף, איש צוות אינו מזוהה המשיך להתווכח איתי ליד הספסל וקיבל גם הוא כרטיס אדום, איש הצוות הגיב ״אני בכלל לא רשום בטופס״, ויצא כלא מזוהה. לאחר האדום לשחקן השני שציינתי, שחקן שלישי במספר של בית״ר נהריה, בא לעברי וקילל ואיים, ״י'שופט בן %רמוטה, איך קוראים לך? אני הולך להרוג אותך״ וראה גם הוא כרטיס אדום ישיר.

"לאחר האירועים הנ״ל החלטתי במגרש הייתה לסיים את ההתמודדות בשל האיומים ואיבוד ערך הספורטיביות למשחק. בירידתי לחדר השופטים, אנשים לא מזוהים מהקהל הגיעו לעברי ולא נתנו לי לרדת לחדר, צעקו עליי, נגעו בי ומנעו ממני להגיע בבטחה לחדר השופטים. יש לציין שלא הייתה שום אבטחה לאכוף את האירוע ולהרחיק ממני את האנשים, מה שגרם לי להרגיש מאוים לאורך כל הדרך לחדר.

"לאחר יציאת הצוות מחדר השופטים, שחקני הקבוצה הביתית בית״ר נהריה ירקו עלינו, קיללו אותי, המשיכו ואמרו לי ״י'שופט בן שרמוטה״ ושוב לא היה אף אחד שירחיק אותם, מה שהמשיך לגרום לנו להרגיש מאוימים. אחד משחקני הקבוצה של בית"ר נהריה שראה כרטיס אדום, המשיך לקלל ולאיים ולירוק לעברי עד שיצאתי מהמתחם.

"בנוסף כאשר הייתי בדרך לצאת מהמתחם, שחקני הקבוצה צעקו לעברי, תוריד את הכיפה מהראש, אתה לא יהודי תתבייש לך. ולאחר מכן גם אנשי צוות שהיו מחוץ למתחם אמרו לי תוריד את הכיפה מהראש, כדאי לך להתפלל טוב טוב על מה שעשית. וחשוב לי לציין שהרגשתי לא בנוח כלל עם הקריאות הגזעניות כלפיי".