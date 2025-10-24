יום שישי, 24.10.2025 שעה 14:20
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"קרה פנצ'ר מצער, סומך על השחקנים ב-100%"

קוז'וק לקראת המשחק של ב"ש מול ריינה בראשון ב-20:15: "הפסדים קורים, אבל יותר כואב שהפסדנו לא בדרך שלנו". דן ביטון: "אף פעם לא נעים להפסיד"

|
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

לאחר הפסד מאכזב מול ק”ש שהיה לאיבוד נקודות ראשון העונה, הפועל באר שבע תקווה להתאושש ולחזור לצד המנצח כשתפגוש לקרב קצוות בין הראשונה לאחרונה את בני ריינה ביום ראשון ב-20:15.

מאמן הקבוצה, רן קוז’וק, דיבר לקראת המשחק: “מול ק”ש היה הפסד כואב מאוד, אבל לי היה יותר כואב שהפסדנו לא בדרך שלנו. הפסדים ותוצאות תיקו אלה דברים שקורים, אבל אנחנו צריכים תמיד להישאר הפועל ב”ש עם אותו סגנון משחק וזה לא קרה מול ק”ש. נצטרך לחזור לסדר שלנו”.

האם הרגיש שצריך לבצע הכנות בפן המנטלי: “אני לא חושב. השחקנים יודעים מתחילת שנה באיזו עונה מדובר ומה צריך להשיג. קרה פנצ’ר מצער שלא צריך לקרות, אבל אני סומך על השחקנים במאה אחוז”.

רן קוז'וק לקראת ריינה

כשנשאל לגבי העובדה שמדובר במשחק קצוות, והאם הדבר עשוי לשחק לרעתם: “אני חושב שזה משהו שיביא את המשחק לדרך מסוימת, אנחנו מתמודדים עם זה לא מעט העונה ועשינו את זה בהצלחה. הכל מתחיל ונגמר בחדר ההלבשה שלנו”.

דן ביטון הוסיף בנוגע לתחושות בחדר ההלבשה אחרי ההפסד: “אף פעם לא נעים להפסיד, באנו אחרי 6 ניצחונות רצופים ורצינו להמשיך במומנטום. לצערי לא הצלחנו לעשות את זה, אני מקווה שנעשה את זה במשחק הקרוב”.

דן ביטון, "אף פעם לא נעים להפסיד" (ראובן שוורץ)דן ביטון, "אף פעם לא נעים להפסיד" (ראובן שוורץ)

איך היו ההכנות של הצוות המקצועי: “ניתחנו את המשחק האחרון, ראינו מה עשינו פחות טוב ואני מקווה שכבר בראשון נתקן את הטעויות”.

האם המשחק מול המקום האחרון יבוא לרעתם: “ראינו במשחק האחרון שאין משחקים קלים בליגה הזו. נבוא להתרכז בעצמנו, לשחק כמו שהפועל באר שבע צריכה לשחק ונקווה לנצח”.

