מכבי תל אביב פתחה את מכירת המנויים ליורוליג

לאחר ההודעה על חזרת משחקי היורוליג לישראל החל מה-1 בדצמבר, בכפוף לכך שהפסקת האש בין ישראל לארגון החמאס תישמר, מכבי תל אביב הכריזה היום (שישי) על פתיחת מכירת המנויים המשולבים לעונה, הכוללים את משחקי הליגה והיורוליג בהיכל “מנורה מבטחים”.

הצהובים הודיעו כי בעלי המנויים הקיימים למשחקי ליגת העל קיבלו קדימות לרכישת המנוי המשולב, כאשר החל מיום שישי בצהריים (24.10) נשלחו הודעות אישיות ממערכת הכרטוס המאפשרות להשלים את הרכישה למושבים הקבועים. מי שלא קיבל הודעה, יוכל למצוא את האפשרות לרכישה דרך האזור האישי במנוי הדיגיטלי.

לפי הודעת המועדון, בעלי המנויים הנוכחיים נהנים גם מאפשרות לרכוש מנויים משולבים למושבים חדשים עד יום שני הקרוב בשעה 12:00. לאחר מכן, ביום שני בצהריים, תיפתח מכירת המקומות הפנויים לקהל הרחב. עם זאת, במכבי הדגישו כי מושביהם של המנויים הקיימים בליגה המקומית לא יוצעו למכירה.

תמיר בלאט מכדרר (IMAGO)

מחיר המנוי המשולב נקבע בהתאם לחלק היחסי של משחקי היורוליג הביתיים שצפויים להיערך העונה בישראל, לפחות 11 משחקים. במועדון שמרו על ההתחייבות כלפי המחדשים מהעונה שעברה, כך שמחיר המנוי עבורם לא ישתנה. בנוסף, מנויים שזכאים להחזר של 2% יקבלו את ההנחה באופן אוטומטי בעת הרכישה. במכבי הבהירו כי לא תתאפשר רכישת מנוי ליורוליג בלבד, אלא רק במסגרת המנוי המשולב הכולל את משחקי הליגה המקומית.

לידיעת הקהל, הממוצע שצריך לשלם הוא כ-51% ממחיר המנוי עליו שולם לליגה בתחילת העונה, זאת על מנת להוסיף את משחקי היורוליג שנותרו, כאמור 11 במספר. אגב, יש את עניין הטורקיות, שלא ידוע האם הן יבואו לכאן למשחקים, ובנושא הזה ארגון האוהדים הוציא הודעה. בכל מקרה, גורמים במכבי ת”א אומרים שהם מתנהלים כרגיל ולא ידוע להם שהטורקיות לא יבואו, והתכנון הוא ל-11 משחקים בישראל.