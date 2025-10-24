אינטר מנסה לבצע מחטף לריאל מדריד על פאס

אם צריך להצביע על מה עובד העונה בקומו, צריך להסתכל על הסטטיסטיקה, או על המגרש. הקבוצה כבשה תשעה שערים העונה, ניקו פאס היה מעורב עד כה בשמונה מהם – עם ארבעה שערים וארבעה בישולים.

הקשר הארגנטינאי נמצא בכל מקום. לכן זה לא פלא שהמנהל הספורטיבי של קומו, קרלאלברטו לודי, התבטא לא מזמן כי “אם הייתי ריאל מדריד, הייתי רוכש את ניקו פאס כבר עכשיו”.

יש רק דרך אחת שבה כוכב הקבוצה לא יעזוב בחזרה לבלאנקוס, וזו הצעה גדולה מגורם שלישי. לפי ה-’TyC ספורט’, זה תרחיש שהוא בהחלט ריאלי, כשנראה שאינטר מעוניינת לבצע מחטף ולהגיש הצעה ראשונה עבור פאס.

חאבייר זאנטי. החיבור לאבא של ניקו יעזור? (רויטרס)

ההצעה צריכה להיות 58 מיליון אירו, מה שימנע מריאל להפעיל את סעיף השחרור שלהם על הקשר. זה לא סוד שהנראזורי מעוניינים בפאס, בעיקר בהתחשב בזה שלפני כשנה, אגדת המועדון וסגן הנשיא, חאבייר זאנטי, נפגש עם אביו של ניקו, פאבלו, כשהשניים אף שיחקו יחד בנבחרת ארגנטינה.

היחסים בין הקבוצות מצוינים, ובזמן שבקומו מחכים להתקדמות מצד הקבוצה מבירת ספרד, אינטר החלה לדבר עם נציגיו של השחקן, כך לפי אותו דיווח. אך עוד חזון למועד, כשככל הנראה, את העונה הקרובה יסיים ניקו פאס בקבוצתו הנוכחית.