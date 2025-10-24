יום שישי, 24.10.2025 שעה 15:29
ליגה איטלקית 25-26
164-117מילאן1
158-187אינטר2
157-127נאפולי3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
125-97קומו6
127-97יובנטוס7
115-117אטאלנטה8
108-87ססואולו9
109-87קרמונזה10
910-77אודינזה11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
67-37פארמה15
610-57לצ'ה16
49-27ורונה17
310-57פיורנטינה18
39-37גנואה19
310-37פיזה20

אינטר מנסה לבצע מחטף לריאל מדריד על פאס

דיווח: כוכב קומו מושך עניין מהנראזורי, שתצטרך לשלם עבורו סכום גבוה על מנת לחסום את הבלאנקוס. וגם: הקשר בין אביו של ניקו לסגן הנשיא של אינטר

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

אם צריך להצביע על מה עובד העונה בקומו, צריך להסתכל על הסטטיסטיקה, או על המגרש. הקבוצה כבשה תשעה שערים העונה, ניקו פאס היה מעורב עד כה בשמונה מהם – עם ארבעה שערים וארבעה בישולים.

הקשר הארגנטינאי נמצא בכל מקום. לכן זה לא פלא שהמנהל הספורטיבי של קומו, קרלאלברטו לודי, התבטא לא מזמן כי “אם הייתי ריאל מדריד, הייתי רוכש את ניקו פאס כבר עכשיו”.

יש רק דרך אחת שבה כוכב הקבוצה לא יעזוב בחזרה לבלאנקוס, וזו הצעה גדולה מגורם שלישי. לפי ה-’TyC ספורט’, זה תרחיש שהוא בהחלט ריאלי, כשנראה שאינטר מעוניינת לבצע מחטף ולהגיש הצעה ראשונה עבור פאס.

חאבייר זאנטי. החיבור לאבא של ניקו יעזור? (רויטרס)חאבייר זאנטי. החיבור לאבא של ניקו יעזור? (רויטרס)

ההצעה צריכה להיות 58 מיליון אירו, מה שימנע מריאל להפעיל את סעיף השחרור שלהם על הקשר. זה לא סוד שהנראזורי מעוניינים בפאס, בעיקר בהתחשב בזה שלפני כשנה, אגדת המועדון וסגן הנשיא, חאבייר זאנטי, נפגש עם אביו של ניקו, פאבלו, כשהשניים אף שיחקו יחד בנבחרת ארגנטינה.

היחסים בין הקבוצות מצוינים, ובזמן שבקומו מחכים להתקדמות מצד הקבוצה מבירת ספרד, אינטר החלה לדבר עם נציגיו של השחקן, כך לפי אותו דיווח. אך עוד חזון למועד, כשככל הנראה, את העונה הקרובה יסיים ניקו פאס בקבוצתו הנוכחית.

